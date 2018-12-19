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Почему коммерческий софт необходим для enterprise-компаний?
Бесплатные и опенсорсные решения из предыдущей статьи формируют простой, но мощный арсенал средств, которые могут многое сообщить о состоянии hardening state машин под управлением Windows. Однако, если рассматривать задачи аудита ИБ в большой или средней компании с разветвленной сетью, сотнями хостов и разнородной серверной фермой, возможностей таких инструментов может не хватить. И на то существует несколько причин, которые кратко сейчас перечислим.
Бесплатные версии платной программы
Разработчики, которые хотят, чтобы их труд оплачивался, часто наряду с коммерческой версией пускают и бесплатную редакцию программы. При этом бесплатная версия содержит ограничения, а функциональные возможности ее усечены. К примеру, может отсутствовать возможность сканировать по сети, проводить дополнительные тесты, строить полноценные отчеты и графики, выгружать в другие системы или форматы данных. Коммерческие же версии изначально проектировались на enterprise-сектор и уже «из коробки» имеют ряд фич, без которых большую сеть или серверную ферму тестами не покрыть.
Скорость и удобство использования
В большинстве случаев у аудитора время для сбора данных и проведения тестов очень ограниченно, а объем выборки тестируемых ИТ-систем может составлять сотни хостов. Поэтому аудитор ставит своей задачей максимально автоматизировать тестирование и получать результаты на анализ как можно быстрее и с минимальным вмешательством в процесс. Бесплатное ПО всем этим редко когда может похвастаться. А вот коммерческие версии имеют отдельные GUI-консоли для управления, генерации отчетов, агрегации и обмена данными с другими средствами защиты, к примеру сканерами уязвимостей или SIEM-системами.
Также в отличие от бесплатных тулз, где часто каждый новый запуск на новой машине нужно настраивать отдельно, коммерческое ПО позволяет запускать типовые тесты одновременно на всех машинах домена, параллельно собирая дополнительные данные и тут же выкатывая это все в итоговые отчеты.
Формальные требования aka compliance
Требования законов, приказов и стандартов могут быть самыми разными. К примеру, в государственных органах существует директива на использование только отечественного и сертифицированного ПО. PCI DSS содержит строго утвержденный список ПО, которое одобрено платежным консорциумом для использования в качестве средств защиты. Бесплатное ПО просто-напросто никто не сертифицирует и не вносит в перечень системно значимых. Поэтому, даже если бесплатный инструмент обладает возможностями своих коммерческих собратьев, использовать его на постоянной основе, а тем более проходить с помощью него сертификационный аудит будет нельзя.
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