Команды ping, traceroute и whois — в числе первых вещей, о которых узнают начинающие админы. Многие, кто не специализируется на сетях, ими и ограничиваются, и совершенно зря. С помощью стандартных инструментов можно извлечь гораздо больше информации о проблеме, чем может показаться.

ping

Команда ping example.com известна каждому, даже далекому от сетей человеку. Она отправляет удаленному хосту пакеты ICMP echo, на которые, по идее, он должен ответить таким же пакетом.

Однако этот протокол не просто так называется Internet Message Control Protocol. Его функции далеко не только диагностические, а диагностические функции куда шире, чем «ответил — не ответил».

Что может сказать ping?

Зачастую, если хост назначения недостижим, от ping действительно можно получить только request timeout и ничего больше. Если успешный ответ всегда исходит от самого хоста назначения, то сообщения об ошибках доставки — от промежуточных маршрутизаторов. По стандарту промежуточные маршрутизаторы могут, но не обязаны уведомлять отправителя. Часто и не уведомляют — по соображениям производительности, и обвинить их не в чем.

Но уж если тебе пришел ответ от промежуточного маршрутизатора, он обычно информативен. К примеру, ответ destination host unreachable должен отправляться только тогда, когда хост находится в одной локальной сети с маршрутизатором и не отвечает. Самый простой способ увидеть эту ошибку — пингануть заведомо несуществующий адрес в своей же сети: к примеру, если твоя сеть 192.168.0.0/24 и хоста 192.168.0.200 в ней нет, выполнить ping 192.168.0.200 .

Такой ответ может прийти только от последнего маршрутизатора на пути к хосту.

А вот network unreachable говорит об отсутствии маршрута к указанной сети у одного из хостов на пути. Эта ошибка может возникнуть в любом месте пути, поэтому нужно обратить внимание на отправителя.

Чаще всего эта проблема у тебя самого: слетели настройки маршрутов или хост не получил маршрут от сервера DHCP. Но такой ответ может прийти и от промежуточного маршрутизатора:

From 192.0.2.100 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable

Если ты видишь такую картину, что-то серьезно пошло не так. Если хост достижим из других сетей, вполне возможно, что у провайдера проблема с настройками BGP. Я как минимум один раз сталкивался с тем, что крупный провайдер ошибочно фильтровал маршруты из сети, которую он считал зарезервированной для использования в будущем, хотя на тот момент IANA уже полгода как передала ее RIPE NCC и многие люди получили адреса из нее.

WWW Если не хочешь быть как тот провайдер, можно воспользоваться автоматически обновляемыми списками несуществующих адресов вроде Если не хочешь быть как тот провайдер, можно воспользоваться автоматически обновляемыми списками несуществующих адресов вроде Cymru Bogon Reference

Ошибки семейства destination host/net prohibited означают, что пакет был отброшен правилом межсетевого экрана. Впрочем, никто не обязывает отвечать отправителю именно так или вообще отвечать. К примеру, в Linux правила вида iptables -j REJECT по умолчанию выдают destination port unreachable , если явно не указать --reject-with , причем указать можно любой тип, даже icmp-net-unreachable .

Но это все о простом ping без опций. Некоторые проблемы лучше всего выявляются дополнительными опциями.