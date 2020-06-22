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Возможно, для тебя это будет новостью, но iptables вовсе не уникальна, есть и другие утилиты подобного рода. Собственно, настраивать ей можно только правила для пакетов IPv4 на сетевом уровне. Для IPv6 понадобится
ip6tables, для канального уровня —
ebtables и
arptables.
Настройка сетевых интерфейсов, маршрутов, пространств имен и прочего уже давно унифицирована в утилите
ip из пакета iproute2, а зоопарк старых утилит (ifconfig, vconfig, route и прочие) поддерживается только для совместимости со старыми скриптами. Ждет ли такая же унификация межсетевой экран? До версий ядра 2.4 Linux прошел через множество реализаций межсетевых экранов в ядре и утилит для их настройки (ipfilter, ipfwadm, ipchains), но NetFilter и iptables используются уже почти двадцать лет и кажутся незыблемыми.
Как ни странно, первые попытки переосмыслить настройку МСЭ предпринимались еще в 2008 году. Проект назвали nftables, но он стал легендарным (в узких кругах) долгостроем. В 2014 году его наконец приняли в основную ветку ядра 3.13, но пользовательские утилиты какое-то время оставались почти непригодными к работе. К примеру, счетчики пакетов для правил хранились в ядре, но просмотреть их из пространства пользователя не было никакой возможности.
Сейчас дело наконец меняется и дистрибутивы даже начинают использовать nftables по умолчанию. Сторонние инструменты вроде fail2ban тоже уже добавляют ее поддержку.
Несколько причин расстаться с iptables и перейти на nftables:
- унифицированный синтаксис;
- быстрая загрузка больших конфигов;
- встроенная поддержка списков адресов/портов;
- средства автоматической конвертации правил из iptables;
- вывод правил в JSON.
В этой статье мы перенесем настройки моего VPS с iptables на nftables. Нужно отметить, что использовать сразу оба инструмента на одной машине не выйдет, так что нужно планировать одномоментную миграцию.
Документацию можно найти в вики проекта.
Проблемы iptables
Хотя NetFilter вполне хорошо справлялся со своей задачей, его настройка через
iptables нередко оказывалась куда сложнее, чем могла бы быть.
К примеру, встроенный синтаксис для групп адресов и сетей в нем так и не появился. Существует отдельный инструмент для этих целей — ipset, который позволяет создать группы и ссылаться на них в правилах, вроде
iptables -I FORWARD -m set --match-set TrustedHosts src -j ACCEPT.
Однако само то, что группы настраиваются отдельно от правил и с помощью другой утилиты, создает много проблем. Нужно помнить два разных синтаксиса, да еще и убедиться, что настройки ipset при загрузке применяются раньше правил iptables, — это при том, что во многих дистрибутивах Linux встроенного сервиса для ipset так и нет.
Другая надоедливая проблема — нельзя указать несколько разных действий в одном правиле.
Хотя еще больше раздражает отсутствие возможности использовать одни правила для IPv4 и IPv6. В современном мире dual stack уже стал нормой на серверах, машин с одним IPv4 все меньше, а машин с одним IPv6 нет и не предвидится, в итоге админу приходится дублировать одни и те же правила в двух разных конфигах.
Кроме того, в некоторых местах синтаксис опций iptables достаточно хрупкий. Где-то можно ставить пробел после запятой, где-то нет. Где-то можно смело поменять две опции местами, где-то это вызовет ошибку. Если правила генерируются скриптом, это особенно усложняет тестирование.
Все это приводит к тому, что iptables часто используют как своеобразный низкоуровневый «язык ассемблера», который генерируется либо фронтендами вроде shorewall или firewalld, либо пользовательскими скриптами. А цель проекта nftables — в первую очередь сделать настройку правил простой и удобной для человека. Давай посмотрим, насколько это удалось.
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covert
22.06.2020 at 13:27
Честно говоря, после синтаксиса «nftables» как раз захотелось достать огнемёт, настолько нечеловеко-читаемым кажется синтаксис. Особенно после «ufw» или «firewall-cmd».
IMHO, основная проблема как раз связана с малым количеством опорных визуальных элементов в синтаксисе. В iptables цепляешься за названия цепочек, action’ы, значения ip/port. А с «nftables» ощущение, что однозначная тех.документация превратилась в некоторую художественную прозу.