В последнее время обновления для Windows все чаще вызывают у пользователей проблемы. Так, в этом месяце апдейты уже удаляли файлы пользователей и порождали несовместимость драйверов, из-за чего обновившиеся машины демонстрировали своим владельцам BSOD. Теперь же выяснилось, что у пользователей Windows 10 ко всему прочему пропадает звук.

О новой проблеме сообщил Лоуренс Абрамс (Lawrence Abrams), основатель и владелец ресурса BleepingComputer. Он обратил внимание, что на Reddit, официальных форумах Microsoft и в социальных сетях множатся сообщения от людей, у которых после октябрьского «вторника обновлений» пропал звук. Владельцы проблемных систем получают от Windows 10 лаконичное сообщение «Аудиоустройство не установлено», причем, похоже, что на машине могут использоваться абсолютно любые аудиодрайверы (Realtek, Intel и так далее), баг возникает в любом случае.

В своем посте Абрамс приводит два возможных способа решения проблемы, так как специалисты Microsoft пока лишь расследуют инцидент и ничем существенным помочь пользователям не могут.

Способ 1

Один из сотрудников Microsoft сообщил, что компания непродолжительное время распространяла некорректные драйверы (аудиодрайвер Intel) через Windows Update. Как только начали поступать жалобы, компания прекратила раздавать проблемное обновление. Теперь пользователям, работающим на Windows 10 версии 1803 и выше, рекомендуется проверить, установлен ли в их системе некорректный драйвер. Для этого нужно:

набрать Device Manager («Менеджер устройств») в поиске;

открыть Sound, video and game controllers («Звуковые, игровые и видеоустройства»);

поискать устройство Realtek или любой другой девайс, отмеченный желтым треугольником с восклицательным знаком, и выбрать эта устройство;

через меню View выбрать Devices by connection и посмотреть родительское устройство, название которого будет выглядеть как Intel SST Audio Controller (Intel Smart Sound Technology driver version 09.21.00.3755);

кликнуть по устройству правой кнопкой мыши и выбрать Properties («Свойства»), а затем открыть вкладку Driver («Драйвер»);

если версия драйвера 9.21.0.3755, значит, в системе установлен драйвер, который Microsoft распространила по ошибке;

нужно нажать Uninstall Device («Удалить устройство»), после чего появится диалоговое окно, в котором нужно будет подтвердить удаление и драйвера тоже;

после удаления следует перезагрузить систему;

аудио должно заработать.

Способ 2

На Reddit пользователи нашли еще один метод, позволяющий исправить проблему: