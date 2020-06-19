Когда-то считалось, что система локальной безопасности Windows похожа на кованые железные ворота с хитрым замком, стоящие посреди чистого поля: выглядят грозно, но вот эффективность весьма сомнительна. Времена меняются, и механизмы защиты винды понемногу эволюционируют. Сегодня мы поговорим о том, как устроена безопасность в современных версиях Windows.

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В Windows все активные сущности, которые могут быть аутентифицированы операционной системой (пользователи или группы), называются участниками безопасности (security principals). Все участники безопасности имеют уникальный идентификатор переменной длины — Security ID (SID). Структура SID следующая — S-R-IA-SA-RID, например S-1-5-21-1687231434-1254558764-1544283289-1004 , где:

S — литеральный префикс, указывает на то, что идентификатор является SID (это просто конвенция наименования);

— литеральный префикс, указывает на то, что идентификатор является SID (это просто конвенция наименования); R — однобайтное значение версии или ревизии (revision) SID. Пока существует только версия 1;

— однобайтное значение версии или ревизии (revision) SID. Пока существует только версия 1; IA — источник выдачи (issuing authority), шестибайтное значение. Указывает, в чьей области ответственности был выдан SID (буквально authority значит «орган власти»). Почти всегда имеет значение 5 ( SECURITY_NT_AUTHORITY ), за исключением well-known SID, о которых мы поговорим чуть позже. Например, 1 означает SECURITY_WORLD_SID_AUTHORITY и относится к well-known-группе Everybody;

— источник выдачи (issuing authority), шестибайтное значение. Указывает, в чьей области ответственности был выдан SID (буквально authority значит «орган власти»). Почти всегда имеет значение 5 ( ), за исключением well-known SID, о которых мы поговорим чуть позже. Например, означает и относится к well-known-группе Everybody; SA — уполномоченный центр (sub-authority). Уникальное (в рамках IA) значение, состоит из четырех частей: 4-байтного числа, указывающего, кем был выдан идентификатор (контроллером домена или локальным компьютером), и 12-байтного значения, которое делится на три части и идентифицирует конкретный объект, выдавший идентификатор. Смысл этого поля в том, что при наличии нескольких доменов в лесу объекты в разных доменах будут иметь уникальный SA;

— уполномоченный центр (sub-authority). Уникальное (в рамках IA) значение, состоит из четырех частей: 4-байтного числа, указывающего, кем был выдан идентификатор (контроллером домена или локальным компьютером), и 12-байтного значения, которое делится на три части и идентифицирует конкретный объект, выдавший идентификатор. Смысл этого поля в том, что при наличии нескольких доменов в лесу объекты в разных доменах будут иметь уникальный SA; RID — относительный идентификатор (Relative-ID), 4-байтное значение, служит для разделения объектов внутри домена. Для встроенных учетных записей RID всегда будет один и тот же (например, для учетной записи администратора RID = 500).

Если быть более точным, то существует SID машины (machine SID) и SID домена (domain SID). А сам SID представляет собой базовый идентификатор (S, R, IA, SA) + RID.

Также есть стандартные так называемые well-known SID для пользователей и групп. Они имеют один и тот же SID на любых системах (например, группа Everyone или пользователь System).

Также при администрировании можно допустить небольшой недочет, связанный с дубликацией сидов. Иногда он влияет на безопасность или функциональность (например, когда ОС развертывают, просто копируя диск). Об этом можно почитать подробнее в статье Марка Руссиновича, еще одной статье и в VMware knowledge base.

SID, в свою очередь, входит в так называемый маркер доступа — программный объект (структура в ядре Windows), который закрепляется за сессией (logon session) участников безопасности после авторизации. За выдачу маркера, как и за аутентификацию, отвечает LSASS (local security authority subsystem).

Помимо всего прочего, в маркер включены SID пользователя и его групп, а также механизм привилегий на совершение каких-либо действий (например, привилегия на отладку debug, которая, кстати, используется в mimikatz для получения доступа к системным процессам).

После того как удаляется последний ассоциированный с сессией токен, LSASS удаляет и саму сессию — таким образом завершается сеанс пользователя. Можно поподробнее изучить структуру маркера доступа в отладчике ядра (kernel debugger) с помощью команды dt_TOKEN . Вообще, если не получается нагуглить подробности о внутреннем устройстве Windows, можно изучить структуру самому с помощью средств отладки. Подробности представлены в документации Microsoft. С привилегиями может быть, например, связана такая вещь, как bypass traverse checking.

В свою очередь, для «пассивных» объектов, которые предназначены для предоставления к ним доступа извне (их называют securable objects), используется SD — security descriptor. Это дескриптор для управления доступом к данным объектам (например, процесс может иметь SD или SD может быть привязан к файлу в NTFS). У SD тоже, кстати, бывают проблемы с безопасностью.