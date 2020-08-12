В июле 2020 года немало шума наделала уязвимость, найденная в линейке продуктов F5, в частности — в BIG-IP. Это контроллер доставки приложений, который используют и в крупнейших компаниях вроде банков и операторов сотовой связи. Уязвимости присвоили наивысший уровень опасности, поскольку она позволяет без каких-либо привилегий получить полный контроль над целью.

В составе BIG-IP есть разные модули, которые работают под управлением операционной системы TMOS. Один из них — Local Traffic Manager (LTM) — обрабатывает трафик приложений, обеспечивает безопасность сетевой инфраструктуры и локальную балансировку нагрузки. LTM можно гибко настраивать, в том числе при помощи веб-интерфейса TMUI (Traffic Management User Interface). В нем и нашли уязвимость.

Точнее, нашел Михаил Ключников из Positive Technologies. Баг существует из-за некорректной нормализации URI при обработке запросов. Злоумышленник может обойти аутентификацию в Traffic Management User Interface и использовать функции системы, которые предназначены только для администратора. В результате этого атакующий может выполнять произвольные команды на целевой системе от суперпользователя, а это означает полную компрометацию сервера.

INFO

Баг получил номер CVE-2020-5902 и 10 из 10 баллов критичности по CVSS. Уязвимость присутствует в BIG-IP версий с 15.0.0 по 15.1.0.3, с 14.1.0 по 14.1.2.5, 13.1.0–13.1.3.3, 12.1.0–12.1.5.1 и 11.6.1–11.6.5.1.

 

Тестовый стенд

Так как продукт коммерческий, простого докер-контейнера в этот раз не будет. Самый легкий способ поднять стенд — это скачать тридцатидневную пробную версию BIG-IP VE (Virtual Edition). Для этого нужен аккаунт, который можно создать на сайте F5. После подтверждения можно будет переходить в раздел загрузок.

Нам нужна последняя уязвимая версия, это — 15.1.0.3. BIG-IP распространяется в нескольких вариантах, нас интересует образ виртуальной машины в формате OVA. Перед загрузкой предложат выбрать удобное зеркало.

Страница загрузки виртуальной машины BIG-IP в формате OVA
Страница загрузки виртуальной машины BIG-IP в формате OVA

Также можешь попробовать воспользоваться моей ссылкой для скачивания образа. Не могу сказать, сколько она проживет, но пока отлично работает.

После этого импортируем скачанный образ в свою программу виртуализации. Я буду использовать VMware, но и VirtualBox отлично с этим справится.

После успешного импорта загружаем виртуалку. Через некоторое время видим приглашение для авторизации.

Авторизация в виртуальной машине BIG-IP
Авторизация в виртуальной машине BIG-IP

По дефолту пароль для суперпользователя — default (тебе сразу предложат его сменить). Теперь можно посмотреть IP-адрес виртуалки.

IP-адрес виртуальной машины BIG-IP
IP-адрес виртуальной машины BIG-IP

Открываем браузер и переходим на этот IP. Видим форму авторизации Traffic Management User Interface.

Форма авторизации BIG-IP Configuration Utility
Форма авторизации BIG-IP Configuration Utility

Стенд готов.

 

Детали уязвимости

Вернемся в консоль. Посмотрим, что за веб-сервер слушает 443-й порт.

netstat -lnpe | grep 443
Смотрим, какой сервис слушает 443-й порт в BIG-IP
Смотрим, какой сервис слушает 443-й порт в BIG-IP

Это обычный демон httpd, но очевидно, что он используется просто как фронтенд для проксирования запросов куда-то дальше. Поищем среди конфигурационных файлов директивы ProxyPass.

grep -iR ProxyPass /etc/httpd
Поиск директивы проксирования в конфигах httpd
Поиск директивы проксирования в конфигах httpd

Нашлось много интересного в файле /etc/httpd/conf.d/proxy_ajp.conf.

/etc/httpd/conf.d/proxy_ajp.conf
...
ProxyPassMatch ^/tmui/(.*\.jsp.*)$ ajp://localhost:8009/tmui/$1 retry=5
ProxyPassMatch ^/tmui/Control/(.*)$ ajp://localhost:8009/tmui/Control/$1 retry=5
ProxyPassMatch ^/tmui/deal/?(.*)$ ajp://localhost:8009/tmui/deal/$1 retry=5
ProxyPassMatch ^/tmui/graph/(.*)$ ajp://localhost:8009/tmui/graph/$1 retry=5
ProxyPassMatch ^/tmui/service/(.*)$ ajp://localhost:8009/tmui/service/$1 retry=5
ProxyPassMatch ^/hsqldb(.*)$ ajp://localhost:8009/tmui/hsqldb$1 retry=5
...

И название, и содержимое файла наводят на мысль, что запросы переправляются к веб-серверу Tomcat по протоколу AJP. О нем я уже писал в статье про уязвимость в Tomcat.

8009-й порт — это AJP-протокол сервера Apache Tomcat
8009-й порт — это AJP-протокол сервера Apache Tomcat

Но сейчас проблема не в этом. Нам нужно посмотреть на то, как передается URI к Tomcat. Здесь стоит обратиться к большому исследованию Оранжа Цая о нормализации путей в различных приложениях, которое он представил на Black Hat USA 2018 и DEF CON 26 (PDF). Там есть раздел о Tomcat, где конструкция /..;/ используется для выхода из директории, обхода некоторых правил и получения доступа к файлам с важной информацией. Это возможно потому, что веб-сервер воспринимает конструкцию /..;/ как имя папки, а Tomcat интерпретирует его в качестве относительного пути — вверх по дереву в родительскую директорию.

Чтобы проверить, работает ли этот баг в нашем случае, попробуем прочитать какой-нибудь файл, доступ к которому в обычных условиях запрещен. Список таких можно посмотреть, например, в конфиге TMUI — /usr/local/www/tmui/WEB-INF/web.xml.

/usr/local/www/tmui/WEB-INF/web.xml
<servlet-mapping>
    <servlet-name>org.apache.jsp.dashboard.viewset_jsp</servlet-name>
    <url-pattern>/dashboard/viewset.jsp</url-pattern>
</servlet-mapping>

Попробуем его просмотреть простым запросом.

curl -k "https://192.168.31.140/tmui/dashboard/viewset.jsp" -is

В ответ получаем редирект на страницу авторизации. А теперь сделаем это при помощи конструкции /..;/.

curl -k "https://192.168.31.140/tmui/login.jsp/..;/dashboard/viewset.jsp" -is

Скрипт viewset.jsp отрабатывает успешно, и сервер возвращает результат.

Обход авторизации и просмотр недоступных страниц в F5 BIG-IP
Обход авторизации и просмотр недоступных страниц в F5 BIG-IP

Теперь мы можем читать любые страницы и выполнять сервлеты, которые не проверяют сессию пользователя внутри себя.

Давай посмотрим, что можно откопать в дебрях TMUI. Все самое интересное лежит в директории /usr/local/www/tmui/WEB-INF/. Здесь же находятся и сами сервлеты, в откомпилированном виде. В связи с этим мне понадобится JD-GUI. Чтобы было проще, советую просто заархивировать директорию /usr/local/www/tmui/WEB-INF/ в формате ZIP и открыть в JD-GUI.

Декомпиляция классов BIG-IP в JD-GUI
Декомпиляция классов BIG-IP в JD-GUI

А список эндпойнтов, как мы уже выяснили, можно найти в файле /usr/local/www/tmui/WEB-INF/web.xml. Их очень много, поэтому приведу здесь несколько наиболее интересных, которые были найдены после релиза уязвимости в паблик.

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