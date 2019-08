Криптовалюты то входят в моду, то кажутся полным разочарованием. Кто-то делает на них миллионы, а кто-то остается без копейки. В этой статье мы попытаемся оставить в стороне личные переживания и попытаться понять, можно ли ждать от крипты какого-то реального прока.

Кто сделал деньги по-быстрому Криптолихорадка 2017 года еще жива в наших воспоминаниях. Кто-то бежал скупать видеокарты, кто-то из-за цены на электричество прописался на даче в Иркутске. Кто-то, следуя примеру волка с Уолл-стрит, устраивал памп и дамп в сговоре с такими же волками и нагревал восторженных обывателей на разнице в курсах. Ну а самые предприимчивые создавали за бугром свою криптовалюту на «умных» контрактах и состригли немного бабла на ICO. Я слышал об одном примере, где это «немного» составляло $40 000 000. А чтобы не прослыть мошенниками они нанимали в СНГ дешевую рабочую силу, которая бы имитировала бурную деятельность и показывала хоть что-то работающее. Как раз в таком сервисе успел поработать один мой знакомый по ставке $30 в час, 50-60 часов в неделю. Правда проработал он там всего полтора месяца. Стартап, как ты догадываешься, ничего реального делать не собирался и все, кто был там на зарплате, считай, играли роли в театральной постановке. Основатели в итоге сняли все сливки, а интерес к стартапу начал остывать вместе со всем крипторынком. В этой истории хорошо то, что основатели просто не скрылись после ICO в неизвестном направлении со всеми деньгами, как было во многих других случаях, а хотя бы заплатили программистам за их незавершенную и бесполезную работу. — Владимир Тимофеев

Криптошумиха и взлет Bitcoin

Началась вся эта история не вчера и не год назад. Разговоры о криптовалютах ведутся еще с девяностых годов, а знаменитая работа Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System (PDF), подписанная псевдонимом Сатоси Накамото, вышла в мае 2009 года.

Кто такой загадочный Накамото, никто не знает до сих пор, но время от времени сообщество находит очередного потенциального кандидата: от ни в чем не повинного японского пенсионера Дориана Накамото, которому потом еле удалось отбиться от прессы, до главы наркокартеля Пола Ле Ру, который, кстати, заодно считается автором TrueCrypt. Также под подозрением — Ник Сабо, изобретатель предшественника Bitcoin под названием Bit Gold, и Крейг Райт, который, кажется, как раз очень хотел, чтобы все думали, что Накамото — это он.

Ну и, конечно, пока одни мечтают, что криптовалюты сделают традиционные финансовые системы ненужными и избавят человечество от гнета государств, другие уверены, что Bitcoin — это наоборот проект американских спецслужб и он лишь укрепит финансовые позиции США.

Так или иначе, c 2012 года Bitcoin начал плавно, но уверенно расти и к 2017 году добрался отметки в $800. И тут случился первый стремительный взлет — всего за год стоимость биткойна достигла рекордного значения почти в 20 тысяч долларов. Майнинг, уже считавшийся нерентабельным, внезапно стал снова казаться выгодным, а заодно взлетели другие криптовалюты. Да что там взлетели — многие как раз тогда и появились.

Сейчас, в 2019 году уже не так важно, с чего всё началось. Куда важнее понять, как отличить мошенников, которыми кишит эта индустрия, от тех, кто хотя бы пытается сделать что-то реальное. А еще лучше было бы понять, действительно ли блокчейн так полезен, как об этом говорят.

Блокчейн не для денег

Одной из характерных примет криптовалютного бума стали многочисленные попытки применить технологию блокчейна не для денежных переводов, а для чего-то другого. И правда: кажется, что распределенная книга учета, записи в которой нельзя подделать, может иметь применение в самых разных областях. Именно на этой идее и строилась львиная доля криптостартапов.

Иван Иваницкий из компании SmartDec в своей заметке «Вам не нужен блокчейн: восемь популярных применений и почему они не работают» ставит каждую из этих идей под сомнение. Далее я по возможности резюмирую семь из восьми перечисленных примеров, а к восьмому мы вернемся чуть позже.

Управление поставками — использование блокчейна для подтверждения того, что выполняются, например, условия транспортировки. Главная проблема, которую здесь нужно решить — достоверность данных, поступающих с датчиков. Обмануть их очень легко, и блокчейн здесь никак не помогает.

Подтверждение подлинности товаров. Если снабжать ценные товары метками, которые можно проверить через блокчейн, то это в теории сделает подделки невозможными. В реальности, украв оригинал, злоумышленник, засевший в цепи поставки, может дальше передать подделку с копией метки.

Гарантия подлинности утверждения. Например, нам нужно подтвердить, что диплом действительно выдан университетом. Здесь, в принципе, достаточно электронной подписи, основанной на ассиметричной криптографии. Хотя блокчейн при желании можно использовать в качестве наиболее надежного способа подтвердить время подписи.

Голосование. Снова похожая история: во-первых, криптография с приватным ключом уже решает техническую проблему, во-вторых, ее всё равно недостаточно. Нужно подтвердить подлинность самого голосующего и обеспечить надежность создания и хранения ключа. Также в нынешних реализациях голосование на блокчейне исключительно открытое, а это не всегда желательно.

Подтверждение авторства. Создатель художественного произведения может закрепить права на свое творение при помощи блокчейна. Это действительно так, но есть два «но»: во-первых, такая система должна быть широко распространена, во-вторых, шедевр в теории кто-то может успеть скопировать и зарегистрировать копию первым.

Земельные кадастры. Казалось бы, хорошая идея хранить данные о собственности на землю в распределенном реестре, защищенном от подделок. Но тут моментально возникают трения с государственными механизмами. Что если государство решит изъять землю, а нынешний владелец не захочет или не сможет сделать запись о передаче? Если же разрешить вносить принудительные изменения, то плюсы блокчейна исчезнут, а минусы останутся.

Переводы между банками. Банки могли бы рассчитываться друг с другом через блокчейн, но обычно такие переводы не придаются огласке. Единственный вариант: если финансовые институты будут использовать свой закрытый блокчейн. Получится, правда, что разница с распределенной базой данных только в том, что участники могут не доверять друг другу. Но любые претензии всё равно придется решать через суд, так что от блокчейна опять мало пользы.

Я думаю, ты уже уловил общие черты, которые объединяют большинство пунктов. Там, где блокчейн пересекается с реальностью, неизменно всплывают нестыковки либо с физическими ограничениями, либо с существующими (и гораздо более продуманными с точки зрения интеграции) механизмами. Все это не значит, что блокчейн бесполезен, но показывает, насколько в реальности сложно получить ту универсальную пользу, которую обещают его апологеты.

Грязные деньги

Главный козырь блокчейна — это всё же денежные переводы, и здесь перед нами действительно есть неоспоримые примеры того, что эта технология работает. Bitcoin, Litecoin, Zcash и некоторые альткойны успешно используются для оплаты товаров и услуг.

К сожалению, и тут не всё гладко. Стоит начать вспоминать примеры, и оказывается, что они по большей части криминальные. Наркотики, поддельные документы, ворованные кредитки, эксплоит-киты, оплата вредительской деятельности разного рода — от спама, накрутки и DDoS до взлома. Как вариант — отмывание денег, полученных в ходе других нелегальных активностей, и оплата выкупов владельцам криптолокеров. Если бы не было Bitcoin, не было бы и волны вымогательского ПО.

Ничего удивительного здесь, конечно, нет. Полностью электронная валюта, переводы в которой можно анонимизировать, неизменно привлекает тех, кто в этой анонимности нуждается. Та же ситуация, например, со «скрытыми сервисами» Tor: там прячутся в основном те, у кого нет вариантов, кроме как прятаться.

Писатель-фантаст Чарли Стросс в своей заметке «Почему я бы хотел, чтобы Bitcoin горел в огне» сделал попытку заглянуть в самую суть этой проблемы:

Bitcoin выглядит так, будто его создавали как оружие, нацеленное на разрушение централизованной банковской системы, с либертарианской повесткой в голове: усложнить сбор налогов и отслеживание финансовых транзакций граждан. Все это хорошо, если ты либертарианец, но я придерживаюсь мнения, что либертарианство — это как ленинизм: потрясающая и целостная политическая теория с неплохими аргументами в основе, которая, к сожалению, дает нереалистичные советы об управлении обществом. Они сработают только если заменить грязных людишек на сферических гуманоидов равномерной плотности, — поскольку теории эти основываются на упрощенных утверждениях о человеческом поведении, которые, увы, неверны.

Стросс при этом вовсе не утверждает, что нынешние капиталистические механизмы хороши, просто считает, что криптовалюты и сопутствующая им идеология еще хуже. «Это как поменять заусенцы на гангрену», — резюмирует он.

Расход электричества

Есть и более приземленные претензии к Bitcoin и схожим криптовалютам. Одна из них — огромные затраты электроэнергии, которая тратится на майнинг и расходуется, по сути, впустую.

Авторы отчета, опубликованного на сайте Digiconomist, пришли к выводу, что майнинг одного только Bitcoin тратит больше электроэнергии, чем некоторые страны (например, Австрия или Чехия), а энергии, которая уходит на одну транзакцию, хватило бы, чтобы обеспечить средний американский дом электричеством в течение 20 дней.

Более новые криптовалюты превосходят Bitcoin по скорости проведения транзакций и энергоэффективности. Однако в этом плане, кажется, предстоит еще большой прогресс, прежде чем какими-нибудь койнами можно будет действительно заменить все банковские транзакции.

Ситуация в России В нашей стране один из самых дешевых тарифов на электричество для населения находится в Иркутской области. Произошло это из-за того, что некогда единую энергосистему РСФСР разделили, и каскад гидроэлектростанций, находящихся в Иркутской области, не вошел в уже канувший в лету РАО ЕЭС. Такое большое количество электроэнергии требуется для производства не крипты, как многие вдруг решили, а алюминия. В Сибири у UC Rusal расположены Новокузнецкий, Саяногорский, Хакасский, Красноярский, Иркутский и Братский алюминиевые заводы. Если бы хозяева Русала не взяли под контроль производство электроэнергии в регионе, производить алюминий стало бы экономически невыгодно. Выгодные тарифы на электроэнергию вовсю использует местный малый бизнес, в том числе и майнеры. Для сравнения в соседнем от Иркутской области регионе - Бурятии, тариф для населения выше в четыре раза (рубль против четырех). — Владимир Тимофеев

ICO: Кладбище проектов

Когда мы говорили о применениях блокчейна не для денег, я нарочно отложил на потом последний, восьмой пункт из статьи Иваницкого. Пункт этот посвящен ICO.

Если ты упустил всю шумиху вокруг этой концепции, то вкратце она означает выпуск токенов, которые сами по себе обычно никак не используются, но служат подтверждением того, что ты вложил деньги в тот или иной проект. Токенами можно торговать, и, если проект будет расти и здравствовать, то они должны дорожать.

Эта схема очень напоминает размещение акций на биржах. С той разницей, что ICO не опираются на традиционные финансовые институты и не регулируются законодательно. Это многое упрощает, но и проблемы тоже быстро стали очевидны.

На сайте Blockchain Graveyard («Блокчейновое кладбище») собрана коллекция из 68 инцидентов, связанных с ICO. Некоторые провалились вследствие сбоев, но большинство — из-за уязвимостей в механизме выпуска токенов, краж, постыдной утери ключей от облачного хранилища и мошенничества. И, конечно, зачастую настоящие причины просто не сообщается. «Простите, проект закрыт, ваши деньги похитили злые хакеры, пока-пока!»

INFO О том, как пал DAO — один из крупнейших проектов за историю криптовалют, читай в статье «Распределенное автономное ограбление. Как хакер разорил главный криптовалютный проект года».

В общем, блокчейн сам по себе никак не защищает вкладчиков от обмана, да и успех самого мероприятия, в которое вкладывают деньги, зачастую под большим вопросом. Сделать выход на биржу доступным каждому — блестящая идея. Но точно так же, как принимать Bitcoin первыми бросились наркоторговцы и кардеры, за ICO сразу же ухватились мошенники и авантюристы.

Здравое зерно

Итак, какой из всего этого можно сделать вывод? Не пойми меня неправильно: я вовсе не считаю, что блокчейн обречен на провал, а криптовалюты никогда не заменят обычные деньги. Даже ICO при более продуманном исполнении могут принести массу пользы.

Просто новейшим технологиям свойственно захватывать умы гораздо раньше, чем на их основе можно будет сделать что-то применимое в повседневной жизни. А в случае с криптовалютами и ICO специфика такова, что в полусырую технологию вдруг оказалось возможно сразу же инвестировать деньги, причем в частном порядке. Слухи о быстром обогащении сразу же вывели истерию на какие-то запредельные уровни, а аферисты облепили эту тему так плотно, что доброе и вечное начисто перестало проглядываться.

В заметке «The Blockchain Bubble will Pop, What Next?» («Пузырь блокчейна лопнет, что придет на смену?») Захари Липтон дает, пожалуй, наиболее взвешенную оценку ситуации:

Точно так же, как было с биржевым крахом 1929 года и крахом доткомов в 1999 году, я полагаю, будет и с криптовалютами. Рано или поздно пузырь лопнет. Но крах доткомов смирил инвесторов и снизил оценки стоимости компаний. А потом на месте пузыря возник гораздо более здравый климат, в котором процветает интернет-бизнес. Сегодня 7 из 10 крупнейших компаний в мире — технологические. Так что рынок тогда вовсе не переоценил интернет, он переоценил только тогдашний урожай предпринимателей. По-прежнему остается открытым вопрос о том, каким будет эффект от технологий, основанных на блокчейне, после того, как цирк уедет.

И действительно: несмотря на казалось бы полное разочарование, в которое криптовалютный рынок загнал себя в 2018 году, не прошло и года, и мы снова обсуждаем проекты вроде TON и Libra. Даже курс Bitcoin постепенно вернулся к уровню конца 2017 года. Так что будут еще новые взлеты и — можешь не сомневаться — новые падения.