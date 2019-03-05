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Вредонос оказался не просто трояном для работающих под управлением Linux умных устройств, а самым настоящим сетевым червем, способным объединять зараженные девайсы в ботнеты. Трой получил имя Hajime — это слово используется в японских единоборствах в качестве команды к началу поединка. Схватка между Linux.Hajime и интернетом вещей получилась увлекательной, но главное — она продолжается до сих пор.
Взлом устройства
Как и в случае Mirai, в архитектуре Hajime используется генератор случайного диапазона IP, из которого исключаются локальные и служебные адреса, после чего полученный массив данных передается сканеру. Тот последовательно стучится на 23-й TCP-порт по каждому из адресов, пробуя установить Telnet-соединение. Если попытка увенчалась успехом, Hajime начинает брутить атакуемый хост с использованием словаря, зашитого в самом трояне.
Список логинов и паролей в словаре аналогичен тому, который использует Mirai, разве что к нему добавились пары значений root/5up и Admin/5up, с помощью которых Hajime атакует ряд моделей роутеров TP-Link и Atheros с дефолтной прошивкой. Главное отличие кроется в том, что Mirai пытается авторизоваться на удаленном устройстве, перебирая логины и пароли в случайном порядке, в то время как Hajime строго следует списку, причем после каждой неудачной попытки авторизации он закрывает текущее Telnet-соединение и создает новое.
Подобно разработчикам Mirai, создатели Hajime предполагали, что пользователи умных устройств далеко не всегда меняют заводские настройки, поэтому словарь содержит набор дефолтных логинов и паролей для разных девайсов. Взлом будет успешен только в том случае, если владелец аппарата поленился изменить предустановленные на заводе-изготовителе параметры авторизации, то есть сам себе злобный антропоморфный дендромутант.
Если брут удался, Hajime отправляет устройству команду
enable, чтобы получить доступ к привилегированному режиму интерфейса командной строки. За ней следует команда
system для перехода в меню системных опций, а затем команды
shell и
sh запускают командный интерпретатор. Чтобы проверить, запустился ли нужный для его работы шелл, Hajime передает на атакуемый хост строку
/bin/busybox ECCHI. Специфические оболочки не смогут обработать эту команду, в то время как стандартный sh запустит BusyBox, который вернет сообщение об ошибке в аргументе —
ECCHI: applet not found. Это позволит Hajime понять, что он на верном пути.
Исследование девайса
Окончательно убедившись в том, что он попал в Linux-окружение и имеет доступ к командной строке, Hajime начинает исследовать взломанное устройство. Для начала он получает из файла
/proc/mounts список смонтированных файловых систем и ищет открытые на запись папки. Обнаружив первую такую папку, отличную от
/proc,
/sys или
/, Hajime проверяет, действительно ли в нее разрешена запись и не хранится ли уже в ней троянский бинарник. В дальнейшем эта папка будет использоваться в качестве рабочей директории.
Затем Hajime исследует заголовок файла
/bin/echo, чтобы определить тип процессора скомпрометированного устройства. В зависимости от аппаратной архитектуры на девайс будет скачан соответствующий ELF-файл, в котором реализован инфектор, доставляющий в систему полезную нагрузку. Hajime поддерживает ARMv5, ARMv7, MIPS и, конечно же, Intel x86-64.
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