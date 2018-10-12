Когда-то установка Windows 95 была целым событием: хорошенько откинувшись на спинку кресла, мы смотрели на ползущие синие полоски и слушали, как двухскоростной сидиром неторопливо крутит диск и убаюкивающе потрескивает винчестер. Теперь старенькую «Винду» можно скачать за пару минут и запустить в один клик. При этом лучше не думать, какие технологические извращения позволяют ей работать.

В репозитории Феликса Рейзберга ты можешь найти занимательную сборку Windows 95: это исполняемый файл размером около 450 мегабайт, внутри которого — фреймворк Electron, эмулятор Virtual x86 и образ диска с установленным Windows. Другими словами, это приложение-браузер, в котором благодаря JavaScript работает компьютер, внутри которого живет ничего не подозревающий о таком раскладе Windows 95.

Браузерные эмуляторы – не новинка. Год назад я в этой рубрике делал небольшой их обзор, где был и v86. Его недостатки с тех пор все те же: нет возможности подключить интернет (и посмеяться над тем, как древний IE пытается пережить современную верстку сайтов) и, конечно, всё страшно медленно — по крайней мере, на моем ноутбуке.

Впрочем, судя по отзывам, обладателям более производительных машин удавалось запустить на Virtual x86 игры того времени. Ну а я, пожалуй, еще немного погоняю в «Сапера»!