Формат Markdown, как известно, придуман, чтобы не набирать вручную теги HTML. Но когда тебе нужно сделать совсем уж простую страничку на скорую руку, то велик соблазн все же писать сразу в HTML. Или нет — если у тебя под рукой есть ссылка на скрипт markdown page.

С markdown page достаточно вставить в текстовый файл одну строку, и весь документ станет восприниматься браузером как страница, а все элементы Markdown будут правильно отрендерены в HTML. Вот эта строка:

<script src="https://cdn.rawgit.com/oscarmorrison/md-page/5833d6d1/md-page.js"></script><noscript>

Чисто теоретически таким образом можно сделать целый сайт, синхронизируя файлы из папки, но в этом случае рекомендую не городить свой огород и использовать статический генератор (я, к примеру, подробно писал о генераторе Lektor).