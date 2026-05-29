Содержание статьи
- Открыт код Shai-Hulud
- Анонсирован Flipper One
- Горелкин призвал уходить с GitHub
- 18-летняя уязвимость в Nginx
- Из Steam удалили игру с малварью
- Фальшивый репозиторий OpenAI в Hugging Face
- Разработчик GitHub установил вредоносное расширение для VS Code. Взломано 3800 репозиториев
- Хакеры шантажируют Grafana Labs
- Защитные механизмы в Android 17
- YellowKey и GreenPlasma
Открыт код Shai-Hulud
Новая волна атак малвари Shai-Hulud затронула сотни пакетов в npm и PyPI. Хакеры из группировки TeamPCP скомпрометировали популярные проекты, включая TanStack и Mistral AI, встроили в них стилер для кражи секретов, а затем выставили внутренние репозитории Mistral AI на продажу. Вскоре после этого исходники самого червя были опубликованы на GitHub под лицензией MIT.
Атаки начались ранее с компрометации пакетов TanStack и Mistral AI. По данным экспертов, злоумышленники похитили учетные данные CI/CD и использовали легитимные пайплайны для публикации зараженных релизов. В итоге вредоносные обновления получили SLSA Build Level 3 attestations, подписи GitHub Actions и Sigstore. То есть для разработчиков такие пакеты выглядели полностью легитимными.
Позднее кампания распространилась на десятки других проектов, включая UiPath, Guardrails AI, OpenSearch, Bitwarden CLI и официальные пакеты SAP. Разные ИБ‑компании (включая Endor Labs, Aikido и Socket) насчитали от 160 до более чем 400 зараженных пакетов.
Согласно опубликованному TanStack отчету, в ходе атаки атакующие использовали сразу несколько проблем: опасный workflow pull_request_target, отравление кеша GitHub Actions и кражу OIDC-токенов из памяти раннеров.
Кроме того, специалисты Endor Labs описали необычный трюк с orphan-коммитом в форке репозитория TanStack/router: npm автоматически подтягивал этот код через optional dependency и запускал его во время установки пакета.
Главная задача червя Shai-Hulud — кража секретов разработчиков и инфраструктурных токенов. Так, вредонос ищет GitHub PAT и OIDC-токены, AWS-ключи, учетные данные Kubernetes, Vault, SSH-ключи, .env-файлы, конфигурации Claude Code и VS Code. Для эксфильтрации данных используется Session P2P, то есть вредоносный трафик маскируется под зашифрованный мессенджер.
Причем удаление зараженного пакета не всегда помогает, так как вредонос закрепляется в системе через хуки Claude Code и задачи автозапуска VS Code.
Аналитики Microsoft отдельно изучили вредоносный пакет Mistral AI в PyPI и сообщили, что полезная нагрузка под названием transformers.pyz маскировалась под библиотеку Hugging Face Transformers и устанавливала Linux-стилер. Кроме того, у малвари обнаружили геофенсинг: в системах с русской локалью она попросту не запускалась, а на хостах, связанных с Израилем или Ираном, с вероятностью один к шести выполнялась команда rm -rf /.
Пока велось расследование этих атак, участники группировки TeamPCP объявили о продаже данных, похищенных у Mistral AI. Хакеры утверждают, что украли около 5 Гбайт внутренних репозиториев и исходников, связанных с обучением, инференсом и тестированием LLM-моделей.
За архив из примерно 450 репозиториев злоумышленники хотят получить 25 тысяч долларов США. Если покупатель не найдется, злоумышленники обещают слить данные бесплатно на хакерских форумах.
Представители Mistral AI подтвердили СМИ, что часть SDK-пакетов была скомпрометирована, однако в компании заявили, что основные репозитории, исследовательские и тестовые среды, а также пользовательские данные не пострадали.
Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько дней после начала атак исследователи из компании Ox обнаружили на GitHub два репозитория с исходниками червя Shai-Hulud и сообщением от TeamPCP: «Is it vibe coded? Yes. Does it work? Let results speak» («Это вайбкодинг? Да. Он работает? Пусть результаты говорят сами за себя»). По словам экспертов, форки и модификации вредоноса начали появляться практически сразу.
Специалисты предупреждали, что публикация исходников может резко увеличить число копий червя, что приведет к новым атакам на цепочки поставок. Ситуация осложняется тем, что Shai-Hulud способен автоматически похищать токены GitHub и npm, загружать украденные данные в новые репозитории на GitHub и самостоятельно распространяться дальше. Аналитики Ox писали:
Теперь TeamPCP не просто распространяет вредоносное ПО, они распространяют возможности. Открыв исходный код, они предоставили любому желающему инструменты для создания собственного варианта [малвари]. И подражатели уже здесь.
Вскоре после этого клоны Shai-Hulud действительно были замечены в реальных атаках.
10 триллионов загрузок из опенсорсных репозиториев
- По данным Sonatype, компании скачивают более 10 триллионов файлов из опенсорсных репозиториев в год. Это вдвое больше поисковых запросов в Google за год.
- При этом 82% всей нагрузки на Maven Central создает всего 1% IP-адресов. Дело в том, что многие компании используют опенсорс‑репозитории как CDN и могут скачивать один и тот же пакет сотни тысяч раз в сутки.
- Из‑за высокой нагрузки Linux Foundation, OpenSSF, Python Software Foundation, Rust Foundation и другие организации создали рабочую группу Sustaining Package Registries Working Group. Она займется финансированием, безопасностью и устойчивостью опенсорсной инфраструктуры.
Анонсирован Flipper One
Один из создателей Flipper Zero Павел Жовнер представил Flipper One — новый проект Flipper Devices, над которым команда работает уже несколько лет. Речь идет не о следующем поколении Flipper Zero, а о полноценном Linux-девайсе для сетевых задач, SDR, DIY-модулей и локального запуска LLM.
Анонс получился не совсем обычным. Дело в том, что в блоге компании разработчики сообщили, что проект оказался слишком сложным, и попросили помощи у сообщества. Жовнер писал:
Это очень сложный проект как экономически, так и технически. Поэтому сегодня мы выходим в паблик не с триумфальным анонсом, а чтобы рассказать все как есть. Скажем честно — нам тупо страшно, и нам нужна ваша помощь.
По словам разработчиков, работа над созданием Flipper One ведется уже около пяти лет и за это время концепцию проекта несколько раз переделывали полностью. Предполагается, что ближе к концу года устройство появится на Kickstarter и его ориентировочная цена составит около 350 долларов США.
Flipper One построен на ARM-процессоре Rockchip RK3576 с 8 Гбайт LPDDR5-памяти и накопителем UFS 2.2. При этом устройство использует необычную двухпроцессорную архитектуру: основной CPU отвечает за Linux, а микроконтроллер Raspberry Pi RP2350 управляет дисплеем, кнопками, тачпадом, подсистемой питания и загрузкой системы. Благодаря этому часть функций устройства останется доступной даже при выключенной ОС.
Отдельно подчеркивается, что One не заменяет Flipper Zero, который заточен под NFC, RFID, Sub-1GHz, ИК и другие офлайновые протоколы. Flipper One создается как «полностью другой проект с другими задачами», больше ориентированный на все «сетевое»: Wi-Fi, Ethernet, 5G, спутниковую связь, SDR и локальные ИИ‑модели.
Разработчики хотят сделать Flipper One максимально открытой ARM-платформой: без бинарных блобов, закрытых драйверов и вендорских BSP. Для этого команда сотрудничает с Collabora, которая помогает добавить поддержку RK3576 в мейнлайн‑ядро Linux. Сейчас устройство уже загружается на свежем ванильном ядре без вендорских патчей, но пока остается проблема закрытого DDR trainer, отвечающего за инициализацию RAM. Разработчики надеются убедить Rockchip открыть этот код или, в крайнем случае, готовы самостоятельно его реверсить.
Жовнер объясняет:
Текущая ситуация с ARM Linux выглядит депрессивно. Каждый вендор городит собственный набор костылей: закрытые загрузчики, бинарные блобы, кривые патчи и устаревшие ядра.
Кроме того, устройство проектируют как максимально модульное. Внутри предусмотрен порт M.2 Key-B с интерфейсами PCIe, USB 3.1, SATA, UART, I2C и SIM. Можно будет установить SSD, SDR-модуль, ИИ‑ускоритель, LTE/5G-модем или даже NTN-модем для спутниковой связи. Также для простых DIY-модулей запланирован GPIO-разъем, а 3D-модели корпуса и креплений уже выложили в открытый доступ.
Из коробки Flipper One сможет работать как роутер, VPN-шлюз, мост между проводной и беспроводной сетью, inline-сниффер или USB-адаптер Wi-Fi/Ethernet. Также его можно будет использовать как «survival desktop»: подключить к монитору одним кабелем USB-C и получить полноценный Linux-компьютер. Правда, с USB-C DisplayPort Alt Mode, аппаратным декодированием H.264/HEVC и частью ускорителей еще предстоит разобраться.
Параллельно команда работает над Flipper OS — собственной системой поверх Debian со снапшотами и профилями, а также FlipCTL — UI-фреймворком для маленьких экранов, который должен оборачивать консольные Linux-утилиты вроде Nmap или ping в меню‑интерфейс, удобный для управления кнопками.
Вместе с анонсом команда Flipper Devices открыла публичный Developer Portal с документацией, внутренними обсуждениями и таск‑трекерами. Там представлены подпроекты Hardware, Mechanics, Linux, MCU Firmware, UI, Docs и Testing, а задачи с тегом help wanted доступны всем желающим. Команда приглашает к участию инженеров, Linux-разработчиков, дизайнеров и исследователей.
Мы всегда топили за открытость. С Flipper One мы решили пойти еще дальше — мы открываем не только код и схематику, но и сами процессы разработки. То, что компании обычно прячут или чего стесняются, мы выносим в паблик: черновики документации, обсуждения архитектуры, внутренние дискуссии и проблемы, — пишет Жовнер. — Сообществу будут доступны таск‑трекеры и внутренние обсуждения вместе с инструкциями, как контрибьютить. Любой человек может посмотреть, на каком этапе находится каждая задача, и поучаствовать в проекте.
Такая открытость — это достаточно интимно и неловко для нас. Но мы верим, что это важно для культуры открытости, опенсорса и имеет образовательную ценность.
В своем Telegram-канале Жовнер резюмировал:
Откровенно, я не знаю, получится ли у нас сделать то, что мы задумали, потому что шанс обо**аться очень высокий, но по крайней мере это будет интересно.
43% россиян пользуются зарубежными почтовыми сервисами
- Исследователи «Т—Ж» проанализировали анонимизированные данные более 50 миллионов клиентов Т‑Банка и выяснили, что самый популярный почтовый домен пользователей — gmail.com, им пользуются 38,9% россиян. На втором месте mail.ru с долей 33,4%, на третьем — yandex.ru с 13,6%.
- Если считать не домены, а сервисы целиком, лидирует «Почта Mail» — 40,7% пользователей (с учетом mail.ru, bk.ru, list.ru, inbox.ru и internet.ru). Однако Gmail почти догоняет ее с 39,2%, а «Яндекс Почта» занимает 14,1%. Также отмечается, что Apple Mail остается нишевым сервисом с долей всего 2,5%.
- В общей сложности отечественными почтовыми сервисами пользуются 57% россиян, а зарубежными — 43%. При этом среди молодых пользователей в возрасте 14–29 лет доля российских сервисов снижается до 40,5%.
Горелкин призвал уходить с GitHub
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике и председатель РОЦИТ Антон Горелкин заявил, что компания Microsoft, которой принадлежит GitHub, «не просто ушла из России, но занимается откровенным вредительством». По его словам, скоро GitHub может стать недоступен в РФ, поэтому российским разработчикам следует как можно скорее переносить свои проекты на альтернативные площадки.
В мае 2026 года российские разработчики начали массово жаловаться на проблемы с доступностью GitHub. По словам пользователей, число неудачных подключений к платформе начало расти 5 мая, и, по данным OONI, в итоге доля аномальных соединений превысила 16%.
При этом, как утверждают специалисты, проблемы наблюдались именно у пользователей из РФ и в других странах подобной динамики зафиксировано не было.
В начале мая представители Роскомнадзора (РКН) сообщали СМИ, что не ограничивают работу GitHub в России. А разработчики GitHub писали, что проблемы в работе платформы, возникшие в начале месяца, были связаны с процессами по увеличению мощности и повышению отказоустойчивости.
После этого ситуацию прокомментировал Антон Горелкин. В своем Telegram-канале он еще раз подчеркнул, что РКН не ограничивает работу GitHub, а потому причиной сбоев может быть «сознательная дискриминация российских пользователей администрацией платформы».
По мнению депутата, проблемы могли быть связаны с тем, что GitHub уже давно принадлежит компании Microsoft. Горелкин пишет:
Понятно, что большинство программистов от политики далеки. Возможно, они не в курсе, что GitHub уже давно принадлежит Microsoft. Эта компания не просто ушла из России, но занимается откровенным вредительством (чего, например, стоит тенденциозное «исследование» уровня внедрения ИИ). Так что не нужно удивляться проблемам с доступом к GitHub с территории РФ — думаю, что количество неудачных соединений с 16% уже скоро достигнет всех 100%.
Поэтому я бы рекомендовал нашим разработчикам срочно переносить свои проекты на другие Git-репозитории. Да, за многие годы (и задолго до прихода Microsoft) GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем. Но от этой зависимости пора уходить — тем более есть хорошие отечественные аналоги (в том числе с нейросетевыми ассистентами не хуже, чем Copilot).
Горелкин полагает, что через несколько лет фрагментизация интернет‑пространства перестанет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее, подобные процессы будут только усиливаться и вместо глобальных платформ страны начнут активнее развивать собственные сервисы. Депутат заключил:
Помню, как все смеялись над Китаем, который «изобретал колесо», — но, похоже, такой подход просто опередил свое время.
После этой публикации, которую широко цитировали СМИ, Горелкин опубликовал в Telegram второй пост, где пояснил, что не называл GitHub вредительской платформой и вовсе не призывал к ее блокировке.
К сожалению, некоторые медиа отчего‑то решили, что я призываю к блокировке этой платформы, хотя в исходном посте даже слова такого нет, — писал Горелкин. — Я лишь констатирую факт дискриминации российских пользователей со стороны ее владельцев. И этим занимается не только Microsoft: например, недавно стало известно о массовом бане аккаунтов из РФ в нейросети Claude. Многие наши разработчики потеряли там доступ к своим проектам, и тот же сценарий может повториться уже в гораздо более серьезном масштабе — если Microsoft продолжит свою политику.
И да, я не называл эту платформу вредительской. Напротив, считаю ее чрезвычайно ценной (почитайте первоисточник: «GitHub стал не просто отраслевым стандартом, а центральной точкой многих систем»). Именно эта ценность, понимание важности платформы для российского ИТ‑сообщества, похоже, и раздражает ее владельцев с каждым днем все больше. И объективные данные говорят о том, что процесс ограничения доступа к GitHub был инициирован с той стороны.
Стенберг о Claude Mythos
Основатель и ведущий разработчик Curl Даниэль Стенберг (Daniel Stenberg) протестировал закрытую ИИ‑модель Anthropic Claude Mythos, которую называли слишком опасной для публичного релиза. Mythos проанализировала около 178 тысяч строк кода Curl и обнаружила только одну реальную уязвимость низкой степени серьезности.
Стенберг признал, что ИИ уже полезен для поиска багов, но не увидел в Mythos ничего революционного. В своем блоге Стенберг раскритиковал ажиотаж вокруг модели и пришел к выводу, что «весь хайп был в первую очередь маркетинговым трюком»:
Я не вижу никаких доказательств того, что эта система ищет проблемы на каком‑то принципиально более высоком уровне, чем другие инструменты до Mythos.
В итоге Стенберг резюмировал, что пока ИИ не «изобретает» новые классы уязвимостей, а просто лучше масштабирует поиск уже известных проблем.
18-летняя уязвимость в Nginx
Исследователи из компании DepthFirst AI обнаружили в Nginx критическую уязвимость CVE-2026-42945, набравшую 9,2 балла по шкале CVSS. Проблема затрагивает все версии Nginx от 0.6.27 до 1.30.0 и существовала в коде около 18 лет.
Nginx — один из самых популярных веб‑серверов и реверс‑прокси в мире. Его используют облачные провайдеры, SaaS-компании, банки, ecommerce-площадки и Kubernetes-кластеры. По сути, речь идет об уязвимости в инфраструктурном ПО, на котором держится значительная часть интернета.
Уязвимость представляет собой переполнение буфера хипа в модуле ngx_http_rewrite_module. Проблема возникает при использовании директив rewrite и set (такая конфигурация часто встречается в API-шлюзах и реверс‑прокси).
Корень проблемы кроется в некорректной обработке состояния во внутреннем скриптовом движке Nginx. Сервер сначала рассчитывает размер буфера для данных, а затем копирует содержимое. Однако специальный флаг is_args после обработки символа
? остается активным, из‑за чего Nginx неверно оценивает объем памяти. В результате объем записываемых данных превышает размер выделенного буфера, что приводит к переполнению хипа.
Кроме того, исследователи продемонстрировали PoC-эксплоит, позволяющий добиться удаленного выполнения кода без аутентификации. Для этого они отправляли специально подготовленные HTTP-запросы, повреждая структуры памяти Nginx и заставляя сервер вызвать system() при очистке пула памяти.
Однако специалисты подчеркивают, что полноценного удаленного выполнения кода удалось добиться только в системе с отключенной защитой ASLR. Обычно эта технология включена по умолчанию, но ее иногда деактивируют ради повышения производительности.
Помимо CVE-2026-42945, исследователи обнаружили еще три бага, связанных с повреждением памяти:
- CVE-2026-42946 — проблема в модулях SCGI/uWSGI, позволяющая спровоцировать выделение почти 1 Тбайт памяти и обрушить worker-процесс;
- CVE-2026-40701 — use after free при асинхронной обработке OCSP DNS-запросов;
- CVE-2026-42934 — ошибка типа off-by-one в UTF-8-парсере.
Разработчики F5 уже выпустили патчи. Исправления доступны в составе Nginx Open Source 1.31.0 и 1.30.1, а также в Nginx Plus R36 P4 и R32 P6. Также в бюллетене безопасности компании отмечается, что уязвимости затрагивали не только сам Nginx, но и связанные продукты, включая Nginx Ingress Controller, Nginx App Protect WAF и F5 DoS for Nginx.
Не все специалисты согласились с тем, что реальная эксплуатация этой проблемы проста. К примеру, известный ИБ‑исследователь Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) пишет, что опубликованный PoC работает только при специфической конфигурации Nginx и отключенном ASLR. Аналогичной позиции придерживаются и разработчики AlmaLinux: по их словам, организовать стабильную RCE на защищенных системах «не так уж просто».
9,2 миллиона загрузок VPN-приложений за месяц
- По данным экспертов Digital Budget и Similarweb, в марте 2026 года пользователи из России скачали VPN-приложения из Google Play более 9,2 миллиона раз — в 14 раз больше, чем годом ранее.
- Суммарно с марта 2025-го по март 2026 года VPN-сервисы установили 35,7 миллиона раз. Причем основной всплеск пришелся на начало 2026 года: только за период с января по март количество загрузок достигло 21,27 миллиона.
- По данным Sensor Tower, к концу 2025 года аудитория пяти самых популярных VPN-сервисов в России выросла до 7,3 миллиона пользователей.
- При этом в Роскомнадзоре заявляют, что к январю 2026 года в России заблокировали уже 439 сервисов обхода блокировок (для сравнения, в октябре 2025 года речь шла о 258 сервисах).
Из Steam удалили игру с малварью
Специалисты Valve удалили из Steam бесплатный хоррор Beyond The Dark после того, как пользователи сообщили о вредоносном коде в файлах игры. Выяснилось, что проект собирал данные пользователей, изучал системы жертв и связывался с удаленной инфраструктурой своих операторов.
Первым подозрительную активность игры описал YouTube-блогер и ИБ‑энтузиаст Эрик Паркер (Eric Parker). По его словам, Beyond The Dark маскировалась под обычный инди‑хоррор с кооперативным выживанием в духе Phasmophobia. Страница игры в Steam выглядела вполне легитимно, однако анализ показал, что ее основное предназначение, вероятно, заключалось вовсе не в развлечении пользователей.
Проверяя игру в изолированной виртуальной машине, Паркер заметил подозрительный сетевой трафик практически сразу после запуска. Дальнейший реверс‑инжиниринг показал наличие вредоносной DLL, встроенной в файлы проекта. Малварь собирала сведения о системе, включая MAC-адреса, а также проверяла установленные расширения браузера Chrome (особый интерес для злоумышленников, судя по всему, представляли криптокошельки, такие как MetaMask).
Кроме того, игра могла получать дополнительные команды от управляющего сервера и загружать новые вредоносные компоненты. В частности, исследователь обнаружил механизм доставки ZIP-архивов с дополнительными пейлоадами, которые скачивались в зависимости от того, что именно было найдено на зараженной машине.
Как выяснилось, Beyond The Dark изначально существовала под другим названием — Rodent Race. Игра появилась в Steam еще в декабре 2024 года и тогда выглядела совершенно иначе: у нее было другое описание, изображения и иной геймплей.
По информации SteamDB, с 4 мая 2026 года разработчики резко поменяли практически все метаданные проекта, фактически превратив Rodent Race в Beyond The Dark. Вероятно, это была попытка обойти проверки Steam, сначала загрузив безобидную игру и только после прохождения модерации внедрив в нее вредоносный код через обновления.
Это не первый случай, когда в Steam проникает малварь. Ранее исследователи уже находили вредоносов в играх PirateFi, Chemia, Block Blasters и Sniper: Phantom’s Resolution, а весной текущего года малварью в Steam даже заинтересовалось ФБР.
В своем расследовании Паркер обращает отдельное внимание на растущее количество низкокачественных «asset flip» игр и проектов, созданных с помощью ИИ‑инструментов и вайбкодинга. По его мнению, подобные игры нередко выглядят как примитивные Unity-заготовки и могут использоваться исключительно как средство доставки малвари.
Представители Valve не комментировали этот инцидент, однако убрали Beyond The Dark из Steam. Пользователям, успевшим скачать или запустить игру, рекомендуется удалить ее, проверить систему антивирусным ПО, завершить все активные браузерные сессии, а также сменить пароли от важных аккаунтов, особенно связанных с криптовалютами.
На 38% больше малвари атакует российские компании
- По данным Positive Technologies, в первом квартале 2026 года число новых образцов вредоносного ПО в атаках на российские организации выросло на 38% год к году.
- Аналитики обнаружили 808 уникальных образцов малвари, связанных с деятельностью 11 хакгрупп.
- Почти 72% всего нового вредоносного ПО пришлось всего на четыре группировки: Rare Werewolf, PhaseShifters, PhantomCore и Hive0117.
- Чаще всего атакам подвергались госструктуры — 17,86% всех инцидентов. Далее следуют финансовый сектор (9,82%), организации гражданского общества (9,82%) и производственные компании (8,04%).
- Рост оказался особенно заметен к концу квартала: если в январе специалисты нашли 117 новых образцов малвари, то в феврале — уже 283, а в марте — 408.
- Отмечается, что в атаках злоумышленники активно используют легитимные сервисы вроде GitHub, Firebase и Bitbucket, а также вредоносные скрипты на PowerShell и AnyDesk. Также некоторые группировки начали применять ИИ для генерации вредоносного кода.
Фальшивый репозиторий OpenAI в Hugging Face
Исследователи из компании HiddenLayer нашли на платформе Hugging Face вредоносный репозиторий Open-OSS/privacy-filter, который выдавал себя за легитимный проект OpenAI Privacy Filter, но на деле распространял инфостилер для Windows. Примечательно, что до удаления репозиторий успел подняться на первое место в трендах платформы и его загрузили около 244 тысяч раз.
По словам специалистов, вредоносный проект выглядел правдоподобно, так как атакующие практически полностью скопировали описание настоящего Privacy Filter, но вместе с «моделью» распространялся файл loader.py.
Внешне скрипт выглядел как обычный код, связанный с ИИ, однако он отключал SSL-проверку, декодировал Base64-строку с адресом внешнего ресурса и загружал JSON-пейлоад с PowerShell-командой. Та запускалась в скрытом окне и скачивала batch-файл start.bat. Затем скрипт повышал привилегии, добавлял малварь в исключения Microsoft Defender и загружал финальный пейлоад под названием sefirah (написанный на Rust инфостилер).
Малварь собирала данные из Chromium- и Gecko-браузеров, включая cookie, сохраненные пароли, ключи шифрования и токены сессий. Также стилер интересовали токены Discord, криптокошельки, SSH-, FTP- и VPN-конфигурации, файлы FileZilla, seed-фразы и другие локальные секреты. Вдобавок вредонос делал скриншоты всех подключенных мониторов и собирал информацию о системе.
Все похищенные таким образом данные архивировались и отправлялись на управляющий сервер — recargapopular[.]com.
В HiddenLayer отмечают, что вредонос обладает серьезным набором функций, связанных с антианализом. Так, стилер проверял наличие виртуальных машин, песочниц, отладчиков и исследовательских инструментов, стараясь избежать обнаружения.
Реальные масштабы этой вредоносной кампании пока неясны. Исследователи полагают, что значительная часть из 667 лайков, полученных репозиторием, принадлежала автоматически созданным аккаунтам, а счетчик загрузок мог быть искусственно накручен.
Анализ инфраструктуры атакующих привел специалистов и к другим вредоносным репозиториям с тем же загрузчиком. Кроме того, исследователи обнаружили пересечения с вредоносной npm-кампанией, через которую ранее распространялся вредонос WinOS 4.0.
Пользователям, которые скачивали файлы из фальшивого репозитория, рекомендуется полностью переустановить систему, сменить все учетные данные и seed-фразы, создать новые криптокошельки, а также завершить все активные сессии в браузерах.
Торвальдс об ИИ-багрепортах
Линус Торвальдс (Linus Torvalds) пожаловался, что рассылку по безопасности ядра Linux завалили сгенерированными ИИ отчетами об уязвимостях. По его словам, проблема не в самих инструментах, а в том, что исследователи массово присылают бесполезные дубли, не разбираясь в найденных багах:
ИИ‑инструменты — это отлично, но только если они действительно помогают, а не создают ненужную головную боль и бессмысленную имитацию работы. Пользуйтесь ими, но делайте это продуктивно и так, чтобы от этого становилось лучше всем.
Если вы нашли баг с помощью ИИ‑инструментов, велика вероятность, что кто‑то другой тоже нашел его. Если хотите реально принести пользу — прочитайте документацию, подготовьте патч и добавьте что‑то ценное поверх того, что уже сделал ИИ. Не будьте тем человеком, который просто отправляет случайные отчеты без какого‑либо понимания проблемы.
Разработчик GitHub установил вредоносное расширение для VS Code. Взломано 3800 репозиториев
Представители GitHub предупредили, что компания пострадала от атаки на цепочку поставок. Компрометация затронула примерно 3800 внутренних репозиториев. Атака произошла после того, как один из сотрудников GitHub установил вредоносное расширение для Visual Studio Code.
Согласно официальному заявлению GitHub, неназванное зараженное расширение было удалено с маркетплейса VS Code, а скомпрометированное устройство разработчика изолировано. В компании заявили, что злоумышленники получили доступ только к внутренним репозиториям GitHub, так как не удалось обнаружить признаки компрометации пользовательских данных, хранящихся за пределами этих репозиториев.
Как сообщило издание BleepingComputer, ответственность за этот взлом взяла на себя группировка TeamPCP. На форуме Breached хакеры заявили, что похитили исходный код GitHub и около 4000 приватных репозиториев. Злоумышленники писали, что готовы продать эти данные минимум за 50 тысяч долларов США в криптовалюте. Они утверждают, что не собираются шантажировать компанию, и, если покупатель не найдется, хакеры готовы опубликовать дамп в сети бесплатно.
В GitHub отметили, что заявления злоумышленников о компрометации примерно 3800 репозиториев «в целом соответствуют» результатам внутреннего расследования. Также в компании отметили, что уже провели ротацию критически важных секретов и учетных данных, начиная с наиболее приоритетных.
Напомним, что группировку TeamPCP уже связывали с атаками на GitHub, PyPI, npm и Docker, а также с распространением червя Shai-Hulud, атаки которого затронули в том числе сотрудников компании OpenAI.
1,8 триллиона рублей вложили в ИТ и связь в России за 2025 год
- По данным Минцифры и Росстата, инвестиции в основной капитал компаний из сферы информации и связи в 2025 году составили 1,8 триллиона рублей. По сравнению с 2020 годом рост достиг 37,4%, хотя власти ожидали показатель на уровне 46,7%.
- За год объем инвестиций увеличился на 2%, или примерно на 35,7 миллиарда рублей.
- В Минцифры объясняют замедление высокой ключевой ставкой, эффектом «высокой базы» в ИТ‑секторе и общей макроэкономической неопределенностью.
Хакеры шантажируют Grafana Labs
Хакеры получили доступ к GitHub-инфраструктуре Grafana Labs с помощью похищенного токена и украли исходные коды компании. После этого злоумышленники попытались шантажировать разработчиков, угрожая публикацией украденных данных, но в Grafana отказались платить выкуп.
О взломе представители Grafana сообщили в соцсети X. По их словам, расследование показало, что атакующие получили доступ к GitHub-окружению через скомпрометированный токен. Подчеркивается, что после обнаружения инцидента в компании нашли источник утечки учетных данных, отозвали все украденные секреты и внедрили дополнительные меры защиты.
При этом в Grafana утверждают, что атака не затронула клиентов: не было обнаружено следов компрометации пользовательских данных, персональной информации или влияния на инфраструктуру заказчиков.
Похитив исходные коды, атакующие потребовали у компании выкуп, угрожая в противном случае опубликовать украденные данные. Однако в компании решили не идти на переговоры со злоумышленниками. Представители Grafana сослались на рекомендации ФБР США, которое давно советует жертвам вымогательства не платить преступникам, так как это не гарантирует возврат данных и лишь мотивирует злоумышленников продолжать атаки.
В компании заявили:
Исходя из нашего опыта и позиции ФБР, которое прямо указывает, что выплата выкупа не гарантирует возврат данных и лишь стимулирует подобную преступную активность, мы решили не платить.
Когда именно произошла атака, специалисты Grafana не раскрывают. Неизвестно и то, сколько времени злоумышленники провели внутри инфраструктуры компании и какие именно исходники были похищены.
Учитывая, что многие продукты Grafana имеют открытый исходный код, часть данных и так могла находиться в открытом доступе. То есть можно предположить, что хакеры требуют выкуп, так как похитили некие приватные репозитории или внутренние компоненты.
Ответственность за инцидент взяла на себя вымогательская группа CoinbaseCartel. Информация о компрометации Grafana появилась на сайте группировки, но украденные данные пока не опубликованы.
По информации экспертов из компаний Halcyon и Fortinet FortiGuard Labs, CoinbaseCartel активна с сентября 2025 года, но уже успела атаковать более 170 организаций из разных сфер, включая здравоохранение, ИТ, транспорт и промышленность. В отличие от классических вымогательских группировок, CoinbaseCartel специализируется не на шифровании данных жертв, а на краже информации и последующем шантаже.
ИБ‑специалисты полагают, что злоумышленники связаны с группировками ShinyHunters, Scattered Spider и LAPSUS$. По словам исследователей, хакеры активно используют социальную инженерию, фишинг и украденные учетные данные для получения первоначального доступа.
При этом после публикации материалов о взломе представители ShinyHunters поспешили заявить СМИ, что не имеют отношения к CoinbaseCartel или взлому Grafana Labs.
393% составил рост ИИ-трафика на сайты онлайн-магазинов
- Аналитики Adobe подсчитали, что в первом квартале 2026 года объем переходов из ИИ‑сервисов на сайты ретейлеров в США вырос на 393% год к году. В России динамика схожа: по данным StormWall, с января по апрель 2026 года ИИ‑трафик на e-commerce-сайты вырос в 1,7 раза.
- В Ozon сообщили, что в апреле — мае 2026 года трафик из ИИ‑ассистентов и LLM-платформ увеличился в четыре раза по сравнению с концом 2025 года. В «Яндексе» тоже фиксируют рост: переходы из «Алисы AI» на сайты магазинов и маркетплейсов увеличились на 159% за первые четыре месяца 2026 года.
- Ретейлеры отмечают, что ИИ‑трафик лучше конвертируется в покупки, поскольку пользователи приходят с уже сформированным запросом.
Защитные механизмы в Android 17
В Android 17 появится система, которая сможет распознавать поддельные звонки якобы «из банка» и автоматически разрывать соединение. Также разработчики Google расширяют защиту от шпионского ПО, кражи OTP-кодов и других атак на устройства.
Одним из главных нововведений Android 17 станет защита от мошенников. Речь идет о распространенной схеме, когда злоумышленники подменяют caller ID и выдают себя за сотрудников банка, вынуждая жертву перевести деньги или раскрыть данные аккаунта.
Новая функция будет работать в связке с банковскими приложениями. Так, если на устройство поступает звонок, который выглядит как вызов от банка, Android проверит его через установленное банковское приложение. Если приложение подтвердит, что банк в этот момент не пытается связаться с клиентом, система автоматически завершит вызов.
Кроме того, банки смогут помечать некоторые номера как «только для входящих звонков». Если мошенники попытаются использовать такой номер для звонков пользователям, Android тоже немедленно завершит вызов.
Первыми поддержку новой функции получат Revolut, бразильский Itaú Unibanco и Nubank. Хотя нововведение дебютирует вместе с Android 17, впоследствии в Google обещают распространить его и на более старые устройства под управлением Android 11 и новее.
Еще одно важное изменение будет связано с Live Threat Detection — механизмом, который Android использует для обнаружения подозрительного поведения приложений.
Теперь система сможет выявлять не только сталкерское ПО, но и малварь, которая злоупотребляет переадресацией SMS, накладывает скрытые оверлеи поверх интерфейса, маскирует свои иконки или запускается в фоновом режиме без ведома пользователя. Именно такие техники часто применяют Android-банкеры для кражи учетных данных и OTP-кодов.
Также Google расширит режим Advanced Protection, ориентированный на комплексную защиту людей из групп повышенного риска, которые могут стать жертвами сложных шпионских атак. В частности, в Android запретят доступ к API Accessibility Services для приложений, которые не обозначены как инструменты для помощи людям с ограниченными возможностями, отключат device-to-device unlocking и поддержку WebGPU в Chrome, а в уведомлениях чатов появится встроенное обнаружение мошенничества.
Помимо этого, разработчики усиливают защиту устройств от кражи. Функция Mark as lost («Отметить как потерянное») теперь позволит блокировать смартфон с помощью биометрии. После активации режима пропадет доступ к Quick Settings, а злоумышленник не сможет включить Wi-Fi или Bluetooth и отключить отслеживание устройства, даже если знает PIN-код.
Кроме того, Android 17:
- начнет проверять APK-файлы в поисках известной малвари перед установкой из сторонних источников;
- усложнит перебор PIN-кодов и увеличит задержку между неудачными попытками разблокировки;
- будет скрывать коды подтверждения, полученные в SMS, от большинства приложений в течение трех часов;
- получит защитные механизмы на основе постквантовой криптографии;
- позволит временно выдавать приложениям доступ только к отдельным контактам и геолокации.
Также в этом месяце Google анонсировала функцию Intrusion Logging, которая создавалась совместно с Amnesty International и «Репортерами без границ» (внесены в реестр нежелательных организаций в РФ). Она будет работать на устройствах под управлением Android 16 и новее и предназначена прежде всего для журналистов, правозащитников и других пользователей, которые опасаются целевых атак с использованием коммерческой спайвари.
Intrusion Logging представляет собой систему форензик‑логирования, созданную специально для расследования сложных атак шпионского ПО. Она позволит фиксировать активность приложений, сетевые подключения, изменения в системных сертификатах, установку APK и другие системные события. Зашифрованные логи будут храниться на серверах Google до 12 месяцев.
В компании подчеркивают, что сотрудники Google и третьи лица не будут иметь доступа к этим данным, так как логи защищены паролем от учетной записи Google и учетными данными, использующимися для разблокировки экрана.
48% паролей взламываются меньше чем за минуту
- Специалисты «Лаборатории Касперского» изучили более 231 миллиона уникальных паролей, утекших в сеть с 2023-го по 2026 год. Исследователи пришли к выводу, что почти половину паролей можно подобрать менее чем за минуту.
- Для тестирования использовалась видеокарта RTX 5090, способная перебирать до 220 миллиардов хешей в секунду. Это на 34% быстрее RTX 4090, использовавшейся в аналогичном исследовании два года назад. При этом злоумышленникам не обязательно покупать дорогое железо: облачная аренда GPU обходится всего в несколько долларов в час.
- Если в 2024 году менее чем за минуту взламывались 45% паролей, то теперь этот показатель вырос до 48%.
- При этом 60,2% паролей можно взломать примерно за час, а 68,2% — менее чем за сутки. Даже среди паролей длиной 15 символов более 20% поддаются взлому меньше чем за минуту.
- Более 53% утекших паролей заканчивались цифрами, а еще 17% начинались с чисел. Почти 12% комбинаций содержали последовательности, похожие на даты (например, годы с 1950 по 2030).
- Самыми популярными паттернами остаются комбинации вида «слово + цифры + спецсимвол». Причем символ @ встречается примерно в каждом десятом пароле.
- В числе популярных паттернов остаются и последовательности вроде 1234, qwerty и йцукен. Причем клавиатурные комбинации встречались примерно в 3% всех паролей.
- Также исследователи отмечают рост популярности мемов и трендов в паролях. Так, использование слова Skibidi с 2023-го по 2026 год выросло в 36 раз.
YellowKey и GreenPlasma
Недовольный действиями компании Microsoft ИБ‑исследователь Chaotic Eclipse (он же Nightmare-Eclipse) выложил на GitHub два эксплоита для непропатченных на тот момент уязвимостей. Речь идет о YellowKey — обходе BitLocker — и GreenPlasma — проблеме повышения привилегий до уровня SYSTEM.
В апреле 2026 года исследователь уже публиковал эксплоиты BlueHammer, RedSun и UnDefend, заявляя, что делает это в знак протеста против того, как специалисты Microsoft Security Response Center (MSRC) обращаются с ИБ‑специалистами. По его словам, представители Microsoft угрожали ему и обещали «разрушить его жизнь».
Также в своей прошлой публикации Chaotic Eclipse угрожал, что продолжит публиковать эксплоиты для удаленного выполнения кода (RCE) после любого патча, выпущенного Microsoft, и намерен сделать каждую следующую публикацию «еще более веселой».
Исследователь сдержал это обещание и после майского «вторника обновлений» обнародовал эксплоиты еще для двух 0-day. Он писал:
Я заметил, что Microsoft тихо исправила уязвимость RedSun, без CVE, без всего, просто незаметное обновление. Неудивительно, ведь они никогда не признают своих ошибок, но, учитывая, что уязвимость активно эксплуатировалась, отсутствие каких‑либо уведомлений — это просто невероятно.
Chaotic Eclipse назвал новую проблему YellowKey одним из своих «самых безумных открытий». Эксплоит затрагивает Windows 11 и Windows Server 2022/2025 и позволяет получить доступ к защищенному BitLocker диску посредством Windows Recovery Environment (WinRE).
Суть атаки сводится к размещению специально подготовленных файлов FsTx на USB-накопителе или EFI-разделе. После загрузки WinRE и нажатия клавиши CTRL злоумышленник получает шелл с доступом к расшифрованному диску. Исследователь утверждает, что проблема связана с особенностями обработки NTFS-транзакций в WinRE.
Известный ИБ‑специалист и ведущий аналитик по уязвимостям в компании Tharros Уилл Дорманн (Will Dormann) подтвердил работоспособность атаки с USB-накопителем и пояснил, что Windows Recovery автоматически воспроизводит NTFS-логи из каталогов \System Volume Information\FsTx. В итоге вместо штатной среды восстановления запускается cmd.exe, пока диск остается разблокированным.
Независимый ИБ‑исследователь Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) также подтвердил, что эксплоит работает, и рекомендовал использовать PIN-код для BitLocker вместе с паролем BIOS. Правда, сам Chaotic Eclipse утверждает, что уязвимость якобы эксплуатируется даже в конфигурациях TPM + PIN, хотя PoC для такого сценария он пока не публиковал.
Специалисты подчеркивают: текущая версия YellowKey не позволяет просто подключить украденный диск к другому ПК и получить доступ к данным. Эксплоит работает только на оригинальном устройстве, где TPM хранит ключи расшифровки BitLocker.
Второй эксплоит — GreenPlasma — связан с локальным повышением привилегий через механизм CTFMON. Эта уязвимость позволяет обычному пользователю создавать произвольные объекты разделов памяти в директориях, доступных SYSTEM. Это потенциально открывает путь к манипуляции сервисами и драйверами, доверяющими таким путям.
При этом опубликованный PoC для GreenPlasma неполон и не позволяет получить полноценный SYSTEM-шелл «из коробки». Однако Chaotic Eclipse пишет, что опытный атакующий без труда сможет доработать эксплоит.
Специалисты предупреждают, что подобные баги особенно опасны на этапе постэксплуатации. Получив первоначальный доступ к системе, злоумышленники используют подобные уязвимости для кражи учетных данных, перемещения по сети и подготовки вымогательских атак.
Представители Microsoft заявили, что компания расследует сообщения об уязвимостях, чтобы «как можно скорее обновить затронутые устройства для защиты клиентов».
Исправлений пока нет ни для YellowKey, ни для GreenPlasma. А Chaotic Eclipse обещает устроить «сюрприз» к следующему «вторнику обновлений» и утверждает, что продолжит и далее публиковать 0-day-эксплоиты для Windows.
Другие интересные события месяца
- Правоохранители закрыли сервис First VPN
- Microsoft конфисковала домен сервиса, который использовался для подписи вредоносного ПО
- С начала апреля через сайт DAEMON Tools распространялась малварь
- Операторы «большой четверки» подключат Max к сервисным уведомлениям
- Атака Megalodon затронула более 5500 репозиториев на GitHub
- Тайваньский студент взломал железную дорогу и остановил поезда
- Малварь fast16 была нацелена на саботаж разработки ядерного оружия
- В «Ростелекоме» создали систему «Леший коннект» для удаленного управления роутерами
- Фишеры создают вредоносные QR-коды из букв и символов
- Власти решили отложить введение платы за VPN-трафик