Начинающие админы часто считают, что файрвол в Linux называется iptables. Более опытные знают, что нынешняя подсистема ядра для фильтрации трафика и модификации пакетов называется NetFilter, а команда iptables всего лишь утилита для ее настройки. В этой статье я познакомлю тебя с новым инструментом, который все чаще встречается в современных дистрибутивах, — nftables.

INFO Возможно, для тебя это будет новостью, но iptables вовсе не уникальна, есть и другие утилиты подобного рода. Собственно, настраивать ей можно только правила для пакетов IPv4 на сетевом уровне. Для IPv6 понадобится ip6tables , для канального уровня — ebtables и arptables .

Настройка сетевых интерфейсов, маршрутов, пространств имен и прочего уже давно унифицирована в утилите ip из пакета iproute2, а зоопарк старых утилит (ifconfig, vconfig, route и прочие) поддерживается только для совместимости со старыми скриптами. Ждет ли такая же унификация межсетевой экран? До версий ядра 2.4 Linux прошел через множество реализаций межсетевых экранов в ядре и утилит для их настройки (ipfilter, ipfwadm, ipchains), но NetFilter и iptables используются уже почти двадцать лет и кажутся незыблемыми.

Как ни странно, первые попытки переосмыслить настройку МСЭ предпринимались еще в 2008 году. Проект назвали nftables, но он стал легендарным (в узких кругах) долгостроем. В 2014 году его наконец приняли в основную ветку ядра 3.13, но пользовательские утилиты какое-то время оставались почти непригодными к работе. К примеру, счетчики пакетов для правил хранились в ядре, но просмотреть их из пространства пользователя не было никакой возможности.

Сейчас дело наконец меняется и дистрибутивы даже начинают использовать nftables по умолчанию. Сторонние инструменты вроде fail2ban тоже уже добавляют ее поддержку.

Несколько причин расстаться с iptables и перейти на nftables:

унифицированный синтаксис;

быстрая загрузка больших конфигов;

встроенная поддержка списков адресов/портов;

средства автоматической конвертации правил из iptables;

вывод правил в JSON.

В этой статье мы перенесем настройки моего VPS с iptables на nftables. Нужно отметить, что использовать сразу оба инструмента на одной машине не выйдет, так что нужно планировать одномоментную миграцию.

Документацию можно найти в вики проекта.

Проблемы iptables

Хотя NetFilter вполне хорошо справлялся со своей задачей, его настройка через iptables нередко оказывалась куда сложнее, чем могла бы быть.

К примеру, встроенный синтаксис для групп адресов и сетей в нем так и не появился. Существует отдельный инструмент для этих целей — ipset, который позволяет создать группы и ссылаться на них в правилах, вроде iptables -I FORWARD -m set --match-set TrustedHosts src -j ACCEPT .

Однако само то, что группы настраиваются отдельно от правил и с помощью другой утилиты, создает много проблем. Нужно помнить два разных синтаксиса, да еще и убедиться, что настройки ipset при загрузке применяются раньше правил iptables, — это при том, что во многих дистрибутивах Linux встроенного сервиса для ipset так и нет.

Другая надоедливая проблема — нельзя указать несколько разных действий в одном правиле.

Хотя еще больше раздражает отсутствие возможности использовать одни правила для IPv4 и IPv6. В современном мире dual stack уже стал нормой на серверах, машин с одним IPv4 все меньше, а машин с одним IPv6 нет и не предвидится, в итоге админу приходится дублировать одни и те же правила в двух разных конфигах.

Кроме того, в некоторых местах синтаксис опций iptables достаточно хрупкий. Где-то можно ставить пробел после запятой, где-то нет. Где-то можно смело поменять две опции местами, где-то это вызовет ошибку. Если правила генерируются скриптом, это особенно усложняет тестирование.

Все это приводит к тому, что iptables часто используют как своеобразный низкоуровневый «язык ассемблера», который генерируется либо фронтендами вроде shorewall или firewalld, либо пользовательскими скриптами. А цель проекта nftables — в первую очередь сделать настройку правил простой и удобной для человека. Давай посмотрим, насколько это удалось.