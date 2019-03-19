Фишинговые кампании — классическое начало многих хакерских атак. Они направлены на доставку вредоносного файла потенциальной жертве и обычно ведутся по электронной почте. Чаще всего оболочкой для боевой нагрузки служит офисный документ, при открытии которого выполняются нестандартные действия. Мы рассмотрим, как выполнить произвольный код с помощью модифицированного файла OpenDocument Text.

Большинство фишинговых приемов направлены на эксплуатацию уязвимостей в Microsoft Office, так как это самый популярный офисный пакет. Однако сейчас многие фирмы переходят на LibreOffice и OpenOffice, в том числе ошибочно считая их неуязвимыми.

С ростом популярности этих программных пакетов они тоже стали привлекать внимание хакеров и независимых исследователей. Просто, в отличие от набивших оскомину багов MS Office, информации об уязвимостях в опенсорсных пакетах пока накопилось не так уж много. Целью моего исследования будет не столько рассмотреть уязвимость какой-то конкретной версии программы, сколько разобрать формат ODT и особенности его обработки.

Эксплуатируем CVE-2018-16858

Теория

Найденная уязвимость позволяет выполнить несанкционированный доступ к файловой системе, используя атаку обхода пути (path traversal attack). Это одна из самых часто встречающихся уязвимостей и канонический тип атаки. В данном случае злонамеренно модифицированный файл ODT может загрузить за пределами родительского каталога скрипт на Python, который получит доступ к файловой системе и выполнит любые указанные действия с правами текущего пользователя.

Первым данную уязвимость обнаружил старший пентестер немецкой фирмы Cure53 Алекс Инфур (Alex Infuhr). Он предал свою находку огласке, и LibreOffice пропатчили, однако все версии до 6.0.7 (крайне популярные сейчас) по-прежнему уязвимы.

Немного размытой остается ситуация с Apache OpenOffice. Отдельного патча нет, и текущая версия 4.1.6 уязвима до сих пор. Сторонняя компания ACROS Security включила в свой агент 0patch заплатку для данной уязвимости, но только в версиях OpenOffice и LibreOffice для Windows. Более подробно см. на их сайте.

Данный агент распознает и блокирует известные уязвимости, препятствуя их эксплуатации. Для его запуска надо будет пройти несложную регистрацию. Во время работы агента при запуске уязвимого файла всплывает небольшое уведомление, а при наведении курсора на гиперссылку он заблокирует запуск неоригинального скрипта. Я связался с разработчиками агента, пытаясь пролить свет на работу данной функции. Их ответ приведен на скриншоте.

Наш микропатч для LibreOffice и OpenOffice просто проверяет, что [в документе] нет типичных шаблонов для выполнения атаки «обход пути», таких как «../», «\..» или «..|».

Интересно, что некоторые антивирусы также ищут признаки эксплоита по всему документу, включая его текстовые поля и игнорируя формат. Например, «Антивирус Касперского» ругается даже на эту статью, если попытаться открыть ее черновик в OpenOffice как .odt или в MS Office как .docx.

Практика

Разберем суть уязвимости. Во время инсталляции LibreOffice в Windows также устанавливается интерпретатор Python 3. Он находится по известному адресу C:\Program Files\LibreOffice\program\python-core-3.5.5\bin . Офисный пакет может исполнить Python-скрипт, если указать ссылку на него внутри документа и правильно сослаться на него.

Документы .odt основаны на XML (как и .docx), поэтому их внутреннюю структуру легко изучать и модифицировать. Здесь открывается большой простор для разных вариантов атак, но в общем случае нам необходимо создать в документе какую-либо задачу, которая запустит скрипт на Python.

Вот тут и наступает самое интересное. Если подменить путь к исполняемому коду и он будет соответствовать правилам исполнения, то LibreOffice выполнит его, не проверяя путь к скрипту. Например, мы можем выйти за рамки рабочей директории, и ничего нам за это не будет… а вот жертве — будет!

Все описанное выше справедливо и для OpenOffice, просто в нем используется Python 2, поэтому местоположение некоторых скриптов будет другое. Это нужно учесть, если ты захочешь написать универсальный файл, эксплуатирующий уязвимость в обоих офисных пакетах.

INFO Все тесты проведены на Windows 10 версия 1803 сборка 17134.523. За основу взят пакет LibreOffice последней уязвимой версии 6.0.6.2.