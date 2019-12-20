Казалось бы, выбрать файрвол для домашнего компьютера — дело нехитрое: наливай да пей (то есть устанавливай да пользуйся). Но файрволы бывают разные, и выбор может стоить усилий и времени. Сегодня мы рассмотрим восемь файрволов и проверим их возможности и умолчательные настройки при помощи простого функционального теста.

Наиболее важные факторы при выборе — это простота и доступность настройки, наличие обучающего режима, когда файрвол действует на нервы задает кучу вопросов при попытках выйти в сеть для каждого ПО, а все остальное запрещает. Еще, пожалуй, важны наличие русского языка и бесплатность, а также дополнительные плюшки.

Веселые старты

Изучать мы будем следующие программы: Comodo Firewall, Avast! Internet Security, AVG Internet Security, Outpost Firewall Pro, ZoneAlarm Free Firewall, PrivateFirewall, GlassWire и TinyWall. Весь этот софт позиционируется разработчиками как средства защиты для домашних компьютеров, поэтому мы не будем залезать в дебри настроек и сравнивать эти программы по функциям и различным модулям. Лучше посмотреть на них глазами простого юзера, которому все эти высокие технологии до фонаря.

Обычный пользователь отличается от продвинутого количеством оленей на свитере и длиной бороды чисто утилитарным подходом к софту: нажали «Установить» и верим в чудо автоматизации, которое спасет и защитит от злых дядек с их скриптами и троянами. А как там оно устроено внутри, большинству совершенно не важно.

Поэтому условия эксперимента решили максимально упростить. Мы установим каждый из файрволов на чистую ОС Windows 10 x64 и попробуем запустить одну тулзу, которая начинает ломиться на внешний сервер, имитируя подозрительную сетевую активность. Затем мы включим режим обучения и повторим тест снова. Наконец, на третьем этапе мы настроим файрвол на основе белого списка, запретив ему все, что явно не разрешено.

INFO Используемая в статье тулза для тестирования взята с сайта 2ip.ru.

Ну и не будем забывать про важные для нас критерии: стоимость лицензии, язык интерфейса и простоту настройки и установки. А полученные результаты мы потом сравним.

Comodo Firewall

Официальный сайт: comodo.com.

comodo.com. Системные требования: Windows XP SP2, Vista, 7, 8, 10, 152 Мбайт RAM, 400 Мбайт на диске

Windows XP SP2, Vista, 7, 8, 10, 152 Мбайт RAM, 400 Мбайт на диске Лицензия: есть бесплатная версия и Pro

есть бесплатная версия и Pro Стоимость: бесплатно или 39,99 доллара за Pro

бесплатно или 39,99 доллара за Pro Язык интерфейса: русский

Эта программа получила широкую известность еще в эпоху Windows XP, когда Comodo Firewall был едва ли не самым распространенным бесплатным файрволом в России. Пользуется он популярностью и сейчас. Что, в общем-то, неудивительно: разработчики обещают нам проактивную защиту с HIPS, межсетевое экранирование, защиту от переполнения буфера и несанкционированного доступа, защиту реестра и системных файлов, а также другие вкусные плюшки.

Однако во время установки файрвол вызвал смешанные чувства. Сначала предлагал поставить расширения для Яндекс.Браузера.

А потом, если не обратить внимание на «компоненты» и не выключить все ненужное, установщик инсталлирует на твой комп свой браузер.

Делаем первый тест, и Comodo пропускает нашу тулзу.

Включили режим обучения в настройках — и файрвол почему-то никак не прореагировал на нашу тестовую программу, которая успешно подключилась к удаленному компьютеру.

Только после составления белого списка тулзу наконец удалось заблокировать. Вывод напрашивается противоречивый: Comodo Firewall — очень известный файрвол, но установка ненужного софта портит все впечатление. А результаты теста оказались печальными: для обеспечения безопасности программе требуется основательная настройка.

Avast Premium Security

Официальный сайт: avast.com/f-firewall

avast.com/f-firewall Системные требования: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 256+ Мбайт ОЗУ и 1,5 Гбайт на диске

Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 256+ Мбайт ОЗУ и 1,5 Гбайт на диске Лицензия: пробный период на 30 дней

пробный период на 30 дней Стоимость: 1450 рублей за год, есть различные акции. При покупке на два или три года цена ниже

1450 рублей за год, есть различные акции. При покупке на два или три года цена ниже Язык интерфейса: русский

Кто-нибудь не слышал про компанию Avast Sofware? Все про нее слышали. Однако, помимо известного антивируса, Avast выпускает еще и файрвол, который входит в платный набор программ Avast Premium Security (раньше он назывался Avast Internet Security, но его переименовали — видимо, чтобы избежать путаницы с программой, которую мы рассмотрим следующей). То есть отдельно загрузить и установить файрвол не получится: он идет в нагрузку к антивирусу, антиспам-модулю, модулю защиты беспроводных сетей и набору прочих фишек, платная лицензия которого стоит 1450 рублей в год на один ПК.

При установке пакета нам предлагают поставить еще и Google Chrome, но от него хотя бы можно безболезненно отказаться.

Сразу после инсталляции чуда не произошло: тулза успешно преодолела файрвол и установила соединение с удаленным сервером.

После включения практически всех возможных настроек и параметров защиты ничего особо не поменялось. Только заставив файрвол параноидально спрашивать меня, как реагировать на каждый чих работающего на компе софта, я наконец получил ожидаемый результат.

Настройки файрвола разбросаны по разным меню, из-за чего найти с первого раза то, что нужно, очень непросто. В комплекте поставки Avast Premium Security имеется огромное количество дополнительных тулз для анализа диска, реестра, эвристики, поиска вирусов. Весь этот софт невозможно удалить, чтобы оставить только один брандмауэр. Кроме того, пробная версия продукта постоянно просит обновиться до версии Pro и заплатить денег.

AVG Internet Security

Официальный сайт: avg.com

avg.com Системные требования: Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10

Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Лицензия: пробный период на 30 дней

пробный период на 30 дней Стоимость: 1990 рублей за год

1990 рублей за год Язык интерфейса: русский

Бесплатный антивирус AVG также знаком многим, правда о его эффективности существуют разные мнения. Файрвол (или, как его называют разработчики, «усиленный брандмауэр») тоже не предлагается в качестве отдельного продукта, а идет в комплекте поставки AVG Internet Security, куда входит еще целая куча разных утилит, включая антивирус. Бесплатной версии нет, но есть возможность скачать триал и протестировать софтину в течение месяца.

Примечательно, что антивирус AVG не так давно был куплен компанией Avast Sofware, но тем не менее продолжает существовать в роли самостоятельного продукта. Что ж, давай посмотрим, есть ли в нем какие-то существенные отличия от «материнского» проекта.

Установка AVG начинается с узнаваемого окошка инсталлера.

При первом запуске мы видим уже знакомую картинку.

Можно смело сказать, что AVG продемонстрировал все то же самое, что и Avast. И в точности так же сумел распознать и заблокировать нашу «вредоносную» тулзу только после принудительного включения параноидального режима.

По результатам теста я пришел к выводу, что AVG Internet Security — это по большому счету Avast! Premium Security, только в профиль только под другой вывеской. Если тебе нужен только файрвол, без антивируса, антиспама и прочих свистелок, наверное, стоит поискать другое решение.