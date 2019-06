root@kali:~# nmap -n —script safe -oA nmap/nse-smb-enum -p445 10.10.10.100

root@kali:~# cat nmap/nse-smb-enum.nmap

‍# Nmap 7.70 scan initiated Sun Dec 16 00:03:51 2018 as: nmap -n —script safe -oA nmap/nse-smb-enum -p445 10.10.10.100

Pre-scan script results:

| broadcast-dhcp-discover:

| Response 1 of 1:

| IP Offered: 10.0.2.16

| Subnet Mask: 255.255.255.0

| Router: 10.0.2.2

| Domain Name Server: 192.168.1.1

|_ Server Identifier: 10.0.2.2

| broadcast-ping:

| IP: 192.168.1.140 MAC: 52:54:00:12:35:02

|_ Use --script-args=newtargets to add the results as targets

|_eap-info: please specify an interface with -e

| targets-asn:

|_ targets-asn.asn is a mandatory parameter

Nmap scan report for 10.10.10.100

Host is up (0.14s latency).

‍

PORT STATE SERVICE

445/tcp open microsoft-ds

|_smb-enum-services: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)

‍

Host script results:

|_clock-skew: mean: -7m06s, deviation: 0s, median: -7m06s

|_fcrdns: FAIL (No PTR record)

|_ipidseq: Incremental!

|_msrpc-enum: Could not negotiate a connection:SMB: ERROR: Server disconnected the connection

|_path-mtu: PMTU == 1500

| smb-mbenum:

|_ ERROR: Failed to connect to browser service: Could not negotiate a connection:SMB: ERROR: Server disconnected the connection

| smb-protocols:

| dialects:

| 2.02

|_ 2.10

| smb2-capabilities:

| 2.02:

| Distributed File System

| 2.10:

| Distributed File System

| Leasing

|_ Multi-credit operations

| smb2-security-mode:

| 2.02:

|_ Message signing enabled and required

| smb2-time:

| date: 2018-12-15 23:57:31

|_ start_date: 2018-12-11 03:34:26

| unusual-port:

|_ WARNING: this script depends on Nmap's service/version detection (-sV)

‍

Post-scan script results:

| reverse-index:

|_ 445/tcp: 10.10.10.100

‍# Nmap done at Sun Dec 16 00:05:02 2018 — 1 IP address (1 host up) scanned in 71.04 seconds