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INFO
В прошлой статье я рассказал, как собирал мобильный телефон, и некоторые приемы я позаимствую из этого проекта.
Помню, как в 2004 году у меня появился MP3-плеер и привел меня в полный восторг. Памяти, у него, правда, было всего 128 Мбайт, что по тем временам уже считалось скромным. Кроме того, плеер отличался очень дурной особенностью коверкать записанные на него файлы. Как объяснялось в инструкции, это не баг, а «фича», то есть защита от копирования.
Сейчас, конечно, MP3-плееры уже не пользуются былой популярностью и музыку все слушают с телефонов, но в качестве цели для своего проекта это неплохой выбор — не тривиальный, но вполне посильный.
Итак, от своего проекта я хотел, чтобы:
- устройство (очевидно) воспроизводило MP3;
- поддерживались бы современные карты SD;
- в качестве файловой системы использовалась FAT;
- качество звучания было приемлемым;
- по возможности было невысокое энергопотребление.
Компоненты
За основу устройства я взял недорогой MP3-кодек VS1011E. На самом деле разумнее было бы выбрать VS1053 или VS1063 как более продвинутые или обновленную версию VS1011 — VS1003 (у нее тактовая частота выше), стоят они все примерно одинаково.
Однако вникать в эти тонкости я не стал и остановился на первой попавшейся микросхеме. В качестве контроллера я взял STM32F103C8T6, чтобы можно было сделать макет, используя готовую плату Blue Pill, а уже потом собрать все по-серьезному. Экран я выбрал TFT, разрешение — 128 на 160 (ST7735). У меня для него уже есть написанные ранее библиотеки.
Код, как и в случае с телефоном, мы будем писать на C с использованием библиотек libopencm3 и FatFs.
Устройство будет работать просто: читать данные из файла на флешке и скармливать кодеку, а все остальное кодек сделает сам.
Макет
Прежде чем переходить к коду, есть смысл собрать макет устройства (я вообще поклонник отладки программ на реальном железе). Берем плату Blue Pill и подпаиваем к ней модуль дисплея с картодержателем. Пайка позволяет нам не сталкиваться с проблемой дребезга соединений, которая может доставить много неприятностей на этапе отладки.
Тестовый модуль для VS1011 я собрал на макетке, использовав переходник с QNF48 на DIP, схему которого я посмотрел в даташите. На самом деле так заморачиваться необязательно — можно взять готовый модуль. Но у меня его не было, а ждать не хотелось.
В итоге я все это собрал за несколько часов и был готов переходить к коду.
Шаблон будущей программы
Прежде чем писать основные функции, полезно инициализировать дисплей и клавиатуру. Про дисплей я уже говорил выше, а клавиатура четыре на четыре кнопки у меня осталась от макета телефона.
В исходнике ниже — стандартные заголовочные файлы, функции инициализации периферии, функции инициализации дисплея и клавиатуры и в конце вывод строчки Hello world.
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mYoda
17.12.2019 at 18:38
глянул на макет — вспомнил фразу-лозунг из времен СССР:
«Советские микрокалькуляторы! — Самые большие микрокалькуляторы в мире!
надеюсь итоговый вариант размеров получился меньше)