Ошибки в прошивках популярных роутеров обнаруживают регулярно. Однако просто найти баг недостаточно, его еще нужно обезвредить. Сегодня мы поговорим о том, как обезопасить себя от уже известных уязвимостей в RouterOS и защититься от тех, которые будут выявлены в будущем.

INFO Подробный рассказ об известных на сегодняшний день багах в RouterOS ты можешь найти в статье «Опасный MikroTik. Разбираемся в уязвимостях популярных роутеров».

Обновления

Несмотря на страшные описания и действительно большую опасность, которую таят в себе уязвимости, стоит отдать должное разработчикам MikroTik: они в кратчайшие сроки выпускают патчи. Многие дыры закрываются еще до их утечки в паблик, оставшиеся — в течение дня-двух. Поэтому первое, на что нужно обратить внимание, — актуальность версии RouterOS на твоем девайсе. Автоматически система не обновляется, поэтому за появлением новых версий нужно следить вручную. В разделе Software на сайте MikroTik лежат актуальные версии операционной системы и отдельных пакетов. Простейший способ обновиться: System → Packages → Check For Updates → Download and Install.

Те же действия можно выполнить, набрав в консольной строке роутера следующую команду: /system package update install .

Доступны четыре ветки разработки: Long-term, Stable, Testing и Development. Для критичных систем рекомендуется ставить Long-term. Железка, которая может полежать пару минут в процессе обновления, достойна Stable, остальные ветки оставь для экспериментов на домашнем роутере. Перед обновлением внимательно читай Changelog. Иногда полностью перерабатываются некоторые части ОС, после чего они не способны работать со старой конфигурацией (так было, например, с bridge в 6.41).

Если ты счастливый владелец нескольких роутеров MikroTik, помни, что массовый апгрейд стандартными средствами невозможен, но можно воспользоваться The Dude или самописными скриптами.

Packages

Следующее, за что можно взяться для повышения безопасности, — отключить ненужную функциональность. Не используешь IPv6 — отключай, не нужен Wi-Fi — отключи весь модуль, отвечающий за него (все в том же меню System → Packages). Обрати внимание, что полностью удалить из системы можно только дополнительные пакеты, то есть те, что не входят в routeros-platformname.

Службы

Все угрозы для MikroTik работают, только если админ заранее не позаботился о безопасности. При элементарных настройках служб и файрвола роутер проработает годы без обновлений. В меню IP → Services отключи ненужные службы. Рекомендую открывать только SSH и Winbox с определенных адресов, остальное — disable. Того же самого эффекта можно добиться командой /ip service disable ftp .