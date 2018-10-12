В репозитории Феликса Рейзберга ты можешь найти занимательную сборку Windows 95: это исполняемый файл размером около 450 мегабайт, внутри которого — фреймворк Electron, эмулятор Virtual x86 и образ диска с установленным Windows. Другими словами, это приложение-браузер, в котором благодаря JavaScript работает компьютер, внутри которого живет ничего не подозревающий о таком раскладе Windows 95.
Браузерные эмуляторы – не новинка. Год назад я в этой рубрике делал небольшой их обзор, где был и v86. Его недостатки с тех пор все те же: нет возможности подключить интернет (и посмеяться над тем, как древний IE пытается пережить современную верстку сайтов) и, конечно, всё страшно медленно — по крайней мере, на моем ноутбуке.
Впрочем, судя по отзывам, обладателям более производительных машин удавалось запустить на Virtual x86 игры того времени. Ну а я, пожалуй, еще немного погоняю в «Сапера»!
Чтобы оставить мнение, нужно залогиниться