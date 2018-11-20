О многострадальном обновлении Windows 10 1809 (оно же Windows 10 October Update) и связанных с ним проблемах написано уже очень много. Напомню, что осенний апдейт удалял файлы пользователей, в системе возникали конфликты драйверов, открывалось работать аудио, возникли проблемы с архивами ZIP и так далее.

В результате специалисты Microsoft остановили распространение обновления и занялись его доработкой, пообещав оперативно устранить все проблемы. Доработанная версия 1809 была перевыпущена лишь на прошлой неделе, спустя пять недель после исходного релиза. И, к сожалению, нужно признать, что после доработки и исправления известных багов, появилось едва ли не больше новых проблем.

Так, в перевыпущенной версии 1809 наблюдаются проблемы с сетевыми дисками: к ним попросту невозможно подключиться, и баг обещают устранить лишь в 2019 году. Также апдейт пока не получат и владельцы видеокарт Radeon HD 2XXX и 4XXX: у них наблюдаются серьезные проблемы с производительностью, а браузер Edge может демонстрировать ошибки. Кроме того, возникли проблемы с совместимостью с такими решениями Trend Micro, как OfficeScan и Worry-Free Business Security. Инженеры Trend Micro уже подготовили патчи.

Хуже того, теперь стало известно, что обновленная версия 1809 не способна нормально работать с iCloud и VPN компании F5 Network. Из-за этого распространение обновления было временно остановлено для пользователей, у которых установлена iCloud для Windows версии 7.7.0.27, а пользователям с уже обновленной ОС пока не дадут установить данную версию iCloud. Они попросту увидят ошибку, сообщающую, что их ОС лишком новая.

Пострадавшие от нового бага сообщают, что не могут обновлять и синхронизировать свои альбомы. Представители Microsoft и Apple уверяют, что уже работают над разрешением проблемы.

Кроме того, разработчики Microsoft подтвердили, что проблемы с совместимостью по-прежнему наблюдаются и у VPN компании F5 Network (система может «терять» соединение с сетью). Об этой проблеме специалистам F5 Network известно еще с октября, но она по-прежнему не устранена, и обновленная версия 1809 пока не доступна для пользователей VPN компании.