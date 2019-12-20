На прошлой неделе университет немецкий Гисенский университет имени Юстуса Либиха пострадал от атаки шифровальщика. ИТ-специалисты университета сочли заражение достаточно серьезным, чтобы увести в оффлайн всю инфраструктуру и серверы учебного заведения. Начиная с 8 декабря сеть университета не работает, а все компьютеры отключены от сети и изолированы друг от друга. Также из-за опасений, что заражение повлияет на почтовый сервер университета, в качестве меры предосторожности были сброшены все пароли от учетных записей электронной почты, используемых как студентами, так и сотрудниками.

За прошедшее с момента заражения время ИТ-специалисты использовали антивирусные сканеры, загруженные на более чем 1200 USB-накопителей, которые раздали служащим, чтобы проверить каждый компьютер на наличие малвари. Сотрудники вуза вообще проходили через это два раза:  каждый компьютер сканировали на прошлой неделе, а затем еще раз в минувшие выходные. Дело в том, что второе сканирование проводилось другим инструментом и должно было точно выявить вредоносное ПО.

Но из-за особенностей немецкого законодательстве в вузе возникла почти комичная ситуация: университет не мог просто отправить новые пароли на почту пострадавшим. Вместо этого, в силу требований Немецкой национальной научно-образовательной сети, профессора и студенты были  вынуждены явиться за своими паролями лично, забрав их у ИТ-специалистов университета, и обязательно предоставив при этом удостоверения личности.

В итоге в социальных сетях появились многочисленные фото происходящего, на которых тысячи людей стоят в очереди за новыми паролями.

Стоит отметить, что этот необычный сброс паролей все же проходит весьма упорядоченно и организованно — с использованием специального графика, основанного на датах рождения студентов и сотрудников.

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