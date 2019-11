$ espsecure.py generate_flash_encryption_key my_flash_encryption_key.bin



$ hexdump my_flash_encryption_key.bin

0000000 c838 e375 7633 1541 5ff9 4365 f2dd 2ce9

0000010 1f78 42a0 bf53 8f14 68ce 009f 5586 9b52



$ espefuse.py --port /dev/ttyUSB0 burn_key flash_encryption my_flash_encryption_key.bin

espefuse.py v2.7-dev

Connecting......

Write key in efuse block 1. The key block will be read and write protected (no further changes or readback). This is an irreversible operation.

Type 'BURN' (all capitals) to continue.

BURN

Burned key data. New value: 9b 52 55 86 00 9f 68 ce 8f 14 bf 53 42 a0 1f 78 2c e9 f2 dd 43 65 5f f9 15 41 76 33 e3 75 c8 38

Disabling read/write to key efuse block...