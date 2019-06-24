Одновременно с развитием интернета вещей эволюционируют и методы взлома умных девайсов. Уже сейчас существует целый зоопарк троянов для IoT, но одними только роутерами, телеприставками и IP-видеокамерами ассортимент интеллектуальных устройств отнюдь не исчерпывается. Особый интерес с точки зрения информационной безопасности представляют дроны — научиться управлять чужим летательным аппаратом мечтают многие. Имеются ли способы «угона» коптеров? Сейчас разберемся!

К истории вопроса

На борьбу c беспилотниками, а также на меры, регулирующие их использование населением, государства ежегодно тратят миллионы долларов, правда без особого успеха. На слуху недавний случай, когда работа британского аэропорта Гатвик была на несколько дней парализована невесть откуда взявшимися коптерами, для уничтожения которых правительство даже вынуждено было привлекать снайперов. Что уж говорить о чиновниках, которым не дают покоя снующие над их поместьями дроны с видеокамерами, так и норовящие сунуть свой назойливый объектив в чужую частную жизнь. Эх, если бы существовал надежный способ перехвата управления беспилотниками, заветная мечта многих государственных деятелей стала бы реальностью. Или такой способ все же существует?

Если бы все было так просто, как кажется, правительственные чиновники не изобретали бы хитроумные способы борьбы с летающей электронной нечистью вроде тренировки охотничьих соколов, разработки вооруженных сетями дронов-перехватчиков и создания прочих электромагнитных пушек. Но если посмотреть на проблему с инженерной точки зрения, любой коптер — это по большому счету электронное устройство с дистанционным управлением, а значит, радиоканал, по которому передаются управляющие команды, теоретически может быть скомпрометирован. Вопрос только в сложности достижения этой цели, однако, как говорится, нет таких крепостей, которые неспособна взять Красная армия.

Для начала предлагаю отделить двукрылых насекомых от мясных блюд из жареного фарша. Когда речь идет о копеечных игрушках с «АлиЭкспресса», в пультах которых не применяется авторизация при соединении с приемником, «перехват» не представляет особой технической сложности. Если сразу после включения питания коптера или присоединения к нему аккумулятора, в момент, когда на беспилотнике быстро мигает светодиодный индикатор и устройство находится в режиме поиска передатчика, первым включить поблизости аналогичный трансмиттер (при использовании «универсальных» пультов еще придется нажать на кнопку Bind), то дрон с высокой долей вероятности «подцепится» именно к нему и «потеряет» оригинальный. А вот если мы говорим о более-менее серьезной технике, то тут дело обстоит намного сложнее.

Под капотом

Многие летательные аппараты с дистанционным управлением (равно как и радиоуправляемые игрушки) используют для обмена данными протокол DSM2/DSMX, при этом в качестве распространенной альтернативы можно назвать технологию SLT. DSM применяется в широкополосных передатчиках с частотой 2,4 ГГц и считается хорошо защищенным от случайных помех в радиоканале. Этот протокол позволяет сохранять данные полета в файл журнала, при этом DSM2 поддерживает функцию обнаружения отключения сигнала (например, при сбое питания), а DSMX — нет, но оба этих стандарта совместимы. Протокол SLT работает на той же частоте и совместим с трансмиттерами различных производителей, но «родное» для него железо — устройства производства компаний Tactic и Hitec.

Еще один протокол, поддерживаемый некоторыми беспилотными летательными аппаратами, носит наименование MAVlink, он часто задействуется для передачи телеметрии. MAVlink имеет открытый исходный код, реализован в виде модуля Python и распространяется под лицензией LGPL. Этот протокол по умолчанию не применяет шифрование при обмене данными и поэтому теоретически более уязвим к атакам по сравнению с конкурирующими технологиями, где такая функция имеется.

Ряд коптеров, которыми можно управлять с любого современного смартфона, использует в качестве среды передачи данных беспроводную сеть 802.11 с WEP-шифрованием. О безопасности Wi-Fi писалось уже много и весьма подробно, так что нет смысла повторяться. Взлом такой сети можно назвать рутинной процедурой, арсенал имеющихся для этого технических средств весьма обширен.

А теперь от общего перейдем к частному.