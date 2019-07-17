Еще один месяц позади, а это значит, ваш почти что новый главный редактор должен сесть и сочинить еще одну колонку — как и обещал. Справится ли он с задачей? Какие темные секреты редакции он раскроет? Сколько раз он отвлечется, чтобы решить дела государственной важности или почитать «Твиттер»? Сейчас узнаем!

Предыдущее обращение к читателям я писал в качестве эксперимента, и он, на мой взгляд, вполне удался. Комментарии на странице по длине серьезно перевешивают сам текст, а это значит, что главная цель выполнена и диалог начался.

Что разговор обязательно зайдет о бумажном «Хакере», можно было не сомневаться (именно поэтому я и решил опередить комментаторов и упомянуть о нем первым). Спасибо всем, кто обещает поддержать выпуск «бумаги» и покупать ее за большие деньги. Это не может не вдохновлять!

Тем не менее сейчас все силы редакции сосредоточены на том, чтобы ежедневно поставлять статьи для сайта. Именно о них и поговорим. Хоть у нас и есть общее представление, какие материалы нравятся читателям, никогда не помешает проверить свои убеждения.

Недавно мы выслали тысяче случайно выбранных подписчиков небольшой опросник, где попросили рассказать, насколько люди довольны подпиской, как изменилось качество статей за последний год, и добавили открытый вопрос о том, чего им не хватает в «Хакере».

Что результаты окажутся такими позитивными, я и мечтать не мог. 89% читателей оценивают удовлетворенность подпиской на семь и более баллов из десяти.

Тех, кто считает, что качество материалов возросло с прошлого года, втрое больше, чем тех, кто находит, что стало хуже.

Но интереснее всего, конечно, было почитать, что люди писали в текстовом поле, где мы попросили рассказать, какие материалы бы повысили ценность подписки.

Выделив общие темы среди просьб, мы снова были приятно удивлены: среди лидирующих ответов — «все и так хорошо». Наравне с ним — побольше писать про софт и в особенности про Linux. Постараемся учесть! Хотя по моим субъективным ощущениям, забывать мы стали скорее о Windows. Linux и «Мак» в редакции давно победили, и некоторый перекос в их сторону выходит сам собой.

Занятно, что одни читатели просят побольше статей начального уровня, которые помогли бы обрести фундаментальные знания, другие тем временем жаждут хардкора. Вообще говоря, мы, хоть и ориентируемся на середину, стараемся не забывать и про краешки.

Статьи начального уровня о том, как обезопасить личные данные и сохранить анонимность в Сети, мы решили объединить в цикл «Справочник анонима» и публиковать бесплатно (то есть читать их на сайте можно, не имея подписки). Последняя из них посвящена защите электронной почты, в ней ты найдешь ссылки на предыдущие.

Параллельно мы стараемся дать широкому кругу читателей азы computer science — они пригодятся любому программисту, хакеру и админу. Одна из таких статей — «Основы цифровой схемотехники» вышла совсем недавно. С подобными экскурсами мы планируем заглянуть и в другие смежные с ИБ области.

Что до хардкора, то мы и так стараемся не проходить мимо важных вещей и всегда публиковать глубокие материалы о безопасности, когда есть малейшая возможность их заполучить. А вот если тема узкая и прямого отношения к ИБ не имеет, то здесь мы можем притормозить и спросить у себя: «А есть ли такому место в „Хакере“?»

Лайтовые статьи не по нашей основной теме помогают расширить кругозор, а вот сложные, которые вместо обзорной экскурсии грузят читателя подробностями, для этого годятся плохо. Если 99% людей после второго абзаца поймут, что орешек им не по зубам, да и грызть его незачем, то, возможно, от такого материала стоило отказаться.

Часто среди просьб мелькала тема практики взлома. Что ж, справедливо! Это именно то, за чем сюда пришло большинство из вас (да и нас тоже), ведомых любопытством или иными мотивами. Однако если на заре двухтысячных в «Хакере» спокойно публиковали отчеты о реальных кейсах, то теперь с этим уже не так просто.

Логичная замена — статьи, написанные экспертами по безопасности, перешедшими на светлую сторону. И такие материалы у нас есть, но, во-первых, их массовое производство затруднено тем, что бегать за важными спецами и заставлять их писать статьи непросто (финансовая мотивация тут слабо помогает), а во-вторых, их интересы сильно эволюционировали.

Защита компаний и ее проверка на прочность, организационные и юридические вопросы и прочие корпоративные заморочки — все это здорово, но никак не заменяет статьи об (условно) искусстве подстановки кавычек в веб-формы. А об этом господам экспертам писать уже скучновато. Счастливое исключение — aLLy, который неустанно каждый месяц разбирает для нас по одному-два новых эксплоита.

Потенциальная альтернатива — райтапы по решению заданий с CTF. Понятно, что эти задачи составлены искусственно и серьезно отличаются от того, что бывает в реальных условиях, но техники, инструментарий, и общая проблематика здесь те же. В июне мы опубликовали райтап «Укрощение Kerberos. Захватываем Active Directory на виртуальной машине с Hack The Box», и он имел немалый успех. Будем продолжать в том же духе!

Также результаты опроса в очередной раз подтвердили нашу догадку о том, что в глазах читателей между статьями и новостями нет такой драматичной разницы, какую мы видим с изнаночной стороны. Есть подозрение, что это недопонимание и стало причиной пары попавшихся мне обвинений в большом количестве «переводных» и слишком легких материалов.

Наши новости действительно пишутся в основном по западным источникам (со ссылкой на них), маркированы ярлыком «новость» и публикуются бесплатно. Еще один важный момент — их не читает корректор до тех пор, пока они не попадут в ежемесячную подборку Meganews.

И то, что новости «Хакера» иногда путают с большими статьями, и то, что мы пока не погребены под горой жалоб на опечатки, — это, на мой взгляд, сплошные комплименты нашему новостному редактору Марии Нефёдовой. Тем не менее, встретив опечатку, смело сообщай о ней, мы обязательно поправим!

Напоследок еще одна очень важная вещь, о которой я обязан напоминать время от времени. Если, прочитав все это, ты вспомнил, что мы что-то упустили и упорно не пишем о важной теме, не стесняйся оповестить нас об этом.

А еще лучше, если ты захочешь написать сам. Помимо того что публиковаться у нас круто и престижно, мы выплачиваем гонорар и даем скидки на подписку, а для постоянных авторов она и вовсе бесплатна. Нужно будет написать хотя бы три статьи, но мой опыт подсказывает: после первой идет уже значительно легче.