Содержание статьи Хардварь

Софтварь

Выводы

Чаще всего люди планируют собрать хакинтош с какой-то определенной целью: освоить новую для себя операционную систему или делать что-то, для чего нужен именно мак. Выбирают аппаратную конфигурацию, покупают железо и в последнюю очередь размышляют о том, куда это железо поместить. У меня вышло прямо наоборот: волею случая мне достался великолепный корпус от Power Mac G5, для которого я не нашел лучшего применения, кроме как собрать в нем хакинтош на платформе Intel.

Этому Power Mac G5 выпала непростая судьба. Много лет он трудился верой и правдой у моего приятеля, пока однажды на компьютере не вышла из строя материнка. Приятель заказал аналогичную плату на eBay, но где-то между Лос-Анжелесом и Таганрогом «Почта России» уронила на нее бандероль со слоном, в результате чего и эта плата окончательно пришла в негодность. Отчаявшись, владелец решил сдать безвременно почивший Power Mac в цветмет, но я вовремя отговорил его от этой затеи и обменял бездыханную компьютерную тушку на пару бутылок «Шпатена». С тех пор G5 пылился на моих антресолях, дожидаясь момента, когда у меня наконец дойдут руки сделать из него хоть что-то полезное. Свободное время появилось с наступлением коронавирусного апокалипсиса, и я не стал терять его даром.

С самого начала я решил не восстанавливать компьютер в аутентичной конфигурации: платформа Power PC, хоть у нее и остаются преданные фанаты, сегодня уже морально устарела. Под старую OS X нет современного софта, браузеры неспособны адекватно отображать веб-страницы, да и работает эта операционка, прямо скажем, небыстро. Однако с переходом Apple на платформу Intel появилась возможность запускать macOS не только на настоящей «яблочной» технике, но и на обычных ПК, имеющих совместимые аппаратные характеристики. Да, в отличие от настоящих маков, в хакинтошах далеко не все работает «из коробки», и с настройкой операционной системы порой приходится изрядно повозиться. Но, как говорила Красная Шапочка из популярного анекдота, «дорогу знаю, секс люблю». Трудности меня не пугали.

Утвердившись в мысли собрать хакинтош, я поставил себе еще одну задачу: потратить на запланированный научно-технический эксперимент как можно меньше финансов. Элегантный корпус, похожий на стильную алюминиевую терку, у меня уже был. От старых апгрейдов и компьютерных ремонтов осталась пара модулей памяти DDR3, видеокарта AMD Radeon HD 5800, неплохой блок питания на 450W и даже ноутбучный SSD-накопитель на 120 Гбайт. Не хватало самого главного: процессора и материнской платы. На всякий случай отмечу, что до начала этой эпопеи я никогда не занимался ничем подобным — это был мой первый опыт самостоятельной сборки хакинтоша, и я совершенно не представлял, с чем именно мне придется столкнуться.

Прошерстив форумы и покурив мануалы, я узнал, что к выбору комплектующих следует подходить не так, как это делал я, а осознанно. Энтузиасты публикуют специальные таблицы совместимости, позволяющие определить, на каком железе можно запустить macOS без проблем, какое будет работать лишь под звуки бубна, а с каким лучше не связываться вовсе. По счастью, моя видеокарта оказалась в списке поддерживаемых устройств. Среди материнских плат наилучшей совместимостью обладают многие изделия Gigabyte и некоторые модели ASUS, но большинство из них никак не вписывается в категорию бюджетных. На одном из форумов я наткнулся на упоминание о том, что китайцы давно и продуктивно торгуют на AliExpress недорогими материнскими платами под процессоры Intel Xeon, отлично годящимися для сборки хакинтошей.

WWW Актуальную информацию по совместимому с macOS железу ты можешь найти на следующих сайтах: Тonymacx86 — один из известнейших англоязычных ресурсов, посвященных хакинтошам.

Hackintosh.com — название говорит само за себя. Тут можно отыскать полезные инструкции и гайды.

OSX86Project — один из старейших хакерских проектов, посвященных установке macOS на PC. Русскоязычный форум, похоже, давно умер, но англоязычный живее всех живых.

Ветка на 4PDA, посвященная хакинтошам. Форум 4PDA вообще кладезь полезной информации на русском языке по этой теме.

Раздел про хакинтош на Android+1 — тут я нашел несколько полезных мануалов по заводу девайсов.

Applelife.ru — прекрасный форум, на котором можно найти инструкции по заводу видеокарт, звука и прочих девайсов на хакинтошах.

Ну и конечно, ролики с видеоинструкциями на YouTube.

Я остановил свой выбор на китайской плате g218a rev 1.2 под сокет 2011 с установленным на ней 6-ядерным процессором Intel Xeon E5-2620, которую по случаю купил на «Авито» за пару тысяч рублей. Помимо низкой цены, плата интересна тем, что на ней имеется аж четыре слота DDR3, в которые можно устанавливать серверную память с поддержкой ECC REG. Эта память, как ни странно, продается намного дешевле обычной «десктопной» (а в варианте «б/у» — вообще почти даром), притом что сама плата поддерживает четырехканальный режим. На «Али» сейчас таких плат, пожалуй, уже не сыскать, но есть современные и очень недорогие аналоги вроде Jingsha x79, а также различные платы под торговой маркой Huanan. Да и вообще, с сокетом 2011 на AliExpress можно найти множество OEM-плат известной китайской фирмы NoNaMe, главное — загуглить, подойдет ли чипсет для конструирования хакинтоша.

Хардварь

Первым этапом в деле строительства хакинтоша стал варварский демонтаж потрохов Apple Power Mac из фирменного корпуса. Дефектная материнская плата отправилась на помойку, за ней последовал блок питания, который в этой машине очень компактно расположен в нижней части кейса. Оба процессора, система охлаждения, видяха и прочий исправный ливер были выставлены за копейки на доске объявлений и со свистом улетели к новым владельцам буквально на следующий день. Огромная куча вентиляторов, которыми был оборудован G5, заполнила отдельный мусорный пакет.

Наконец корпус был освобожден от лишних конструктивных элементов.

Поскольку точки монтирования современных материнских плат расположены иначе, чем на плате с процессорами Power PC, да и размещение элементов на задней стенке системного блока принципиально иное, я решил не заморачиваться с художественным выпиливанием по металлу, а пойти по пути наименьшего сопротивления. В соцсетях был найден старый компьютерный корпус формата MiniTower, от которого я открутил и вернул владельцу блок питания, благодаря чему ящик достался мне «за самовывоз». То, что корпус — старый, было мне только на руку: в давние времена производители не жалели металла для компьютерных кейсов, благодаря чему они были крепкими, в отличие от современных, сделанных из паршивой фольги.

Мне от корпуса был нужен только поддон, к которому крепится плата, и задняя стенка с отверстием под планку материнки и пазами для плат расширения — этот кусок я благополучно выпилил дремелем. Примерив поддон в корпусе G5, я разметил на задней стенке соответствующие отверстия, после чего тем же дремелем варварски удалил все лишнее. После установки новой платы я закрыл оставшиеся отверстия вырезанной из алюминиевого листа пластиной, которую закрепил на заклепках, а к стыкам приклеил декоративный алюминиевый же уголок из строительного магазина.

Для крепления поддона в корпусе я использовал мебельные уголки из ближайшего строймаркета, а швы в местах стыковки вкладки с корпусом залил силиконовым герметиком — и для надежности, и чтобы избежать дребезга при вибрации поддона под воздействием работающих кулеров.

Отдельно пришлось повозиться с оптическим приводом. В качестве мультидрайва в G5 использовался обычный CD-ROM с интерфейсом IDE, который отсутствует на современной материнской плате. Найденный мною в коробке с компьютерным хламом пишущий DVD с разъемом SATA подошел по посадочным местам просто идеально, только вот торцевая пластина лотка не пролезала в створку на корпусе. Снова вооружившись дремелем с шлифовальной насадкой, я немного модифицировал лоток, спилив с каждой его стороны миллиметра по три и знатно надышавшись пластиковой пылью.