На этой неделе компания Valve сообщила, что отныне ключи для лутбоксов Counter-Strike Global Offensive (CS:GO) нельзя продать или обменять через торговую площадку Steam. Фактически их можно использовать только для открывания кейсов в инвентаре. Данное ограничение распространяется только на те ключи, что были куплены в официальном магазине после этого изменения правил, ключи ранее находившиеся в обращении по-прежнему можно продавать и обменивать.

Проблема в том, что на протяжении многих лет ключи для CS:GO являлись настоящей валютой, их продавали за реальные деньги, криптовалюту или другие игровые предметы. Но даже если не принимать во внимание огромный рынок торговли внутриигровыми предметами (который далеко не всегда прозрачен и законен), остаются люди, которые напрямую отмывали таким образом деньги.

Valve пишет, что в настоящее время практически все находящиеся в обращении ключи для лутбоксов CS:GO так или иначе связаны с мошенническими операциями, а крупные мошеннические сети в последнее время активно отмывают таким образом свои доходы. К примеру, преступники используют украденные у пользователей средства для покупки ключей CS:GO, а затем перепродают их своим партнерам. В итоге денежный след теряется во внутриигровой экономике CS:GO, что сильно усложняет работу правоохранительным органам.

Игровое сообщество отреагировало на решение Valve резким ростом цен на ключи (см. иллюстрацию выше), однако, скорее всего, это временное явление. На специализированных торговых форумах и Reddit (например, GlobalOffensiveTrade и csgomarketforum) уже ведутся дискуссии о том, что сможет заметить ключи в качестве валюты, и наиболее очевидные решения, это внутриигровые предметы и ключи TF2, Dota 2 и так далее. Однако пользователи опасаются, что следующим шагом Valve запретит продажу и обмен и этих предметов тоже (в настоящее время на многие из них уже распространяется семидневный запрет на продажу после покупки). Как рынок может отреагировать на это, и что тогда будет использоваться в качестве валюты, покажет лишь время.

Напомню, что отмывание денег через игры и различные формы мошенничества, связанные с внутриигровыми валютами и предметами – совсем не новость. Так, еще в 2016 году компания Trend Micro представила доклад о киберкриминальной активности в играх, через которые проходят огромные денежные потоки. По данным компании, чаще всего злоумышленники использовали для этих целей Minecraft, FIFA, World of Warcraft, Final Fantasy, Star Wars Online, GTA 5, Madden NFL, NBA, Diablo и так далее. У Valve на этом фоне тоже неоднократно возникали проблемы, например, компанию обвиняли в «содействии» деятельности нелегальных игорных сайтов, где корнем проблемы являлись скины для оружия из CS:GO.