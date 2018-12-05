Зачем в XXI веке разработчику нужны навыки программирования в «голой» консоли? Да затем же, зачем солдату навыки рукопашного и штыкового боя. Тому, чья служба состоит из покраски травы и стен, не нужны совсем, а вот коммандос этому все еще учат.

А уходя от лукавых аналогий, можно назвать вот такие причины:

Удобство в работе . Да, как ни странно, работать с инструментами терминала оказывается не менее, а иногда и более удобно, чем с супер-IDE, создатели которой решили за тебя, что и как ты должен делать в своем проекте. Не веришь? В далеком 2008 году я стал участником нежданного эксперимента. Мы с моим коллегой занимались тогда портированием на Python и C кода, написанного специалистом-«предметником» в Matlab. Мой коллега писал в Eclipse, я — в Notepad++, запуская в консоли интерпретатор Python или make. Для автоматического тестирования мы оба использовали набор контрольных примеров. Квалификация, работоспособность, рвение обоих программистов были сопоставимы, прибавим к этому еще желание обогнать соперника. В итоге ни один из нас не показал превосходства в скорости разработки или качестве кода. IDE — не серебряная пуля, серебряной пули нет.

. Да, как ни странно, работать с инструментами терминала оказывается не менее, а иногда и более удобно, чем с супер-IDE, создатели которой решили за тебя, что и как ты должен делать в своем проекте. Не веришь? В далеком 2008 году я стал участником нежданного эксперимента. Мы с моим коллегой занимались тогда портированием на Python и C кода, написанного специалистом-«предметником» в Matlab. Мой коллега писал в Eclipse, я — в Notepad++, запуская в консоли интерпретатор Python или make. Для автоматического тестирования мы оба использовали набор контрольных примеров. Квалификация, работоспособность, рвение обоих программистов были сопоставимы, прибавим к этому еще желание обогнать соперника. В итоге ни один из нас не показал превосходства в скорости разработки или качестве кода. IDE — не серебряная пуля, серебряной пули нет. Мобильность при смене проекта или области деятельности. Это я опять сужу по себе. Три года назад я сделал большой проект на Qt под RHEL. Сегодня занимаюсь Embedded, а инструменты все те же: screen, vim, ctags, coreutils, make.

при смене проекта или области деятельности. Это я опять сужу по себе. Три года назад я сделал большой проект на Qt под RHEL. Сегодня занимаюсь Embedded, а инструменты все те же: screen, vim, ctags, coreutils, make. Долгосрочные перспективы . Судьба проекта не должна быть связана с судьбой IDE. Где былое доминирование Delphi или Eclipse? Многие в опенсорсе стараются не зависеть от конкретной IDE, особенно проприетарной.

. Судьба проекта не должна быть связана с судьбой IDE. Где былое доминирование Delphi или Eclipse? Многие в опенсорсе стараются не зависеть от конкретной IDE, особенно проприетарной. Опенсорсные проекты . Впрочем, кажется, я уже это говорил. Включая (на минуточку!) и AOSP — Android Open Source Project. Кто владеет приемами разработки без IDE — берет и работает. Кто не владеет — строчит на форумы «Мужики, помогите, СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО импортировать AOSP в xyzStudio!11».

. Впрочем, кажется, я уже это говорил. Включая (на минуточку!) и AOSP — Android Open Source Project. Кто владеет приемами разработки без IDE — берет и работает. Кто не владеет — строчит на форумы «Мужики, помогите, СРОЧНО ОЧЕНЬ НАДО импортировать AOSP в xyzStudio!11». Работа на слабом железе . Современные IDE «как не в себя» кушают память, процессор, требуют для комфортной работы гигантских размеров монитор, а лучше — «дайте два». Это не проблема, пока ты сидишь в уютном офисе в эргономическом кресле за большим и чистым столом. Это проблема, когда ты работаешь в командировке в тьмутаракани, в кабине внедорожника, или в салоне самолета, или в вагоне электрички с 10-дюймовым субноутбуком на коленях.

. Современные IDE «как не в себя» кушают память, процессор, требуют для комфортной работы гигантских размеров монитор, а лучше — «дайте два». Это не проблема, пока ты сидишь в уютном офисе в эргономическом кресле за большим и чистым столом. Это проблема, когда ты работаешь в командировке в тьмутаракани, в кабине внедорожника, или в салоне самолета, или в вагоне электрички с 10-дюймовым субноутбуком на коленях. Удаленная работа над проектом. Да, конечно, тут есть альтернативы: TeamViewer, TigerVNC. Со своими, конечно, проблемами.

над проектом. Да, конечно, тут есть альтернативы: TeamViewer, TigerVNC. Со своими, конечно, проблемами. Психологический аспект. Повышает уверенность в своих силах, «а я, оказывается, не просто мышевод-клаводав, я же настоящий хацкер, итить!».

Screen (или Tmux)

Первый инструмент, который мы рассмотрим, — screen. Он играет ту же роль, что оконный менеджер в мире GUI: управляет несколькими приложениями, позволяя переключаться с одного на другое. В консольной вселенной такие инструменты называются терминальными мультиплексорами. Пожалуй, из всех оконных менеджеров ближе всего к screen будет легендарный ratpoison, позволяющий обходиться одной лишь клавиатурой, без мыши.

Управляют screen с помощью хоткеев. Но раз приложений несколько, а клавиатура одна, надо «дать понять» системе, к кому именно мы обращаемся: к самому терминальному мультиплексору или к приложению. Поэтому все команды screen предваряются аккордом (клавиатурным сочетанием) Ctrl^a . Наиболее распространенные команды привязаны к горячим клавишам, для менее частых нужно перейти в командную строку screen командой : (то есть нажать Ctrl^a , а затем : ).

Пример: запускаем screen, видим баннер с предложением нажать пробел или ввод для продолжения работы. Воспользуемся любезным предложением — баннер исчезает, мы снова в терминале. Открываем в Vim (про него будет дальше) файл main.cpp.

vim main.cpp

Мы редактируем файл main.cpp. Ctrl^a , затем Ctrl^c . Мы опять в терминале, а куда пропал Vim? Ничего никуда не пропало, данная комбинация клавиш открывает новый терминал («окно» в терминологии screen). Для возвращения в предыдущий терминал, где открыт Vim, нажимаем Ctrl^a , затем еще раз Ctrl^a .

Не хотелось бы превращать статью в сборник переводов man’ов, поэтому приведу здесь только самые нужные в повседневной практике команды и аккорды (здесь и далее, говоря о screen, начальный аккорд Ctrl^a я для краткости буду опускать):

Ctrl^c — открыть новое окно;

— открыть новое окно; Ctrl^a — переключиться в предыдущее окно. Аналогичную функцию в мире GUI выполняет клавиатурная комбинация Alt^Tab . Очень удобна, чтобы переключаться туда-сюда между парой окон, например редактором и командной строкой (впрочем, нормальный консольный редактор позволяет выполнять команды командной строки еще проще);

— переключиться в предыдущее окно. Аналогичную функцию в мире GUI выполняет клавиатурная комбинация . Очень удобна, чтобы переключаться туда-сюда между парой окон, например редактором и командной строкой (впрочем, нормальный консольный редактор позволяет выполнять команды командной строки еще проще); x — заблокировать screen (для разблокировки придется ввести пароль);

— заблокировать screen (для разблокировки придется ввести пароль); k — закрыть текущее окно (меня эта команда не раз выручала, когда в текущем окне зависало в томной задумчивости подключение к очередной железке по SSH или Telnet);

— закрыть текущее окно (меня эта команда не раз выручала, когда в текущем окне зависало в томной задумчивости подключение к очередной железке по SSH или Telnet); " — открыть список окон, чтобы переключиться в одно из них;

— открыть список окон, чтобы переключиться в одно из них; ' — ввести имя окна, в которое хочешь переключиться (про то, как задать имя окна, чуть ниже);

— ввести имя окна, в которое хочешь переключиться (про то, как задать имя окна, чуть ниже); ? — вывести справку. В общем, мало чем отличается от горячих клавиш оконного менеджера или IDE;

— вывести справку. В общем, мало чем отличается от горячих клавиш оконного менеджера или IDE; Esc — перейти в режим копирования. Я использовал эту штуку исключительно для пролистывания содержимого окна, чтобы посмотреть, а что там было N строк назад. Выход из режима копирования — по нажатию Esc (без предшествующего Ctrl^a );

— перейти в режим копирования. Я использовал эту штуку исключительно для пролистывания содержимого окна, чтобы посмотреть, а что там было N строк назад. Выход из режима копирования — по нажатию (без предшествующего ); S — (NB! заглавная буква) разделить экран на две половины (два «региона» в терминологии screen). Текущее окно остается в верхнем регионе, в нижнем изначально ничего нет вообще, но, переключившись в этот регион по Tab , можно назначить ему одно из уже открытых окон или открыть новое;

— (NB! заглавная буква) разделить экран на две половины (два «региона» в терминологии screen). Текущее окно остается в верхнем регионе, в нижнем изначально ничего нет вообще, но, переключившись в этот регион по , можно назначить ему одно из уже открытых окон или открыть новое; Tab — переключение («по кругу») между регионами;

— переключение («по кругу») между регионами; Q — закрыть все регионы, кроме текущего. При этом регионы закрываются, но сами окна остаются, и в них можно переключаться;

— закрыть все регионы, кроме текущего. При этом регионы закрываются, но сами окна остаются, и в них можно переключаться; X — закрыть текущий регион.

Регион можно еще раз разделить напополам, потом еще, и так до тех пор, пока будет хватать высоты экрана.

Высоту регионов можно регулировать, например нижний урезать до двух строк для ввода, а все остальное отдать для вывода какой-нибудь программы, работающей в режиме мониторинга. Операция эта не настолько частая, чтобы заводить для нее отдельную клавиатурную комбинацию, поэтому для нее используется команда resize, которая вводится в командной строке screen: :resize размер-в-строках .

Можно задать увеличение/уменьшение размера, для этого вводим число со знаком + или -: :resize +10 увеличит размер текущего региона на десять строк, :resize -5 уменьшит размер региона на пять строк.

Если тебе чуть-чуть повезло и у тебя достаточно свежая версия screen, то можно разделить экран по горизонтали клавишей | . На самом деле для современных растянутых по горизонтали мониторов это даже более удобно. Можно комбинировать деление экрана по горизонтали и вертикали, но это, по моему опыту, уже не очень-то нужно.

Чуть выше я говорил, что окну можно назначить имя. Делается это командой :title имя . У меня сейчас обычно «живут» окна с именами src (тут открыт Vim с исходным кодом), uart (подключение к подопытному девайсу по последовательному порту), adb (подключение к подопытному девайсу по ADB), build (запуск сборки). При переключении по клавише ' полное имя вводить не нужно, достаточно набрать первые буквы (sr, ua, ad, bu).

Ну и чтобы закончить со screen, упомяну про отключение. Screen завершается, когда закрывается последнее из его окон. Кроме того, можно выйти из screen, оставив все окна работающими в фоне, командой :detach (также на эту команду по умолчанию назначена клавиша d ). Позднее к этому сеансу screen можно будет подключиться снова. Обычно такая фича полезна при работе с удаленной машиной.

И совсем напоследок: случается, что мантейнеры дистрибутива или пользователь конкретной системы меняют одну или несколько клавиатурных комбинаций по умолчанию (в моем опыте была чехарда с клавишей X при переходе с RHEL6 на Debian). Смотри конфигурационные файлы screenrc и, конечно, кури доки (специально для РКН: я в переносном смысле).