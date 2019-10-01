Знаешь, чего мне хотелось больше всего после окончания Chaos Constructions? Если не знаешь, то можешь догадаться, потому что я мечтал лишь о том, чтобы сходить в душ, а потом упасть в кровать и спать часов десять. Конечно, мысль сесть и написать отчет в голове промелькнула, но пришлось от нее отмахнуться — сил уже не было. Потом затянула рутина, и август остался далеко позади. В общем, признаюсь: припозднился. Однако пора платить по счетам!

Мы уже публиковали один отчет с CC и TechTrain, посвященный похождениям героической бабушки. В отличие от тусовой «бабули», я все два дня провел на Chaos Constructions, поскольку именно там стоял наш стенд. И надо сказать, ничуть не пожалел — интересного было хоть отбавляй.

Chaos Constructions, если ты вдруг про него не слышал, — это фестиваль, который проходит каждый год в конце лета в Санкт-Петербурге. Он собирает хакеров, мейкеров, кодеров, геймеров и прочих гиков, нердов и фриков всех мастей и разновидностей. Два дня публика слушает доклады, щупает раритетные компьютеры, ходит на воркшопы и, самое главное, общается, общается и еще немного общается, пока не сядет голос или не начнут подкашиваться ноги от выпитого пива .

В этот раз фестиваль начался с приятного сюрприза. «Мимо тебя сейчас Столлман прошел», — сказали мне, и я заоборачивался. И действительно: сам глава Free Software Foundation (сейчас уже бывший) и основатель движения GNU так чудесно вписался в тусовку наших айтишников, что не сразу заметишь.

Столлман проследовал в аудиторию и, подзаряжаясь чайком, вещал про свободу софта часа два, если не три. Под конец, говорят, пустил с молотка игрушечную антилопу гну, и она тут же ушла за 21 000 рублей. Недаром, когда к нему пристают с вопросами о том, как зарабатывать на свободном софте, он отвечает в духе «хочешь жить — умей вертеться»!

Помнишь, я чуть выше говорил, что интересного на CC было хоть отбавляй? Так вот, это не только фигура речи. Было бы очень неплохо «отбавить» несколько идущих параллельно крутых докладов, между которыми нужно выбирать или разорваться надвое. То есть, конечно, не убрать их, а лишь расставить посвободнее.

Мне удалось заглянуть на захватывающее выступление Артёма Кашканова, который в домашних условиях собрал компьютер из 578 герконовых реле и теперь планирует разработку лампового вычислителя, а также экспериментирует с логикой на основе струй воды. Артём любезно согласился написать нам статью по мотивам своего выступления, так что можешь тоже насладиться.

Другой доклад, на который я сходил из любопытства, был посвящен криптовалютной платформе TON. Докладчик (Сергей Черников) работает в TON Labs, где занимаются разработкой компиляторов C и Solidity в Fift — основной язык TON, основанный на Forth. Сергей тоже прислал нам статью — она несколько проливает свет на хитросплетения блокчейнов TON. Если же тебя мучают вопросы вроде «зачем», «когда» и «как конкретно», то знай: ты такой не один, а с ответами пока туговато.

INFO Еще два доклада, аналоги которых ты можешь найти в виде статей в «Хакере», — это «Боевой OSINT» и выступление Егора Литвинова, посвященное ZigBee.

Не смог я пройти мимо и доклада с названием «Блюющая лямбда и трансцендентные котики: функциональная парадигма как путь к просветлению в иллюзорном мире», который читал Антон Ворошевский. Меня, конечно, и так не нужно убеждать в том, что функциональное программирование — это один из самых здоровых и полезных способов расширить сознание, но послушать единомышленников было приятно. Только посмотри, как вольготно возлежит на бинбэге этот матерый лямбда-самец!

Одного взгляда достаточно, чтобы понять: функциональный стиль — путь к просветлению.

На многие крутые доклады я не попал просто потому, что не успел или крутился где-то еще. Например, несколько выступлений были посвящены радио и беспроводным сетям. Олег Купреев посвящал публику в хитрости работы с Wi-Fi, Егор Литвинов рассказывал про ZigBee, Андрей Строков — про SDR и GNU Radio.

И это я перечислил только знакомых авторов и самые близкие нам темы. Были доклады про embedded, мониторинг серверов, геймдев, нейросети и даже про опыт использования раритетных гаджетов в походах. Короче, на любой вкус!

Кстати, впервые я посещал Chaos Constructions в 2011 году, и тогда демосцена и ретрокомпьютеры занимали основное пространство, а докладов было всего ничего. Теперь доклады идут два дня с утра до вечера в шесть треков, а вот выставка старой техники подрастеряла былое величие.

Впрочем, что-то интересное нашлось и в этом году. Например, мне удалось немножко поиграть на редкой игровой приставке Philips CD-i. Link: The Faces of Evil — редкостная дрянь как игра, но графика и анимация для 1993 года — выдающиеся.

Еще сильнее меня порадовал частный уголок «Яндекса», куда привезли некоторые экспонаты из московского музея компании. Так я впервые поработал за живым компьютером NeXT, которых в России больше нигде не найдешь.

Что до демосцены, то этот жанр практически иссох, но из двух демок, представленных в жанре ZX Spectrum 640K, одна оказалась неожиданно интересной. Эта работа moronizzz/buchaos хоть по очкам и проиграла более традиционной, красивой и «технической» демке thesuper, зато воспринимается как современное и даже злободневное искусство, которое, в отличие от разноцветной анимации и фракталов, запомнится.