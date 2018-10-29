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Первоначальная идея большинства людей, которые покупают Raspberry Pi, чтобы сделать из него ТВ-приставку, примерно следующая: подключаем к «малинке» жесткий диск или флешку с фильмами, подключаем пульт с гироскопом, устанавливаем мультимедийный комбайн Kodi и наслаждаемся фильмами, ютюбчиком, ТВ и радио.
Это абсолютно логичное решение, которое ты будешь проклинать уже через два часа. Kodi — прекрасная оболочка для мультимедийной приставки, но не лучшим образом оптимизированная для Raspi. Иной раз ее приходится перезапускать, курсор мыши во время просмотра видео дико тормозит, а некоторые функции не работают.
Плюс ко всему ты, конечно же, столкнешься с неработоспособностью половины опубликованных в местном репозитории плагинов. Хочешь посмотреть YouTube — фиг тебе, плагин работает один раз через десять, послушать радио можно, но придется еще найти работающий плагин. ТВ? Даже не пытайся.
2018 год, стримы, облака, Netflix, а ты сидишь и смотришь видосики с жесткого диска с тормозящим курсором. А если попробуешь открыть YouTube в браузере, то увидишь такое слайд-шоу, что можно на конференциях выступать.
Мыслим в обратную сторону
Raspberry Pi кажется настолько непригодным к использованию в качестве ТВ-приставки, что я мог бы порекомендовать купить вместо него настоящую ТВ-приставку (типа Nvidia Shield) или даже китайский HDMI-свисток. Но я не буду этого делать, потому что у Raspberry Pi есть два преимущества:
- Это мини-ПК на базе Linux, с которым можно сделать все что угодно (в отличие от залоченных приставок и приставок на базе Android).
- У Raspberry Pi большое комьюнити и множество разработчиков.
Не стоит пытаться превратить Raspberry Pi в классическую приставку, управляемую с пульта. Его нужно превратить в сервер, которым ты сможешь рулить с ноутбука или смартфона. Захотел посмотреть YouTube — взял телефон, запустил аппликуху, выбрал видео и нажал плей. Хочешь музыку — у тебя на телефоне есть виджет. Торренты? Скачиваешь файлик на ноутбук и с помощью удаленного торрент-клиента закидываешь на Raspi.
Что тебе понадобится
Итак, тебе нужны следующие вещи:
- Raspberry Pi 3.
- SD-карта минимум на 8 Гбайт, минимум 10-го класса.
- Внешний жесткий диск для хранения музыки и фильмов.
- Клавиатура и мышь (нужны только при начальной настройке и во время неполадок).
- USB-зарядник на 2,5 А и microUSB-кабель.
Raspberry Pi без проблем дружит с Bluetooth-клавиатурами и мышами, но работать они будут, естественно, только если загрузка ОС прошла успешно. В качестве мыши очень удобно использовать пульт с гироскопом (на Aliexpress такие стоят 3–5 долларов). Он эмулирует движения мыши с помощью наклонов.
USB-зарядник подойдет любой, даже меньше чем на 2,5 А. Проблема только в том, что, если Raspi заметит нехватку энергии, он сбросит частоту процессора, а ты увидишь значок молнии в правом верхнем углу экрана. В это же время может произойти останов жесткого диска и обесточивание периферии. Стоит озаботиться покупкой хорошего зарядника и microUSB-кабеля, нередко проблема недостатка питания именно в нем.
Не буду в подробностях расписывать процесс установки ОС на Raspberry (об этом и так рассказывают на каждом углу). Скажу лишь, что я рекомендую использовать официальный дистрибутив Raspbian (для гарантии того, что все работает как надо) и что сам процесс установки, по сути, сводится к скачиванию образа ОС и его заливке на SD-карту. В Linux это делается в две команды:
$ wget https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest -O raspbian_latest.zip
$ unzip -p 2018-04-18-raspbian-stretch.zip | sudo dd of=/dev/sdX bs=4M conv=fsync
Здесь
/dev/sdX — это SD-карта, реальное имя можно узнать с помощью команды
lsblk или
dmesg сразу после подключения карты памяти.
Вставляем карточку в Raspberry Pi, дожидаемся загрузки рабочего стола, подключаемся к сети Wi-Fi. Запускаем конфигуратор raspi-config из консоли:
$ sudo raspi-config
И включаем SSH-сервер: Interfacing options -> SSH -> Yes.
С этого момента клавиатура и мышь нам больше не нужны. Все, что нужно, мы сможем сделать, подключившись к Raspi с помощью SSH.
Фильмы и YouTube
Главная задача мультимедийной приставки — проигрывать видео. Для Raspberry Pi доступны различные плееры, но почти все они имеют проблемы с воспроизведением видео с высоким разрешением. Проще говоря, они не умеют декодировать видео с помощью аппаратного ускорителя и делают это на центральном процессоре, который любит тормозить.
Но есть исключение — omxplayer. Он был создан разработчиками Kodi, чтобы убедиться в способности Raspberry Pi к декодированию видео перед началом портирования самого мультимедийного комбайна. Omxplayer без всяких проблем переваривает HD и Full HD видео, но управляется исключительно из консоли. Другими словами, чтобы запустить воспроизведение, тебе придется сделать так:
$ omxplayer /путь/к/видео.avi
Чтобы выбрать аудиовыход (HDMI или выход на самом Raspi), используй опцию
-o:
$ omxplayer -o local /путь/к/видео.avi
Для управления воспроизведением используй клавиши: пробел — пауза, +/- — громкость, стрелки — перемотка.
Считаешь это удобным? Я тоже нет, поэтому предлагаю использовать omxplayer в связке с приложением Raspicast для Android. Это клиент для Raspberry Pi и omxplayer, позволяющий удаленно включать любые видео, хранящиеся на жестком диске, и даже видео с YouTube.
Установи приложение на свой смартфон, укажи IP-адрес Raspberry Pi, а также имя и пароль для подключения к SSH. Далее ты можешь либо использовать встроенный в приложение файловый браузер для выбора видео, либо отправить любое видео с YouTube: запускаешь YouTube на телефоне, выбираешь видео, нажимаешь кнопку «Поделиться» и выбираешь в списке Cast (Raspicast).
Видео можно либо запустить немедленно, либо добавить в плей-лист (для этого надо выбрать Queue (Raspicast) в меню «Поделиться». К сожалению, стримы YouTube не поддерживаются, зато поддерживаются плей-листы, их можно отправлять в Raspicast целиком, а он добавит их в очередь.
Уже запущенным omxplayer можно управлять через SSH. Для этого понадобится скрипт dbuscontrol. У него достаточно интуитивное управление:
$ dbuscontrol.sh status
$ dbuscontrol.sh pause
$ dbuscontrol.sh togglesubtitles
|Raspicast умеет играть видео с жесткого диска и с YouTube
YouTube: вариант второй, глючный
На самом деле Raspberry Pi таки умеет воспроизводить видео в браузере на приемлемой скорости. Но есть один нюанс: для этого необходимо активировать драйвер OpenGL, который работает, мягко говоря, не совсем стабильно. К примеру, ты можешь получить графические артефакты на экране, неустойчивую работу системы или вообще отказ загрузки. Если это не пугает, тогда выполни следующие действия.
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and7ey
29.10.2018 at 14:26
Kodi + LibreELEC — вообще никаких проблем на третьей малинке. Работает в разы лучше и стабильнее китайских свистков.
and7ey
29.10.2018 at 14:27
Да, и все плагины работают как надо.