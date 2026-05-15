Содержание статьи
/. Все это требует загрузки кода в ядро, компиляции под конкретную версию и оставляет заметные следы. Но есть способ проще. Никаких модулей ядра и компиляции, только один штатный вызов
proc
mount с флагом
MS_BIND.
В этой статье мы:
- разберем технику сокрытия процессов через
bind;
mount
- воспроизведем ее руками и посмотрим, что происходит на уровне syscall, через
strace;
- настроим правило
auditdдля мониторинга в реальном времени;
- напишем скрипт на Python для обнаружения и раскрытия скрытых процессов.
Идея основана на статьях Стефана Бергера и Хэла Померанца.
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Как работает техника
Как малварь прячет процессы? Мы часто используем
ps, чтобы посмотреть, какие процессы запущены в системе. Если заглянуть чуть глубже, то можно узнать, что эта утилита смотрит информацию о процессах в
/:
root@0bc5a04d0a00:/
..
openat(
fstat(
openat(
fstat(
read(
close(
mmap(
getdents64(
newfstatat(
openat(
read(
close(
openat(
read(
read(
close(
openat(
read(
read(
close(
openat(
read(
read(
close(
openat(
openat(
read(
close(
..
В Linux
procfs — виртуальная файловая система, которая предоставляет доступ к информации ядра через обычные файловые операции. Каждый процесс представлен директорией
/, внутри которой лежат файлы:
stat,
cmdline,
comm,
environ,
fd/ и другие. Именно их читает
ps,
top,
htop и любой другой инструмент мониторинга.
Главный герой сегодняшней техники — системный вызов
mount:
mount(source, target, filesystemtype, mountflags, data)
Это syscall для монтирования файловой системы. Для
bind используется флаг
MS_BIND (
0x1000).
