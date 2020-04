Если первого встречного программиста спросить, с какой функции начинается выполнение Windows-программы, вероятнее всего, мы услышим в ответ — «с WinMain ». И это будет ошибкой. На самом деле первым управление получает стартовый код, скрыто вставляемый компилятором. Выполнив необходимые инициализационные процедуры, в какой-то момент он вызывает WinMain , а после ее завершения вновь получает управление и выполняет капитальную деинициализацию.

Идентификация стартовых функций

В подавляющем большинстве случаев стартовый код не представляет никакого интереса, и первой задачей при анализе становится поиск функции WinMain . Если компилятор входит в число «знакомых» IDA, она опознает WinMain автоматически, в противном же случае искать функцию приходится руками и головой.

Обычно в штатную поставку компилятора включают исходные тексты его библиотек, в том числе и процедуры стартового кода. Например, у Microsoft Visual C++ стартовый код расположен в файле \VC\crt\src\vcruntime\mcrtexe.cpp . В нем содержится код для инициализации ASCII-версий консольных (main) приложений. В этой же папке лежат еще несколько файлов:

mwcrtexe.cpp — код из этого файла используется при старте консольных приложений с Unicode-символами;

— код из этого файла используется при старте консольных приложений с Unicode-символами; mcrtexew.cpp — вызывается при запуске Windows-приложений (WinMain) с поддержкой ASCII;

— вызывается при запуске Windows-приложений (WinMain) с поддержкой ASCII; mwcrtexew.cpp — служит для запуска Windows-приложений с Юникодом.

После выполнения весьма небольшого блока кода управление из трех последних файлов передается в первый. У Embarcadero C++ Builder 10.3 (в девичестве Borland C++) все файлы со startup-кодом хранятся в отдельной одноименной директории. В частности, файлы, содержащие стартовый код для Windows-приложений, находятся в папке \source\cpprtl\Source\startup\ . Ее содержимое несколько похоже на vcruntime тем, что имеется главный файл для запуска Win32-приложений — c0nt.asm . Код из этого файла вызывают другие файлы, содержащие инициализации для подсистем на Win32: DLL, VCL, FMX (приложение FireMonkey, кросс-платформенная графическая подсистема). Если разобраться с исходными текстами, понять дизассемблированный листинг будет намного легче!

А как быть, если для компиляции исследуемой программы использовался неизвестный или недоступный тебе компилятор? Прежде чем приступать к утомительному ручному анализу, давай вспомним, какой прототип имеет функция WinMain:

int APIENTRY wWinMain( _In_ HINSTANCE hInstance, // Handle to current instance _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance, // Handle to previous instance _In_ LPWSTR lpCmdLine, // Pointer to command line _In_ int nCmdShow) // Show state of window

Обрати внимание: APIENTRY замещает WINAPI . Во-первых, четыре аргумента — это достаточно много, и в большинстве случаев WinMain оказывается самой «богатой» на аргументы функцией стартового кода. Во-вторых, последний заносимый в стек аргумент — hInstance — чаще всего вычисляется на лету вызовом функции GetModuleHandleW . То есть, если встретишь конструкцию типа CALL GetModuleHandleW , можно с высокой степенью уверенности утверждать, что следующая функция и есть WinMain . Наконец, вызов WinMain обычно расположен практически в самом конце кода стартовой функции. За ней бывает не более двух-трех «замыкающих» строй функций, например __cexit .

Компилили, компилим и будем компилить! До сего момента мы компилили наши примеры из командной строки: cl.exe <имя файла>.cpp /EHcs В результате мы получали строгий, очищенный от мишуры машинный код, после дизассемблирования которого в ассемблерном листинге отсутствовали какие бы то ни было комментарии и внятные названия функций. Теперь мы будем строить наши приложения прямиком из среды разработки (это по-прежнему Visual Studio 2017), чтобы при анализе кода использовать средства, предоставляемые самим компилятором. Мы уже достаточно поупражнялись и базовые конструкции языка высокого уровня можем определять с закрытыми глазами: на ощупь и по запаху!