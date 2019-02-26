Продолжаем тестировать премиальные серверы на Windows. Сегодня мы будем препарировать услуги провайдера VDSina. Это еще одна российская компания, попавшая в прицел нашего микроскопа. Герой сегодняшнего обзора позиционирует себя как первый профессиональный SSD-хостинг и потому заслуживает внимания.

Особенности

На сайте VDSina нет бесконечных иерархических менюшек, а вся важная информация доступна в один клик. Вполне современный подход, сайт даже оптимизирован для мобильных устройств. Провайдер предлагает быстрые процессоры и SSD во всех конфигурациях, а также выделенные физические серверы. Услуги тарифицируются посуточно, но в форме заказа сервера можно посмотреть и стоимость за месяц.

Ценовая политика

Ценовая политика VDSina напоминает подход крупных западных провайдеров: клиент не может конфигурировать машину сам, добавляя вычислительные ядра и гигабайты поштучно. Придется выбирать один из готовых инстансов и потом заказывать дополнительные услуги. Инстансы разбиты на две категории: VDS и Hi-CPU VDS. Разница между ними понятна из названия, во втором случае используются более производительные процессоры. Hi-CPU VDS рекомендуется заказывать для проектов с высокой нагрузкой — для сайтов на Bitrix, к примеру.

Стоимость обычных VDS в зависимости от типа инстанса колеблется от 2 до 33,3 р. в день (от 59,1 до 999 р. в месяц) на обычных тарифах и от 66,6 до 533,2 р. в день (от 1998 до 15 996 р. в месяц) на тарифах HighLoad. Поскольку пользователь не может вручную настроить все параметры конфигурации, VDSina предлагает достаточное количество готовых вариантов: от самого слабого (одно ядро, 512 Мбайт RAM, 5 Гбайт SSD) и до высокопроизводительного (20 ядер, 64 Гбайт RAM, 640 Гбайт SSD).

Инстансов Hi-CPU VDS поменьше. На обычном тарифе есть четыре варианта от конфигурации начального уровня (одно ядро, 1 Гбайт RAM, 30 Гбайт SSD) до высокопроизводительной машины (четыре ядра, 8 Гбайт RAM, 80 Гбайт SSD). Цены колеблются от 13,3 до 106,6 р. в день, или от 399 до 3198,9 р. в месяц. На тарифах HighLoad конфигурация всего одна: восемь ядер, 16 Гбайт RAM, 160 Гбайт SSD. Стоит такая машина 213,3 р. в день, или 6399 р. в месяц.

Выделенные физические серверы построены на Intel Xeon E3-1270 v6 (3,8–4,2 ГГц) и также доступны только в одной конфигурации с восемью вычислительными ядрами, 30 Гбайт RAM и SSD на 350 Гбайт. Стоимость сервера составляет 273,3 р. в день. Каждая конфигурация предполагает определенный месячный объем интернет-трафика, превышение будет стоить 200 р. за 1 Тбайт. Доступны и другие дополнительные услуги, о которых мы расскажем ниже.

К оплате принимаются банковские карты и электронные деньги, включая Bitcoin. Можно пополнить баланс через банк по счету.

Дата-центры

В России VDSina размещает свое оборудование в центре обработки данных DataPro (Москва). Здесь можно заказать VDS, Hi-CPU VDS и выделенный физический сервер. Обычные VDS могут также размещаться на двух площадках в Нидерландах: datacenter.com в Амстердаме и Serverius в Меппеле. Последняя защищена от DDoS-атак. Инженерная инфраструктура всех площадок соответствует требованиям Tier III и обслуживается круглосуточно, а помещения ЦОДов оснащены системами контроля доступа.

Личный кабинет

Перейти к заказу можно прямо со страницы тарифов после регистрации. Панель управления услугами у VDSina собственная, а для создания сервера хватает пары кликов. Стоит отметить неплохой выбор готовых образов операционных систем: CentOS, Ubuntu, Debian, Windows Server и FreeBSD. Помимо этого, есть возможность подключить собственный загрузочный образ ISO и установить другую ОС (используется гипервизор KVM).

В панели управления можно настраивать серверы, различные дополнительные услуги и управлять аккаунтом. Здесь тоже нет сложных иерархических меню, а веб-интерфейс адаптирован и для мобильных устройств (мы проводили тестирование с планшета).

Экран настройки сервера позволяет сменить тариф на старший (на младший тариф изменить нельзя из-за технических ограничений), также стоит отметить наличие галочки включения/отключения автопродления. По умолчанию оно включено, но, если сервер нужен лишь время от времени, настройку можно изменить.

Дополнительные услуги

Сопутствующих услуг у VDSina немного. Есть DNS-хостинг, возможность подключать к серверам свои загрузочные образы ISO, а также хранить сертификаты SSL и ключи SSH. Антивирусной защиты с абонплатой нет, нет пока и защиты от DDoS для Hi-CPU VDS и выделенных серверов — она доступна только в дата-центре Serverius для обычных тарифов VDS (но скоро будет на всех тарифах). Клиент может покупать дополнительные IP-адреса (IPv4 стоит 5 р. в день, IPv6 — 0,03 р. в день) и делать снимки сервера (резервное копирование стоит 0,5 р. в день за 1 Гбайт). Для CentOS 7 доступна панель управления VestaCP.

Производительность процессора

Для проверки мы использовали популярную утилиту GeekBench 4, которая проводит множество синтетических тестов в нескольких категориях: Cryptography, Integer, Floating Point, Memory. Она использует различные алгоритмы сжатия, проверяет обработку JPEG, парсинг HTML и работу с SQLite. Синтетические тесты не покажут, как сервер будет себя вести в боевых условиях, для этого нужно проводить серьезное нагрузочное тестирование, однако GeekBench позволяет достаточно точно оценить его вычислительные мощности. Мы проверили несколько конфигураций Hi-CPU VDS и выделенный сервер. Для наглядности все конфигурации собрали в таблицу, в которой указаны характеристики, заявленные провайдером и полученные в результате тестирования. Данные по производительности сведены в диаграммы.

В результатах тестирования можно заметить интересную подробность: выделенный физический сервер — это не классический «дедик». Он работает под управлением Linux с гипервизором KVM и позволяет клиенту установить любую поддерживаемую гостевую систему. Принципиальное отличие от VDS и Hi-CPU VDS заключается в том, что на одном физическом хосте работает только один гость. В случае обычных VDS и Hi-CPU VDS физический хост используется для запуска множества гостевых систем разных клиентов. Они надежно изолированы, но, если соседи по физическому серверу будут чрезмерно активно использовать ресурсы, производительность вашего VDS может просесть — у выделенного сервера этой проблемы нет.

Обратите внимание, что максимальное значение тактовой частоты процессора у серверов Hi-CPU VDS в результате тестирования утилитой GeekBench получилось разным. Такое вполне возможно: VDS у любого провайдера попадают на физические серверы с разной нагрузкой, разными динамическими лимитами и даже с немного разными аппаратными конфигурациями. Это делает их тестирование довольно бессмысленным занятием, но мы получили неплохие результаты — все машины оказались быстрыми, что позволяет сделать общий вывод о качестве услуг.

Дисковая подсистема

Для проверки производительности SSD использован еще один популярный бенчмарк. CrystalDiskMark 6 тестирует последовательную и случайную запись и чтение с глубиной очереди, равной 1, 8 и 32. Результаты сведены в диаграмму: они тоже оказались неплохими, но далеко не рекордными. Судя по всему, VDSina использует довольно шустрые SSD. Они существенно обгоняют традиционные HDD по производительности, но уступают более современным твердотельным накопителям NVMe, работающим через интерфейс PCI Express.

Каналы связи

Последняя проверка чисто для протокола. На самом деле реальную пропускную способность интернет-подключения нужно определять, нагрузив его до предела. Желательно делать это в разное время суток и потом обрабатывать статистику. Мы ограничились старым добрым пингом с внешнего по отношению к VDSina виртуальной машины, расположенной в дата-центре одного из питерских провайдеров. Сначала отправили сотню маленьких (64 байт) пакетов и затем сотню больших (1 Кбайт). Битых пакетов не было, а время отклика составило около 10 мс — будем считать, что протокольная проверка пройдена успешно.

Выводы

VDSina называет себя SSD-провайдером, и это соответствует действительности. Стоит отметить наличие у компании высокопроизводительных конфигураций и удобной панели управления собственной разработки. Среди недостатков выделяется только отсутствие антивирусной защиты с абонентской платой и защиты от DDoS-атак на премиальных тарифах. Эти недостатки нельзя считать критическими, особенно на фоне неплохих результатов тестирования производительности серверов. Нашу проверку провайдер прошел — его услугами вполне можно пользоваться, если вам нужны быстрые машины с SSD за вменяемые деньги.