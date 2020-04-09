Считается, что биометрическая аутентификация – это более безопасная альтернатива традиционным паролям. Аутентификация посредством отпечатков пальцев в настоящее время является наиболее распространенной формой биометрии и используется в смартфонах, ноутбуках и других устройствах, таких как «умные» замки и USB-накопители.

Однако проведенное экспертами Cisco Talos исследование показало, что в 80% случаев аутентификацию посредством отпечатков пальцев можно без труда обойти.

Для своих тестов исследователи брали отпечатки пальцев непосредственно у целевого пользователя устройства или с поверхностей, к которым притрагивалась потенциальная жертва. При этом специалисты установили относительно низкий бюджет для этого исследования, чтобы определить, чего может достичь атакующий с ограниченными ресурсами. Так, в общей сложности они потратили около 2000 долларов на тестирование устройств Apple, Microsoft, Samsung, Huawei и так далее.

Эксперты обрабатывали полученные отпечатки фильтрами для повышения контрастности, использовали 3D-принтер для создания слепков, а затем формировали поддельный отпечаток, заполяя эту форму недорогим клеем. При работе с емкостными датчиками материалы также должны были включать графит и алюминиевую пудру для увеличения проводимости.

Аналитики проверили поддельные отпечатки пальцев на оптических, емкостных и ультразвуковых дактилоскопических сканерах, но не обнаружили каких-либо существенных различий с точки зрения безопасности. Зато в Cisco Talos отмечают, что достигли наилучших показателей, атакуя ультразвуковые сенсоры, которые являются новейшим и обычно встроены прямо в дисплей устройства.

Легче всего обмануть при помощи фальшивых отпечатков пальцев удалось замок AICase, а также смартфоны Huawei Honor 7x и Samsung Note 9 на базе Android. Для этих девайсов атаки были успешными в 100% случаев.

Почти столь же успешными были атаки на iPhone 8, MacBook Pro 2018 и Samsung S10, где показатель успеха составил более 90%.

Пять моделей ноутбуков под управлением Windows 10 и два USB-накопителя (Verbatim Fingerprint Secure и Lexar Jumpdrive F35) показали наилучшие результаты: обмануть их при помощи фальшивки не удалось.

Таким образом, в случае с мобильными телефонами исследователи обошли аутентификацию по отпечаткам пальцев на подавляющем большинстве устройств. На ноутбуках удалось добиться 95% успеха (особенно легко было с MacBook Pro), а вот обойти защиту устройств с Windows 10 на борту, использующих фреймворк Windows Hello, не удалось вовсе.

Аналитики пишут, что, невзирая на тот факт, что обмануть биометрическую аутентификацию на Windows-машинах и USB-накопителях им не удалось, это еще не означает, что они так хорошо защищены. Просто для их взлома нужен другой подход. Вряд ли они устоят перед атакующим с хорошим бюджетом, большим количеством ресурсов и профессиональной командой.

Хотя Samsung A70 тоже продемонстрировал стойкость, исследователи объясняют, что его биометрическая аутентификация попросту работает крайне плохо и зачастую не распознает даже реальные отпечатки пальцев, которые были зарегистрированы в системе.

Основываясь на полученных результатах, специалисты делают вывод, что технология аутентификации по отпечаткам пальцев еще не достигла уровня, после которого ее можно будет считать надежной и безопасной. Фактически, исследователи пишут, что аутентификация по отпечаткам пальцев на смартфонах стала слабее по сравнению с 2013 годом, когда компания Apple представила TouchID для iPhone 5, а затем эта система была взломана.