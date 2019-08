Сегодня мы пройдем виртуальную машину CTF с Hack The Box . В контексте этой статьи аббревиатура CTF будет расшифровываться как Compressed Token Format, а не Capture the Flag, а сама машина похвастается уязвимым к разному типу LDAP-инъекций веб-приложением, использованием генератора одноразовых паролей stoken в качестве механизма аутентификации на сервере, а также небрежно написанным скриптом на Bash, с помощью которого мы обманем архиватор 7z и получим root.

CTF — просто идеальная машина для составления райтапа: ее решение прямолинейно, нет множества развилок на пути, которые ведут в никуда и мешают следить за повествованием. Так что мне не придется выкручиваться и придумывать, какими словами лучше описать свой ход мысли при ее прохождении, чтобы сохранялась интрига. В то же время эта виртуалка весьма сложна (уровень Insane — 7,9 балла из 10), что делает ее особенно привлекательной для взлома тестирования на проникновение.

На пути к победному флагу нам предстоит:

поиграть со stoken — программой для Linux, которая генерирует одноразовые пароли (токены RSA SecurID);

разобраться с разными типами инъекций LDAP (Blind, Second Order);

написать несколько скриптов на Python для брута каталога LDAP;

злоупотребить функциями архиватора 7z, в частности его опцией @listfiles, для чтения файлов с правами суперпользователя.

Разведка

Nmap

Новая машина — новое сканирование портов. «Ни дня без Nmap!» — вполне годится на девиз пентестера.

Как обычно, разделим этот процесс на две части. Сперва вежливо осмотримся на предложенной к захвату территории с помощью обычного SYN-сканирования без излишеств.

root@kali:~# nmap -n -v -Pn -oA nmap/initial 10.10.10.122

root@kali:~# cat nmap/initial.nmap

# Nmap 7.70 scan initiated Sun Jul 28 15:02:31 2019 as: nmap -n -v -Pn -oA nmap/initial 10.10.10.122

Nmap scan report for 10.10.10.122

Host is up (0.077s latency).

Not shown: 998 filtered ports

PORT STATE SERVICE

22/tcp open ssh

80/tcp open http

‍

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap

# Nmap done at Sun Jul 28 15:02:41 2019 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 10.17 seconds

К слову, опция -n даст Nmap понять, что мы не хотим, чтобы он пытался резолвить имя хоста в IP-адрес (так как мы уже указываем хост через его IP, а не через доменное имя), опция -v немного расширит получаемый от сканера фидбек (степень детализации фидбека можно наращивать, добавляя флаги -v вплоть до -vvv ), а опция -Pn убедит Nmap в том, что нет необходимости проверять (с помощью ICMP-запроса), что хост «жив», перед началом самого сканирования, так как мы наверняка знаем, что машина сейчас в онлайне.

Также не забудь указать путь для сохранения отчетов сканирования во всех форматах через -oA на случай, если придется писать отчет об успешно проведенном тестировании на проникновение, ведь ты же на стороне благородных вайтхетов, я надеюсь?

Теперь можно чуть-чуть пошуметь, запросив более подробную информацию о запущенных сервисах на открытых портах и подключив к работе скриптовый движок NSE.

root@kali:~# nmap -n -v -Pn -sV -sC -oA nmap/version 10.10.10.122 -p22,80

root@kali:~# cat nmap/version.nmap

# Nmap 7.70 scan initiated Sun Jul 28 15:34:37 2019 as: nmap -n -v -Pn -sV -sC -oA nmap/version -p22,80 10.10.10.122

Nmap scan report for 10.10.10.122

Host is up (0.073s latency).

‍

PORT STATE SERVICE VERSION

22/tcp open ssh OpenSSH 7.4 (protocol 2.0)

| ssh-hostkey:

| 2048 fd:ad:f7:cb:dc:42:1e:43:7d:b3:d5:8b:ce:63:b9:0e (RSA)

| 256 3d:ef:34:5c:e5:17:5e:06:d7:a4:c8:86:ca:e2:df:fb (ECDSA)

|_ 256 4c:46:e2:16:8a:14:f6:f0:aa:39:6c:97:46:db:b4:40 (ED25519)

80/tcp open http Apache httpd 2.4.6 ((CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16)

| http-methods:

| Supported Methods: POST OPTIONS GET HEAD TRACE

|_ Potentially risky methods: TRACE

|_http-server-header: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16

|_http-title: CTF

‍

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .

# Nmap done at Sun Jul 28 15:34:46 2019 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 9.27 seconds

Итак, что же нам доступно.

Демон веб-сервера Apache без зазрения совести «сливает» нам дистрибутив ОС — мы имеем дело с CentOS. При слове CentOS в голове сразу выстраивается ряд мыслей: это свободный дистрибутив Linux на основе Red Hat; платные версии программных продуктов документируются гораздо лучше, чем бесплатные; раз CentOS — это бесплатная версия RHEL, следовательно, зная версию платного дистра (которую мы найдем быстрее благодаря подробной документации), мы также будем знать и версию CentOS, с которой работаем в данный момент. С первой ссылки поисковика по запросу httpd versions red hat видим, что httpd 2.4.6 встроена в RHEL 7. Вот и ответ: перед нами CentOS 7. Открыто всего два порта: 22-й — SSH и 80-й — веб-сервер Apache. Очевидно, что начинать исследование будем с веба.

Веб — порт 80

В этой части уделим внимание тому, что происходит на веб-сервере атакуемой машины и чем мы здесь сможем разжиться.

Браузер

Перейдя по адресу http://10.10.10.122:80 , ты увидишь объявление следующего характера.

Вот мой вольный перевод этого текста.

В рамках жизненного цикла разработки нашей системы (SDLC) нам необходимо испробовать предложенную технологию аутентификации, основанную на программных токенах, с помощью пентеста. Залогинься, чтобы провести свои тесты. Данный сервер защищен от некоторых видов атак, например от атаки методом «грубой силы». Поэтому если ты попытаешься забрутфорсить некоторые из доступных сервисов, ты можешь быть забанен на пять минут. Если приложение тебя забанит, это будет полностью твоя вина, поэтому не перезапускай машину, не портя тем самым жизни других исследователей, но проведи время бана с пользой, размышляя о других векторах входа в систему. Список забаненных IP-адресов можно найти [здесь]. У тебя может не получиться загрузить этот список, пока ты находишься в бане.

На http://10.10.10.122:80/login.php тебя как раз ожидает та форма авторизации, которую нельзя брутить, если верить объявлению с главной.

В исходниках этой страницы есть интересный комментарий, который немного проливает свет на детали используемой технологии аутентификации.

<!-- we'll change the schema in the next phase of the project (if and only if we will pass the VA/PT) --> <!-- at the moment we have choosen an already existing attribute in order to store the token string (81 digits) -->

Во-первых, речь идет о каком-то «атрибуте», который содержит токен (об этом чуть позже). Во-вторых, тот самый токен, как заверяет нас комментарий в сорцах, представляет собой строку длиной 81 символ (цифры). Вопросив поисковик о том, какой бывает софт для генерации одноразовых паролей в Linux, я нашел stoken.

stoken

Итак, stoken генерирует одноразовые пароли, совместимые с маркерами RSA SecurID 128 бит (AES). Маркеры SecurID обычно используются для аутентификации конечных пользователей на защищенных сетевых ресурсах и VPN, поскольку OTP обеспечивают большую устойчивость ко многим атакам, связанным со статическими паролями.

Я поискал слово ctf в readme, и, когда оно нашлось, я понял, что точно на верном пути.

Следующим шагом я решил найти упоминание о той строке из 81 цифры, речь о которой идет в HTML-коде страницы с авторизацией. Это упоминание было найдено и на первой странице из результатов поиска по запросу stoken 81 digits . И страница эта оказалась мануалом к stoken.

Здесь плюс ко всему прочему мы впервые узнаем, что скрывается за аббревиатурой CTF: Compressed Token Format, а не Capture The Flag, как я и обещал.

Веб-форма авторизации

Вернувшись к форме логина и попробовав авторизоваться как admin:0000 , я увидел такое сообщение об ошибке.

Следом я попробовал элементарную SQL-инъекцию, использовав в качестве имени пользователя строку ' or 1=1 -- - ... и не получил вообще никакой реакции от веб-сайта. Это навело меня на мысль, что на бэкенде с высокой долей вероятности существует некий черный список, содержащий определенные символы, которые форма не желает видеть в принципе. Скорее всего, это некий список управляющих символов, которые используются в выражениях, возвращающих выборку из БД по пользовательскому запросу.

Следовательно, передо мной на тот момент стояло две основные задачи: определить содержимое этого списка (чем бы он в итоге ни оказался) и получить имя пользователя, числящегося в базе данных сайта. Начнем.