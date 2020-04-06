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WinMain». И это будет ошибкой. На самом деле первым управление получает стартовый код, скрыто вставляемый компилятором. Выполнив необходимые инициализационные процедуры, в какой-то момент он вызывает
WinMain, а после ее завершения вновь получает управление и выполняет капитальную деинициализацию.
Фундаментальные основы хакерства
Пятнадцать лет назад эпический труд Криса Касперски «Фундаментальные основы хакерства» был настольной книгой каждого начинающего исследователя в области компьютерной безопасности. Однако время идет, и знания, опубликованные Крисом, теряют актуальность. Редакторы «Хакера» попытались обновить этот объемный труд и перенести его из времен Windows 2000 и Visual Studio 6.0 во времена Windows 10 и Visual Studio 2017.
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Идентификация стартовых функций
В подавляющем большинстве случаев стартовый код не представляет никакого интереса, и первой задачей при анализе становится поиск функции
WinMain. Если компилятор входит в число «знакомых» IDA, она опознает
WinMain автоматически, в противном же случае искать функцию приходится руками и головой.
Обычно в штатную поставку компилятора включают исходные тексты его библиотек, в том числе и процедуры стартового кода. Например, у Microsoft Visual C++ стартовый код расположен в файле
\VC\crt\src\vcruntime\mcrtexe.cpp. В нем содержится код для инициализации ASCII-версий консольных (main) приложений. В этой же папке лежат еще несколько файлов:
mwcrtexe.cpp— код из этого файла используется при старте консольных приложений с Unicode-символами;
mcrtexew.cpp— вызывается при запуске Windows-приложений (WinMain) с поддержкой ASCII;
mwcrtexew.cpp— служит для запуска Windows-приложений с Юникодом.
После выполнения весьма небольшого блока кода управление из трех последних файлов передается в первый. У Embarcadero C++ Builder 10.3 (в девичестве Borland C++) все файлы со startup-кодом хранятся в отдельной одноименной директории. В частности, файлы, содержащие стартовый код для Windows-приложений, находятся в папке
\source\cpprtl\Source\startup\. Ее содержимое несколько похоже на
vcruntime тем, что имеется главный файл для запуска Win32-приложений —
c0nt.asm. Код из этого файла вызывают другие файлы, содержащие инициализации для подсистем на Win32: DLL, VCL, FMX (приложение FireMonkey, кросс-платформенная графическая подсистема). Если разобраться с исходными текстами, понять дизассемблированный листинг будет намного легче!
А как быть, если для компиляции исследуемой программы использовался неизвестный или недоступный тебе компилятор? Прежде чем приступать к утомительному ручному анализу, давай вспомним, какой прототип имеет функция WinMain:
int APIENTRY wWinMain(
_In_ HINSTANCE hInstance, // Handle to current instance
_In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance, // Handle to previous instance
_In_ LPWSTR lpCmdLine, // Pointer to command line
_In_ int nCmdShow) // Show state of window
Обрати внимание:
APIENTRY замещает
WINAPI. Во-первых, четыре аргумента — это достаточно много, и в большинстве случаев
WinMain оказывается самой «богатой» на аргументы функцией стартового кода. Во-вторых, последний заносимый в стек аргумент —
hInstance — чаще всего вычисляется на лету вызовом функции
GetModuleHandleW. То есть, если встретишь конструкцию типа
CALL GetModuleHandleW, можно с высокой степенью уверенности утверждать, что следующая функция и есть
WinMain. Наконец, вызов
WinMain обычно расположен практически в самом конце кода стартовой функции. За ней бывает не более двух-трех «замыкающих» строй функций, например
__cexit.
Компилили, компилим и будем компилить!
До сего момента мы компилили наши примеры из командной строки:
cl.exe <имя файла>.cpp /EHcs
В результате мы получали строгий, очищенный от мишуры машинный код, после дизассемблирования которого в ассемблерном листинге отсутствовали какие бы то ни было комментарии и внятные названия функций. Теперь мы будем строить наши приложения прямиком из среды разработки (это по-прежнему Visual Studio 2017), чтобы при анализе кода использовать средства, предоставляемые самим компилятором. Мы уже достаточно поупражнялись и базовые конструкции языка высокого уровня можем определять с закрытыми глазами: на ощупь и по запаху!
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