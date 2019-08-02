Еще в конце прошлого года стало известно, что Facebook и Twitter по-прежнему не локализовали базы данных пользователей в России, то есть не перенесли данные российских пользователей на территорию РФ. В связи с этим, представители Роскомнадзора направили компаниям уведомления о необходимости соблюдения закона.

В январе 2019 года надзорное ведомство получило ответы от Facebook и Twitter, однако они не удовлетворили представителей Роскомнадзора, в частности из-за того, что «не содержали конкретики». В итоге против компаний было начато административное судопроизводство, и им грозил штраф в размере до 5000 рублей, согласно статье 19.7. КоАП (о непредоставлении информации в госорганы).

В апреле текущего года состоялось очередное, третье по счету заседание, на котором рассмотрели административное дело в отношении компании Twitter. Тогда суд отклонил ходатайство представителей социальной сети об отмене дела и не принял во внимание аргументацию защиты, которая утверждала, что у Twitter нет юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора.

Также представители защиты подчеркивали, что Twitter не занимается целенаправленным сбором персональных данных пользователей (и этот термин не определен в законе, а прописан лишь в подзаконных актах), а лишь предлагает пользователям их предоставить. Так, при регистрации достаточно указать любой email-адрес и никнейм, а эта информация персональными данными не является. В итоге Таганский районный суд признал Twitter виновной и оштрафовал компанию на 3000 рублей.

Представители Twitter попытались оспорить решение суда. Так, в компании отмечали, что сервис не является российским и к нему не может применяться российское законодательство. Однако уже в середине мая 2019 года это решение подтвердила вторая инстанция.

Теперь пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, сообщил, что компания Twitter выплатила 3000 рублей штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России.

Напомню, что весной текущего года аналогичный штраф был наложен и на компанию Facebook.