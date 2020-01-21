Каждого, кто имеет хоть какое-то отношение к IT, время от времени посещает мысль сделать подборку из крошечного и полезного софта. Во-первых, это просто прикольно. Во-вторых, такие программы можно водрузить на планшет с Windows, где свободное пространство всегда в дефиците.

Кроме того, можно поместить созданную тобой подборку на какой-то компактный носитель, например карту miniSD, — вдруг пригодится? Как правило, небольшие программы потребляют мало ресурсов и отлично работают на древних или слабых компах. Ты думаешь, что юзеры во всем мире идут в ногу со временем и старые компы уже давно доживают свой век на помойке? Могу тебя огорчить: есть много организаций, где до сих пор используются «динозавры» с Windows XP, есть те же планшеты с виндой, где большую часть встроенной памяти занимает сама винда, а практически весь софт приходится держать на SD-карточке, из-за чего сильно страдает быстродействие.

Сегодня мы попытаемся создать такую подборку, включающую браузер, мессенджер, текстовый редактор и пару-тройку утилит вроде смотрелки картинок или качалки файлов. Нас интересуют только самые маленькие утилиты, до 10 Мбайт, — чем меньше, тем лучше (но для некоторых будет сделано исключение). Конечно, существуют и portable-версии всем известных приложений, занимающие по несколько сотен мегабайтов. Такие «портативные» версии на старых компах могут и вовсе не запуститься, причем сразу по нескольким причинам — нет необходимых библиотек (вроде последних версий .Net) или банально не хватает ресурсов. Так что их мы рассматривать не будем.

Весь описанный софт мы проверим на работоспособность на компе с Windows XP, а также попытаемся запустить его на десятке.

Браузер

Начнем с браузера — самого важного компонента нашей подборки. Ведь с его помощью можно найти в Сети другие программы, прочитать почту или журнал «Хакер». Когда думаешь о portable-браузере, то первым делом приходит на ум Tor Browser, работающий без установки и к тому же позволяющий защититься от любопытных глаз. Но последняя его версия занимает в распакованном виде аж 194 Мбайт! Это очень много для нашей подборки, и мы исключаем его из списка кандидатов на попадание в список компактного софта.

INFO Компактных браузеров на нашей планете не так уж и много. Большинство из них основано или на Mozilla, или на Chromium, что подразумевает довольно внушительный размер. Tor Browser (работает на базе Firefox), повторимся, после распаковки занял 194 Мбайт, SlimBrowser (основан на Chromium) — 176 Мбайт.

Один из самых компактных браузеров называется NetSurf. Его инсталлятор весит всего 6 Мбайт, а после установки браузер занимает 15,3 Мбайт на диске. Официальной portable-версии нет, но ты можешь установить его на любой комп, а потом просто скопировать папку с программой на флешку, и он будет работать (проверил, пока писал статью).

Преимущества NetSurf — мало весит и быстро работает.

Недостатки:

Кириллица в заголовке браузера и в адресной строке отображается некорректно, но проблем с русскими буквами на самих страницах нет, все выглядит читабельно.

В Windows 10 браузер несколько раз падал во время серфинга, в Windows XP на тех же страницах работает стабильно.

Не все страницы отображаются правильно.

Думаешь, 15 Мбайт — это предел? Нет, это полный беспредел! Потому что браузер D+ занимает всего 1,27 Мбайт. Для просмотра несложных страниц его возможностей будет вполне достаточно. Вот только в XP он испытывает трудности с кодировкой UTF-8: почему-то отображает не все символы, хотя в семерке и десятке с этим проблем нет. Пусть браузер и не идеальный, но 1,27 Мбайт в 2020 году — впечатляет.