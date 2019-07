root@kali:~# nmap -n -v -Pn -sV -sC -oA nmap/udp-version -sU -p161 10.10.10.92

root@kali:~# cat nmap/udp-version.nmap

# Nmap 7.70 scan initiated Mon Apr 1 16:27:39 2019 as: nmap -n -v -Pn -sV -sC -oA nmap/udp-version -sU -p161 10.10.10.92

Nmap scan report for 10.10.10.92

Host is up (0.043s latency).

‍

PORT STATE SERVICE VERSION

161/udp open snmp SNMPv1 server; net-snmp SNMPv3 server (public)

| snmp-info:

| enterprise: net-snmp

| engineIDFormat: unknown

| engineIDData: b6a9f84e18fef95a00000000

| snmpEngineBoots: 19

|_ snmpEngineTime: 16h02m33s

| snmp-interfaces:

| lo

| IP address: 127.0.0.1 Netmask: 255.0.0.0

| Type: softwareLoopback Speed: 10 Mbps

| Status: up

| Traffic stats: 0.00 Kb sent, 0.00 Kb received

| Intel Corporation 82545EM Gigabit Ethernet Controller (Copper)

| IP address: 10.10.10.92 Netmask: 255.255.255.0

| MAC address: 00:50:56:b9:7c:aa (VMware)

| Type: ethernetCsmacd Speed: 1 Gbps

| Status: up

|_ Traffic stats: 456.93 Kb sent, 39.49 Mb received

| snmp-netstat:

| TCP 0.0.0.0:22 0.0.0.0:0

| TCP 0.0.0.0:3366 0.0.0.0:0

| TCP 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:0

| TCP 127.0.0.53:53 0.0.0.0:0

| UDP 0.0.0.0:161 *:*

| UDP 0.0.0.0:38577 *:*

|_ UDP 127.0.0.53:53 *:*

| snmp-processes:

| [… Вывод SNMP …]

Service Info: Host: Mischief

‍

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .

# Nmap done at Mon Apr 1 16:30:03 2019 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 143.80 seconds