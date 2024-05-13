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Наша цель — получение прав суперпользователя на машине Monitored с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется только через VPN. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.248 monitored.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Он позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации выбирается следующий шаг к получению точки входа.
Наиболее известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи следующего скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '\n' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное сканирование, с использованием имеющихся скриптов (опция
-A).
Часто я дополнительно проверяю порт UDP 161.
sudo nmap -p161 -sU 10.10.11.248
В этот раз он оказался открыт.
Итого сканер нашел шесть открытых портов:
- 22 — служба OpenSSH 8.4p1;
- 80 и 443 — веб‑сервер Apache 2.4.56;
- 389 — служба LDAP;
- 5667 — неизвестный сервис;
- 161 (UDP) — служба SNMP.
Также в выводе Nmap подмечаем редирект с порта 80 на адрес
nagios.. Его тоже добавляем в
/:
10.10.11.248 monitored.htb nagios.monitored.htb
Поскольку доступна служба SNMP, начнем именно с нее.
Точка входа
SNMP — простой протокол управления сетью. Он используется для мониторинга устройств в сети (например, маршрутизаторов, коммутаторов, принтеров).
Тут следует сразу упомянуть два понятия:
- MIB (Management Information Base) — база данных, хранящая информацию обо всех объектах (параметрах и настройках) устройства;
- OID (Object Identifier) — числовой идентификатор объекта в дереве MIB.
При работе с удаленной системой по SNMP все запросы делаются по OID, который отражает положение объекта в дереве объектов MIB. Но чтобы получить всю информацию, нам сначала нужно пройти своеобразную аутентификацию, указав идентификатор сообщества. Так как мы ее не знаем, ее нужно перебрать, к примеру с помощью утилиты onesixtyone. Перебирать будем по словарю из набора SecLists.
onesixtyone -c /usr/share/seclists/Discovery/SNMP/common-snmp-community-strings.txt 10.10.11.248
В итоге нашли всего одну community-строку —
public. Все OID системы можно получить, просканировав устройство, например вот такой командой:
snmpwalk -v 2c -c public 10.10.11.248
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