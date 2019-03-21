Скачать крэкми можно с сайта MalwareTech, пароль к архиву — тоже
MalwareTech.
Итак, для начала посмотрим, что в архиве. Видим исполняемый файл
vm1.exe и файл дампа
ram.bin. В пояснении на сайте написано, что мы имеем дело с восьмибитной виртуальной машиной. Файл дампа — не что иное, как кусок памяти, в котором вперемешку расположены рандомные данные и флаг, который мы должны найти. Оставим пока в покое файл дампа и посмотрим на
vm1.exe через программу DiE.
DiE не показывает ничего интересного, с энтропией все в порядке. Значит, никакой навесной защиты нет, но проверить все равно стоило. Давай загрузим этот файл в Ghidra и посмотрим, что она выдаст. Я приведу полный листинг приложения без функций (он совсем небольшой) — чтобы ты понял, с чем мы имеем дело.
PUSH EBP
MOV EBP ,ESP
SUB ESP ,0x94
LEA ECX =>local_94 ,[0xffffff70 + EBP ]
CALL MD5::MD5
PUSH 0x1fb
PUSH 0x0
CALL dword ptr [->KERNEL32.DLL::GetProcessHeap ]
PUSH EAX
CALL dword ptr [->KERNEL32.DLL::HeapAlloc ]
MOV [DAT_0040423c ],EAX
PUSH 0x1fb
PUSH DAT_00404040
MOV EAX ,[DAT_0040423c ]
PUSH EAX
CALL memcpy
ADD ESP ,0xc
CALL FUN_004022e0
MOV ECX ,dword ptr [DAT_0040423c ]
PUSH ECX
LEA ECX =>local_94 ,[0xffffff70 + EBP ]
CALL MD5::digestString
MOV dword ptr [local_98 + EBP ],EAX
PUSH 0x30
PUSH s_We've_been_compromised!_0040302c
MOV EDX ,dword ptr [local_98 + EBP ]
PUSH EDX
PUSH 0x0
CALL dword ptr [->USER32.DLL::MessageBoxA ]
PUSH 0x0
CALL dword ptr [->KERNEL32.DLL::ExitProcess ]
XOR EAX ,EAX
MOV ESP ,EBP
POP EBP
RET
Как видишь, код простой и легко читается. Давай воспользуемся декомпилятором Ghidra и посмотрим, что он выдаст.
undefined4 entry(void)
{
HANDLE hHeap;
char *lpText;
DWORD dwFlags;
SIZE_T dwBytes;
MD5 local_94 [144];
MD5(local_94);
dwBytes = 0x1fb;
dwFlags = 0;
hHeap = GetProcessHeap();
DAT_0040423c = (char *)HeapAlloc(hHeap,dwFlags,dwBytes);
memcpy(DAT_0040423c,&DAT_00404040,0x1fb);
FUN_004022e0();
lpText = digestString(local_94,DAT_0040423c);
MessageBoxA((HWND)0x0,lpText,"We\'ve been compromised!",0x30);
ExitProcess(0);
return 0;
}
Я добавил отступы для удобочитаемости — отделил объявления переменных от остального кода. Код весьма простой: сначала выделяется память в куче
GetProcessHeap -> HeapAlloc, далее в нее копируется 0x1fb(507) байт из
DAT_00404040. Но у нас нет ничего интересного в 00404040! Вспоминаем, что в инструкции к крэкми говорилось, что ram.bin — это кусок памяти. Разумеется, если посмотреть размер файла, он оказывается равным 507 байт.
Загружаем
ram.bin в HxD или любой другой шестнадцатеричный редактор и смотрим.
Увы, ничего внятного там не обнаруживаем. Но логика работы немного проясняется:
DAT_0040423c — это ram.bin (наши выделенные 507 байт в куче). Давай переименуем
DAT_0040423c в RAM, чтобы было удобнее ориентироваться в коде. Далее заходим в функцию
FUN_004022e0.
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