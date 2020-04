В начале текущей недели британские СМИ массово сообщили об опасности приложения для видеоконференций Houseparty, которое обрело немалую популярность в последнее время, на фоне пандемии коронавируса, а также из-за повсеместного карантина и самоизоляции. Среди писавших об этом изданий были The Sun, Express, Daily Mail и Mirror Online. Сообщалось, что пользователи Houseparty массово жалуются на взломы аккаунтов в социальных сетях, а также учетных записей Netflix, eBay, Instagram, Snapchat и Spotify. Происходят эти взломы якобы именно после установки и использования Houseparty.

Разработчики Houseparty сразу же опровергли эту информацию, опубликовав заявление в Twitter. Они объясняли, что приложение «не собирает пароли для других сайтов» и, следовательно, никто не может использовать его для извлечения учетных данных от других сервисов.

All Houseparty accounts are safe - the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites. — Houseparty (@houseparty) March 30, 2020

С разработчиками согласны и ИБ-специалисты, которые пишут, что никакой опасности приложение не представляет.

Houseparty hasn't hacked your bank account



-no link evidence

-their services were not compromised (via @houseparty)



Based on Tweets, people installed trending app, but we don't know what else they installed or where else might entered Houseparty credentials that could be reused pic.twitter.com/lWZpJk1jiE — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) March 30, 2020

Однако все это не помогло компании избежать PR-катастрофы, так как в сети повсеместно звучат призывы как можно скорее удалять Houseparty.

В итоге разработчики приложения и компания Epic Games, которой оно принадлежит, сообщили, что в настоящее время расследуют происходящее и предполагают, что данная клеветническая кампания может быть оплачена конкурентами с целью нанести Houseparty ущерб. Теперь разработчики предлагают награду в размере одного миллиона долларов за любую информацию об «авторах» данного фейка.