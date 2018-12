Специалист компании ESET Лукаш Стефанко (Lukas Stefanko), который часто обнаруживает малварь в официальном каталоге приложений для Android, на этот раз рассказал о двух вредоносных приложениях в App Store.

Мошеннические приложения назывались Fitness Balance и Calories Tracker, и оба демонстрировали похожее поведение, которое можно увидеть в роликах, опубликованных пострадавшими пользователями на Reddit (1, 2), а также в примере опубликованном самим Стефанко.

Scam iOS apps has been found on Apple App Store tricking users to pay over $100

Apps ask for fingerprint right at the moment when paying pop-up shows, which is accepted by user fingerprint.https://t.co/7WwT6bhsLF pic.twitter.com/BYZvd7p0VD

