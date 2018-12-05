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А уходя от лукавых аналогий, можно назвать вот такие причины:
- Удобство в работе. Да, как ни странно, работать с инструментами терминала оказывается не менее, а иногда и более удобно, чем с супер-IDE, создатели которой решили за тебя, что и как ты должен делать в своем проекте. Не веришь? В далеком 2008 году я стал участником нежданного эксперимента. Мы с моим коллегой занимались тогда портированием на Python и C кода, написанного специалистом-«предметником» в Matlab. Мой коллега писал в Eclipse, я — в Notepad++, запуская в консоли интерпретатор Python или make. Для автоматического тестирования мы оба использовали набор контрольных примеров. Квалификация, работоспособность, рвение обоих программистов были сопоставимы, прибавим к этому еще желание обогнать соперника. В итоге ни один из нас не показал превосходства в скорости разработки или качестве кода. IDE — не серебряная пуля, серебряной пули нет.
- Мобильность при смене проекта или области деятельности. Это я опять сужу по себе. Три года назад я сделал большой проект на Qt под RHEL. Сегодня занимаюсь Embedded, а инструменты все те же: screen, vim, ctags, coreutils, make.
- Долгосрочные перспективы. Судьба проекта не должна быть связана с судьбой IDE. Где былое доминирование Delphi или Eclipse? Многие в опенсорсе стараются не зависеть от конкретной IDE, особенно проприетарной.
- Опенсорсные проекты. Впрочем, кажется, я уже это говорил. Включая (на минуточку!) и AOSP — Android Open Source Project. Кто владеет приемами разработки без IDE — берет и работает. Кто не владеет — строчит на форумы «Мужики, помогите, СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО импортировать AOSP в xyzStudio!11».
- Работа на слабом железе. Современные IDE «как не в себя» кушают память, процессор, требуют для комфортной работы гигантских размеров монитор, а лучше — «дайте два». Это не проблема, пока ты сидишь в уютном офисе в эргономическом кресле за большим и чистым столом. Это проблема, когда ты работаешь в командировке в тьмутаракани, в кабине внедорожника, или в салоне самолета, или в вагоне электрички с 10-дюймовым субноутбуком на коленях.
- Удаленная работа над проектом. Да, конечно, тут есть альтернативы: TeamViewer, TigerVNC. Со своими, конечно, проблемами.
- Психологический аспект. Повышает уверенность в своих силах, «а я, оказывается, не просто мышевод-клаводав, я же настоящий хацкер, итить!».
Screen (или Tmux)
Первый инструмент, который мы рассмотрим, — screen. Он играет ту же роль, что оконный менеджер в мире GUI: управляет несколькими приложениями, позволяя переключаться с одного на другое. В консольной вселенной такие инструменты называются терминальными мультиплексорами. Пожалуй, из всех оконных менеджеров ближе всего к screen будет легендарный ratpoison, позволяющий обходиться одной лишь клавиатурой, без мыши.
Управляют screen с помощью хоткеев. Но раз приложений несколько, а клавиатура одна, надо «дать понять» системе, к кому именно мы обращаемся: к самому терминальному мультиплексору или к приложению. Поэтому все команды screen предваряются аккордом (клавиатурным сочетанием)
Ctrl^a. Наиболее распространенные команды привязаны к горячим клавишам, для менее частых нужно перейти в командную строку screen командой
: (то есть нажать
Ctrl^a, а затем
:).
Пример: запускаем screen, видим баннер с предложением нажать пробел или ввод для продолжения работы. Воспользуемся любезным предложением — баннер исчезает, мы снова в терминале. Открываем в Vim (про него будет дальше) файл main.cpp.
vim main.cpp
Мы редактируем файл main.cpp.
Ctrl^a, затем
Ctrl^c. Мы опять в терминале, а куда пропал Vim? Ничего никуда не пропало, данная комбинация клавиш открывает новый терминал («окно» в терминологии screen). Для возвращения в предыдущий терминал, где открыт Vim, нажимаем
Ctrl^a, затем еще раз
Ctrl^a.
Не хотелось бы превращать статью в сборник переводов man’ов, поэтому приведу здесь только самые нужные в повседневной практике команды и аккорды (здесь и далее, говоря о screen, начальный аккорд
Ctrl^a я для краткости буду опускать):
Ctrl^c— открыть новое окно;
Ctrl^a— переключиться в предыдущее окно. Аналогичную функцию в мире GUI выполняет клавиатурная комбинация
Alt^Tab. Очень удобна, чтобы переключаться туда-сюда между парой окон, например редактором и командной строкой (впрочем, нормальный консольный редактор позволяет выполнять команды командной строки еще проще);
x— заблокировать screen (для разблокировки придется ввести пароль);
k— закрыть текущее окно (меня эта команда не раз выручала, когда в текущем окне зависало в томной задумчивости подключение к очередной железке по SSH или Telnet);
"— открыть список окон, чтобы переключиться в одно из них;
'— ввести имя окна, в которое хочешь переключиться (про то, как задать имя окна, чуть ниже);
?— вывести справку. В общем, мало чем отличается от горячих клавиш оконного менеджера или IDE;
Esc— перейти в режим копирования. Я использовал эту штуку исключительно для пролистывания содержимого окна, чтобы посмотреть, а что там было N строк назад. Выход из режима копирования — по нажатию
Esc(без предшествующего
Ctrl^a);
S— (NB! заглавная буква) разделить экран на две половины (два «региона» в терминологии screen). Текущее окно остается в верхнем регионе, в нижнем изначально ничего нет вообще, но, переключившись в этот регион по
Tab, можно назначить ему одно из уже открытых окон или открыть новое;
Tab— переключение («по кругу») между регионами;
Q— закрыть все регионы, кроме текущего. При этом регионы закрываются, но сами окна остаются, и в них можно переключаться;
X— закрыть текущий регион.
Регион можно еще раз разделить напополам, потом еще, и так до тех пор, пока будет хватать высоты экрана.
Высоту регионов можно регулировать, например нижний урезать до двух строк для ввода, а все остальное отдать для вывода какой-нибудь программы, работающей в режиме мониторинга. Операция эта не настолько частая, чтобы заводить для нее отдельную клавиатурную комбинацию, поэтому для нее используется команда resize, которая вводится в командной строке screen:
:resize размер-в-строках.
Можно задать увеличение/уменьшение размера, для этого вводим число со знаком + или -:
:resize +10 увеличит размер текущего региона на десять строк,
:resize -5 уменьшит размер региона на пять строк.
Если тебе чуть-чуть повезло и у тебя достаточно свежая версия screen, то можно разделить экран по горизонтали клавишей
|. На самом деле для современных растянутых по горизонтали мониторов это даже более удобно. Можно комбинировать деление экрана по горизонтали и вертикали, но это, по моему опыту, уже не очень-то нужно.
Чуть выше я говорил, что окну можно назначить имя. Делается это командой
:title имя. У меня сейчас обычно «живут» окна с именами src (тут открыт Vim с исходным кодом), uart (подключение к подопытному девайсу по последовательному порту), adb (подключение к подопытному девайсу по ADB), build (запуск сборки). При переключении по клавише
' полное имя вводить не нужно, достаточно набрать первые буквы (sr, ua, ad, bu).
Ну и чтобы закончить со screen, упомяну про отключение. Screen завершается, когда закрывается последнее из его окон. Кроме того, можно выйти из screen, оставив все окна работающими в фоне, командой
:detach (также на эту команду по умолчанию назначена клавиша
d). Позднее к этому сеансу screen можно будет подключиться снова. Обычно такая фича полезна при работе с удаленной машиной.
И совсем напоследок: случается, что мантейнеры дистрибутива или пользователь конкретной системы меняют одну или несколько клавиатурных комбинаций по умолчанию (в моем опыте была чехарда с клавишей
X при переходе с RHEL6 на Debian). Смотри конфигурационные файлы screenrc и, конечно, кури доки (специально для РКН: я в переносном смысле).
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