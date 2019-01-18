I2P, или Invisible Internet Project, — это на сегодняшний день самая анонимная сеть. Здесь ты можешь ходить по сайтам и пользоваться сервисами, не раскрывая сторонним лицам ни байта своей информации. И хоть появился I2P в 2003 году, сеть продолжает расти и шириться. Давай посмотрим, что интересного есть в I2P сегодня.

I2P построен по принципу оверлея, то есть анонимный и защищенный слой работает поверх другой сети — интернета. Одна из главных особенностей I2P — децентрализованность. В этой сети нет серверов DNS, их место занимают автоматически обновляемые «адресные книги». А роль адресов играют криптографические ключи, никак не выдающие реальные компьютеры. Каждый пользователь проекта может получить свой ключ, который невозможно отследить.

Многие пользователи часто задаются вопросом, зачем использовать I2P, когда есть VPN и Tor. Если сравнивать I2P с браузером Tor, можно выделить следующие различия:

Tor использует «луковую» маршрутизацию, отправляя твой трафик через знаменитые восемь прокси, но при этом сам по себе никак не защищает от расшифровки. I2P, наоборот, опирается на шифрование трафика. Tor — большой любитель SOCKS, тогда как I2P предпочитает использовать собственный API. Что удобнее — решать тебе. Туннели I2P однонаправленные в отличие от Tor. Tor хоть и обладает свойствами пиринговой сети, но при этом централизованный. I2P полностью децентрализован.

Это лишь основные отличия I2P от Tor. Но даже исходя только из них можно смело заявить о том, что I2P — более безопасный и анонимный вариант. Если сравнивать I2P с VPN, мы увидим примерно схожую картину: VPN надежен настолько, насколько надежен его провайдер или хостер.

Подробнее о принципах работы I2P «Хакер» уже писал в статье «Раскрываем секреты сети I2P», поэтому не будем останавливаться на технической реализации и как можно быстрее отправимся в обещанное путешествие. Но сначала — сбор снаряжения.

Здесь вам не Tor

У Tor и I2P есть одно сходство: зайти на их ресурсы без дополнительного софта не получится. Но если у Tor все просто — скачал браузер и наслаждайся, то разобраться с I2P рядовым юзерам сложнее. Вот что нам понадобится.

Java. Версию для Windows качай здесь и устанавливай. Официальный установщик с сайта I2P. Выбери тот, что подходит для твоей системы, и установи. В списке, кстати, есть даже Android. Если у тебя Windows, открывай «Пуск → Все программы → I2P» и выбирай «Start I2P (no window)». Если Linux, то ты, скорее всего, сам знаешь, что делать. Следующий шаг — открываем браузер, например Firefox. В нем — «Настройки → Дополнительно → Сеть → Использовать proxy». Заполняем поля так же, как на скриншоте. Если у тебя не открылась страница консоли I2P, открываем ее сами: http://127.0.0.1:7657/home .

Отлично! Все готово, чтобы бороздить просторы I2P. Потом можешь добавить автоматическую загрузку личных библиотек со ссылками на ресурсы в I2P. Это упростит навигацию.

И еще один опциональный шаг. Можешь зайти в раздел «Трафик» и там изменить долю транзитного трафика до 100% и увеличить количество килобайтов на отдачу и прием в секунду до максимума — как на скриншоте. Практика показывает, что это уменьшает время отклика сети.

Вот и все, проходи, разувайся и чувствуй себя как дома! Только перчатки не снимай, оставлять следы здесь строго запрещено.