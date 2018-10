Для обеспечения балансировки нагрузки, масштабируемости и повышения отказоустойчивости могут использоваться вспомогательные средства — оркестраторы. Среди них большой популярностью сейчас пользуется сервис Kubernetes. Самый простой способ попробовать его в деле — развернуть его в облаке, чем мы сегодня и займемся.

Первым делом заходим на портал Azure, нажимаем «Создать ресурс» и находим сервис под названием Kubernetes Service. Выбираем имя и префикс DNS на свой вкус. Имя влияет на то, как ты будешь обращаться к своему кластеру, а вот префикс влияет на его FQDN-адрес.

Вторым шагом предлагается создать service principal. Service principal — это своеобразный сервисный аккаунт, под которым могут выполняться какие-то определенные задачи. Плюсы в том, что права такого аккаунта можно ограничить. Кроме того, можно создать любое количество подобных аккаунтов (в то время как число обычных аккаунтов ограничено подпиской). Найти созданные аккаунты service principal можно в Active Directory среди App Registrations.

RBAC (role-based access control) — это возможность ограничить или предоставить доступ к определенным ресурсам (или группам ресурсов). То есть ты сможешь разграничить, какие пользователи подписки имеют права доступа, а какие не имеют.

На данный момент процесс занимает минут двадцать, но все может зависеть от конфигурации. Найти официальные руководства можно по ссылкам «создание кластера AKS с помощью портала» и «создание кластера AKS с помощью CLI».

Для работы нам понадобится командная строка Azure — CLI (Command Line Interface). Ее можно установить как под Windows, так и под macOS или Linux. Лично я предпочитаю использовать Azure Cloud Shell. Это командная строка, которая запускается из загруженной в браузер страницы портала Azure. Для работы она требует созданного blob-хранилища. Его стоимость составит несколько центов в месяц, и потому я предпочитаю не париться по поводу установки CLI на свою машину.

Kubernetes поддерживает различные технологии контейнеров, но давай рассмотрим самую популярную — Docker. Docker.hub позволяет хранить один приватный образ докера бесплатно. Если нужно больше, то можно разместить их за деньги. Но за деньги приватный образ докера можно разместить и в Azure Container Registry. Сейчас цены начинаются с 5 долларов в месяц (за базовый SKU).

Я создал сервис ACR под именем myservice. Если ты тоже соберешься воспользоваться ACR, то, создав сервис, будет необходимо получить его ключи.

Затем станет возможным залогиниться, выполнив команду

Вводим взятые с портала имя пользователя myservice и пароль PJSeyO9=lCMRDI7dGkz68wjhFGRGxSY3 . Теперь, зайдя в директорию с проектом, можно будет построить образ, одновременно пометив его нужным тегом. А после этого отправить его в облачный сервис:

При работе с развернутым AKS необходимо получить его креды. Иначе команды kubectl не будут выполняться. Получить доступ к AKS позволяет следующая команда:

Для того чтобы получить доступ к образу докера, расположенному в репозитории докера в приватном контейнере, понадобится создать секрет. Если у тебя публичный образ, то этот шаг можно пропустить. Для создания файла секрета нужно выполнить команду такого вида:

Если твой образ находится в репозитории докера, то значением <your-registry-server> будет https://index.docker.io/v1/ . Для Azure Container Registry FQDN — <registry-name>.azurecr.io . То есть, чтобы создать секрет для контейнера в моем случае, я выполнил

Посмотреть содержимое созданного файла секрета теперь можно с помощью команды

Если ты используешь AKS, то можно не создавать файл секрета, а предоставить доступ сервису AKS к сервису ACR иным способом — выполнив особый скрипт. Взять его можно со следующей странички: Authenticate with Azure Container Registry from Azure Kubernetes Service.

#!/bin/bash AKS_RESOURCE_GROUP=KubernetesGroup AKS_CLUSTER_NAME=verycoolcluster ACR_RESOURCE_GROUP=MyACRGroup ACR_NAME=myservice # Get the id of the service principal configured for AKS CLIENT_ID=$(az aks show --resource-group $AKS_RESOURCE_GROUP --name $AKS_CLUSTER_NAME --query "servicePrincipalProfile.clientId" --output tsv) # Get the ACR registry resource id ACR_ID=$(az acr show --name $ACR_NAME --resource-group $ACR_RESOURCE_GROUP --query "id" --output tsv) # Create role assignment az role assignment create --assignee $CLIENT_ID --role Reader --scope $ACR_ID

Можешь просто модифицировать значения переменных AKS_* и ACR_* , скопировать скрипт и вставить его в Azure CLI или Cloud Shell.

Kubernetes содержит безопасное хранилище учетных данных. То есть можно создать файл с настройками, и доступ к этим настройкам получить извне будет затруднительно. В этом файле обычно находятся строки подключения к базам данных и какие-то креды. Если такой информации у тебя в приложении нет (что, правда?), то этот шаг можно пропустить.

Чтобы создать файл с настройками из командной строки, нам понадобятся команды vi.

vi <имя файла> создаст файл, если он отсутствует, или откроет существующий.

создаст файл, если он отсутствует, или откроет существующий. Сохранить введенные изменения — ESC и после этого ZZ.

Просто выйти без сохранения — ESC и после :q!.

Очень сокращенное описание, но его должно хватить. Могу добавить, что может очень пригодиться использование клавиши Insert.

Итак, через Azure Cloud Shell создаешь файл с произвольным названием (допустим, appsettings.json ) и необходимым содержимым. Допустим, таким:

{ "ConnectionString": "some secret string goes there" }

И после выполняешь команду

kubectl create secret generic secret-appsettings --from-file=/home/youraccount/appsettings.json