root@kali:~# nmap -n -Pn --min-rate=1000 -T4 -p- 10.10.10.16 -vvv | tee ports

Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2019-09-23 19:01 EDT

Initiating SYN Stealth Scan at 19:01

Scanning 10.10.10.16 [65535 ports]

Discovered open port 22/tcp on 10.10.10.16

Discovered open port 80/tcp on 10.10.10.16

Completed SYN Stealth Scan at 19:03, 90.44s elapsed (65535 total ports)

Nmap scan report for 10.10.10.16

Host is up, received user-set (0.081s latency).

Scanned at 2019-09-23 19:01:57 EDT for 90s

Not shown: 65533 filtered ports

Reason: 65533 no-responses

PORT STATE SERVICE REASON

22/tcp open ssh syn-ack ttl 63

80/tcp open http syn-ack ttl 63

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 90.52 seconds

Raw packets sent: 131135 (5.770MB) | Rcvd: 69 (3.036KB)