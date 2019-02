INFO

LIFO (last in, first out) — способ организации хранения данных, который похож на стопку журналов на столе: если нужный журнал лежит в середине стопки, нельзя его просто вытащить, можно только поочередно убирать журналы сверху и так до него добраться. Получается, мы всегда работаем только с верхушкой этой стопки.