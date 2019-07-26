Старому макбуку с процессором PowerPC можно найти массу достойных применений. Например, им очень удобно колоть орехи. Древний PowerBook отлично сгодится в качестве подпорки под мебель или украшения интерьера. А еще в него можно вдохнуть новую жизнь, для чего нам понадобится пара свободных вечеров, немного черной магии и, конечно же, эта статья в качестве источника вдохновения.

Эх, яблочко…

В 2005 году произошло множество знаменательных событий. Компания Adobe приобрела Macromedia за 3,4 миллиарда долларов, корпорация Microsoft дала имя новой версии своей операционной системы, идущей на смену Windows XP (это имя — Vista), а в Apple решили окончательно отказаться от процессоров PowerPC в пользу Intel. Сейчас, спустя четырнадцать лет, «яблочный» ноутбук с PPC на борту можно купить по объявлению всего лишь за пару тысяч рублей. Однако при этом остается открытым вопрос, что с подобным сомнительным приобретением делать дальше.

INFO Процессоры PowerPC — результат совместной разработки компаний Apple, IBM и Motorola. Первые образцы этих чипов, базирующихся на архитектуре RISC, появились на свет в 1991 году. Причиной отказа Apple от PPC в составе компьютеров, серверов и ноутбуков стало то, что процессоры PowerPC обеспечивали лишь 15 единиц производительности на каждый ватт потраченной энергии, в то время как у Intel указанный показатель достигал 70 единиц. По крайней мере именно эту причину озвучил Стив Джобс 6 июня 2005 года во время своего выступления на конференции WWDC.

В современном мире у антикварной техники Apple насчитывается немало проблем. Прежде всего, на древний «Мак» с PowerPC можно установить OS X вплоть до версии 10.5 Leopard включительно, все более поздние реализации этой системы поддерживают только архитектуру Intel. Из этого следует несколько выводов: софт под такую ОС тоже идет специальный, разработанный для архитектуры PPC. Современных версий подобных программ не существует в природе, а чтобы отыскать старые, придется преодолеть непростой квест.

Ко всему прочему процессоры G4 по нынешним меркам весьма тормозные, и Leopard на них ворочается с трудом. Старый браузер Safari отказывается открывать большинство современных сайтов, а альтернативой ему может служить лишь TenFourFox — браузер на базе Firefox для старых «Маков» на PowerPC. Но установка этой софтины также не спасет пользователя от сопутствующих траблов: например, просмотр видеороликов на YouTube все равно будет напоминать слайд-шоу из-за слабой конфигурации ноутбука.

Идея увеличить оперативку на большинстве старых ноутов Apple спотыкается об аппаратные ограничения: часть памяти (как правило, 256 Мбайт) намертво распаяна на материнской плате, и в распоряжении пользователя остается только один слот, куда можно воткнуть планку PC100 или PC133 SDRAM объемом 128–512 Мбайт, что, впрочем, не сильно поможет в плане повышения быстродействия. В общем, железо по нынешним временам, прямо скажем, слабенькое: любой нетбук на Intel Atom уделывает по производительности древний «Мак».

Некоторое время назад я стал счастливым обладателем Apple iBook А1133, выпущенного в 2005 году. Двенадцатидюймовый ноутбук, оборудованный процессором PowerPC 7447a (G4) с тактовой частотой 1,33 ГГц, 512 Мбайт памяти и жестким диском объемом в 40 Гбайт, достался мне в приличном внешнем состоянии, однако с напрочь убитым винтом, изобилующим бэдами, из-за чего родная система наотрез отказывалась запускаться.

Было решено реанимировать ноут, но от идеи использовать на нем OS X я отказался сразу — предыдущий опыт работы со старыми «Маками» показывал, что ничего путного из этого не выйдет. Неужели, подумал я, для PowerPC нет достойных вариантов альтернативных систем? Ведь даже на довольно слабые одноплатные компьютеры с архитектурой ARM можно установить вполне современный Linux, который позволит выполнять большинство рутинных задач. И я углубился в поиски.

Попытка номер раз: Yellow Dog Linux

Еще в первой половине нулевых встречались люди, очень недовольные политикой Apple, монополизирующей свой сегмент рынка. Мыслимое ли дело — на компьютеры и ноуты производства этой компании можно было установить только Mac OS, и никакой альтернативы этой операционной системе до определенного момента не существовало. «Так дело не пойдет, у пользователей должен быть выбор», — решили независимые разработчики и придумали Yellow Dog Linux — специальную версию Linux, разработанную конкретно для платформы PowerPC с прицелом на «Маки» и Sony PlayStation 3, построенную на такой же архитектуре.

Yellow Dog Linux основана на CentOS. В историю эта реализация Linux вошла тем, что именно в ней впервые появился консольный менеджер управления пакетами RPM — Yellowdog Updater, Modified (YUM), который затем мигрировал в Red Hat, CentOS, Fedora и другие rpm-based дистрибутивы. Развитие Yellow Dog прекратилось в 2012 году с выходом версии 7, то есть через три года после завершения поддержки архитектуры PowerPC «нативной» операционной системой от Apple. Сейчас на сайте компании-разработчика Fixstars уже практически не осталось никаких упоминаний об этом проекте, но интернет, как известно, помнит все.

В комплекте поставки Yellow Dog вроде бы имеется необходимый набор софта: графический редактор GIMP, flash-проигрыватель Gnash, браузер Mozilla Firefox, хорошо знакомый многим почтовый клиент Thunderbird, проигрыватель Rhythmbox и, конечно же, офисный пакет OpenOffice.org. Что еще нужно пользователю для счастья? Остается открытым вопрос производительности Linux по сравнению с macOS, однако ответ на него можно найти лишь экспериментальным путем.

Сеанс некромантии

Первая проблема в столь непростом деле — раздобыть сам дистрибутив. На сайте разработчиков все упоминания о Yellow Dog Linux уже давно ведут на страницу 404, однако что-то там еще можно отыскать. Кроме того, в Сети сохранилось несколько ресурсов с архивами. Например, вот здесь можно скачать ISO-образ диска со стабильной версией 6.2 (именно этот дистрибутив я в итоге и водрузил на свой «некромак»). Нарезав образ на DVD-болванку с помощью обычного Nero, я приступил к установке системы.

Включив ноутбук с зажатой клавишей С , вставляем диск с Linux в мультидрайв и дожидаемся, пока на экране появится следующая надпись:

Welcome to yaboot version 1.3.13

Enter “help” to get some basic usage information

boot:

Теперь нужно просто нажать клавишу Enter (которая у маководов называется Return) и немного потерпеть до появления симпатичного графического интерфейса программы установки.

Можно выбрать русский язык, а сам процесс нагляден и прост, за исключением нескольких тонких моментов. Один из них — настройка дисковых разделов. Если до этого на «Маке» была OS X, можно выбрать вариант «Удалить разделы на выбранных дисках и создать разбиение по умолчанию», нажать на кнопку «Далее» и согласиться с тем, что установщик снесет всю информацию с компа. Если же OS X ранее установлена не была, разделы придется создавать вручную, так как для установки Yellow Dog Linux жесткий диск обязательно должен содержать раздел Apple Bootstrap.

INFO Apple Bootstrap — технология, придуманная еще задолго до появления iBook (и канувшая в Лету с переходом Apple на архитектуру Intel). Если кратко, это специальный корневой раздел объемом менее 8 Мбайт, в котором хранится загрузочный код. Данный раздел при запуске машины читается первым и передает управление дальнейшей загрузкой ядру Linux (либо OS X, если на компьютере используется эта система).

Итак, выбираем в окне программы установки вариант «Создать собственное разбиение» и нажимаем на кнопку «Далее». Нам придется вручную удалить все имеющиеся на жестком диске логические разделы и создать вместо них следующие: