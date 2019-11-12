WordPress — одна из самых распространенных систем управления сайтом и поэтому вызывает пристальный интерес у вирусописателей и взломщиков всех мастей. В этой статье речь пойдет о «закладках» в коде взломанных сайтов, а также о технологиях их выявления.

Мы посмотрим на работу наиболее известных плагинов безопасности для WordPress в базовой комплектации по принципу «нашел в репозитории → установил → запустил», то есть глазами рядового пользователя, без платных подписок и PRO-версий. А еще рассмотрим некоторые мифы, касающиеся качества плагинов и тем из официального репозитория. «Закладки» будут самыми простыми и без обфускации — для удобства эксперимента. Приятного чтения.

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Если верить статистике, под управлением WordPress работают чуть более трети сайтов в интернете. Оно и понятно: этот движок бесплатный, поддерживаемый сообществом, простой, с кучей плагинов и тем оформления, как платных, так и бесплатных. Но вместе с этими плюсами есть и довольно ощутимый минус — безопасность. В большинстве случаев взломы работающих на WordPress сайтов носят автоматизированный характер. Причина этого — простота применения того или иного эксплоита и количество уязвимых ресурсов. WordPress и по количеству «пробивов» также уверенно держит лидирующие позиции, из-за чего на фриланс-биржах и форумах практически ежедневно можно найти объявления об очередном взломе, с просьбами вычистить всю малварь и восстановить работоспособность поврежденного ресурса.

Специфика WordPress такова, что осмысленно модифицировать большую часть файлов ядра бесполезно, так как при обновлении или форсированной переустановке будут восстановлены оригинальные файлы, да и плагины безопасности в большинстве своем уже давно умеют выявлять эти самые модификации и предупреждать о них в отчетах. То же самое касается тем и плагинов из репозитория: любые изменения будут выявлены либо через сравнение хеш-сумм файлов, либо через дату изменения. Иными словами, при целенаправленном взломе ресурса эффективная область заражения сильно сужается, дабы внедренный код оставался незамеченным как можно дольше. А вот спам- и Black SEO скрипты, которые в принципе не рассчитаны на продолжительную работу на скомпрометированном ресурсе, чаще всего засоряют все подряд и без разбора. Такое ПО довольно легко узнать «по почерку»: рандомные символы в названиях директорий, большое количество на первый взгляд бессмысленных файлов, частичная или полная обфускация кода.

INFO «Black SEO», «черное» SEO — вид поисковой оптимизации, основывающийся на применении явно запрещенных и недобросовестных методов продвижения. Основные методики «черного» SEO: дорвеи, клоакинг, линкопомойки, избыток рекламы, JavaScript-редиректы и прочее. Именно в эти чудеса поисковой оптимизации зачастую и превращаются взломанные сайты на WordPress.

Нередко именно эти отличительные черты и позволяют даже обычному пользователю довольно оперативно заметить, что с сайтом творится неладное. Однако восстановление сайта может сильно затянуться как раз из-за объемов вредоносного кода, засорения поисковой выдачи или наложенных на домен или IP-адрес санкций. В общем, такая работа вредоносов далека от ювелирной, а обезопасить себя от этой головной боли зачастую можно просто своевременным обновлением движка и темы с плагинами.