Народная мудрость гласит, что самый уязвимый компонент любой информационной системы располагается между компьютерным креслом и клавиатурой. Человек бывает рассеян, невнимателен, недостаточно информирован, поэтому часто становится мишенью фишинговых атак, результаты которых порой весьма плачевны. Вывод очевиден: надежность этого слабого звена нужно проверять не менее тщательно, чем конфигурацию софта и настройку железа.

Тестирование методом социальной инженерии может либо быть отдельным мероприятием (сюда входит проверка осведомленности сотрудников или проверка работы ИТ- и ИБ-службы), либо стать одним из способов проникновения в сеть в рамках внешнего пентеста. Бывает, что заказчик просто захотел исключить возможность проникновения через этот вектор либо это направление оказывается последней надеждой, поскольку тестировщик не сумел попасть в сеть без «помощи» сотрудников заказчика. Какими бы ни были причины, в любом случае необходимо продумать стратегию для социальной инженерии на основе имеющийся информации (полученной от заказчика или собранной на этапе OSINT).

Стратегия атаки может строиться по-разному в зависимости от различных факторов: желания заказчика в принципе проводить сценарии социальной инженерии, наличия ограничений на проведение социнженерии, достаточности информации, собранной на этапе OSINT. Предположим, что заказчик одобрил сценарий, при котором мы рассылаем нежелательные сообщения по электронной почте — то есть спам. В сегодняшней статье речь пойдет о том, какие проблемы будут ждать при распространении подобных сообщений и как правильно решать эти проблемы, чтобы сообщения дошли до сотрудников с вероятностью, близкой к ста процентам.

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Этап 0. Постановка целей

Для начала нужно решить, какие вообще векторы атаки применимы к текущей ситуации. Почтовые рассылки в основном используются для двух целей:

с помощью текста письма и полей для ввода (например, на фишинговом сайте или в программе, имитирующей внутрикорпоративное ПО) заставить пользователя выдать конфиденциальную информацию, не вызвав при этом подозрений;

заставить пользователя скачать файл (из письма, с сайта, торрента) и что-то с ним сделать (например, запустить приложение, открыть в Word документ и включить макросы), также не вызвав при этом подозрений. Скачиваемый вредоносный файл при этом может как эксплуатировать уязвимости в системе пользователя, так и просто быть стилером.

Для рассылки электронной почты необходимо как минимум наличие почтового сервера. На самом деле тут возможно два варианта доставки писем в сеть заказчика: изнутри и снаружи.

Под доставкой изнутри подразумевается использование почтового сервера в тестируемой сети (при удачной его компрометации) — но опустим этот вариант, так как специальной подготовки там практически не требуется, по сравнению с рассылкой снаружи. Решив, что почтовый сервер заказчика скомпрометировать не получится, мы приходим к выводу, что нужно либо использовать готовые почтовые сервисы, либо поднимать собственный почтовый сервер и покупать свой домен. Готовые почтовые сервисы плохи тем, что сообщения с них не внушают доверия, к тому же ИТ/ИБ-служба заказчика может не согласиться ослаблять системы защиты для доменов этих служб, поскольку ими пользуется не только тестировщик.

А вот если поднять сервер на своем домене, который очень сильно напоминает домен заказчика, это убьет сразу обоих зайцев: у невнимательных пользователей это может снизить бдительность до нуля, да и пользоваться доменом будем только мы. При этом важно помнить, что технологии не стоят на месте и для подобных вещей давным-давно придуманы антиспам-фильтры.

Итак, на данный момент мы установили для себя следующие цели: