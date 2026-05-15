Сок­рытие про­цес­сов — клас­сичес­кая задача для мал­вари. Обыч­но это тер­ритория рут­китов: LKM-модули, перех­ват syscall-таб­лицы, под­мена обра­бот­чиков в / proc . Все это тре­бует заг­рузки кода в ядро, ком­пиляции под кон­крет­ную вер­сию и оставля­ет замет­ные сле­ды. Но есть спо­соб про­ще. Никаких модулей ядра и ком­пиляции, толь­ко один штат­ный вызов mount с фла­гом MS_BIND .

В этой статье мы:

раз­берем тех­нику сок­рытия про­цес­сов через bind mount ;

; вос­про­изве­дем ее руками и пос­мотрим, что про­исхо­дит на уров­не syscall, через strace ;

; нас­тро­им пра­вило auditd для монито­рин­га в реаль­ном вре­мени;

для монито­рин­га в реаль­ном вре­мени; на­пишем скрипт на Python для обна­руже­ния и рас­кры­тия скры­тых про­цес­сов.

Идея осно­вана на стать­ях Сте­фана Бер­гера и Хэ­ла Померан­ца.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Как работает техника

Как мал­варь пря­чет про­цес­сы? Мы час­то исполь­зуем ps , что­бы пос­мотреть, какие про­цес­сы запуще­ны в сис­теме. Если заг­лянуть чуть глуб­же, то мож­но узнать, что эта ути­лита смот­рит информа­цию о про­цес­сах в / proc/ :

root@0bc5a04d0a00:/ rev# strace ps

.. .

openat( AT_FDCWD, "/ proc", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_CLOEXEC|O_DIRECTORY) = 3

fstat( 3, { st_mode=S_IFDIR|0555, st_size=0, ...}) = 0

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ uptime", O_RDONLY) = 4

fstat( 4, { st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0

read( 4, "75062. 72 585321. 72\ n", 1024) = 19

close( 4) = 0

mmap( NULL, 626688, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7bc2598f6000

getdents64( 3, 0x57052d78eaf0 / * 67 entries */, 32768) = 2008

newfstatat( AT_FDCWD, "/ proc/ 1", { st_mode=S_IFDIR|0555, st_size=0, ...}, 0) = 0

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ 1/ stat", O_RDONLY) = 4

read( 4, "1 ( bash) S 0 1 1 34816 169 41945"..., 1024) = 329

close( 4) = 0

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ 1/ status", O_RDONLY) = 4

read( 4, "Name:\ tbash\ nUmask:\ t0022\ nState:\ tS "..., 1024) = 1024

read( 4, "0000, 00000000, 00000000, 00000000, "..., 1024) = 417

close( 4) = 0

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ 1/ environ", O_RDONLY) = 4

read( 4, "PATH=/ usr/ local/ sbin:/ usr/ local/ "..., 131072) = 110

read( 4, "", 130962) = 0

close( 4) = 0

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ 1/ cmdline", O_RDONLY) = 4

read( 4, "bash\ 0", 131072) = 5

read( 4, "", 131067) = 0

close( 4) = 0

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ 1/ ctty", O_RDONLY) = -1 ENOENT ( No such file or directory)

openat( AT_FDCWD, "/ proc/ tty/ drivers", O_RDONLY) = 4

read( 4, "/ dev/ tty / dev/ tty "..., 9999) = 677

close( 4) = 0

.. .

В Linux procfs — вир­туаль­ная фай­ловая сис­тема, которая пре­дос­тавля­ет дос­туп к информа­ции ядра через обыч­ные фай­ловые опе­рации. Каж­дый про­цесс пред­став­лен дирек­тори­ей / proc/[ PID] , внут­ри которой лежат фай­лы: stat , cmdline , comm , environ , fd/ и дру­гие. Имен­но их чита­ет ps , top , htop и любой дру­гой инс­тру­мент монито­рин­га.

Глав­ный герой сегод­няшней тех­ники — сис­темный вызов mount :

mount( source, target, filesystemtype, mountflags, data)