У Mozilla Firefox есть целая армия преданных фанатов. Оно и неудивительно: браузер зарекомендовал себя как надежный, быстрый, а главное — легко расширяемый с помощью множества плагинов. Среди них — целый набор инструментов для повышения анонимности и конфиденциальности. Они позволяют превратить «Огненную лисицу» в мощный безопасный браузер, который будет блокировать слежку за пользователем. В этой статье мы рассмотрим самые интересные из них.

Конечно, ничто не мешает тебе загрузить Tor Browser, который, к слову, и сам основан на Firefox, или установить один из защищенных браузеров. Но если ты уже привык к Firefox, как к удобным домашним тапочкам, бережно хранишь линки в «Избранном» еще со времен Windows XP, да и вообще не склонен к переменам, на помощь придут созданные независимыми разработчиками расширения. С их помощью можно блокировать трекинг со стороны интернет-ресурсов, менять данные геолокации, модифицировать «отпечаток» браузера, а также делать множество других крутых и полезных вещей.

Privacy Possum

Это, наверное, один из самых известных плагинов для Firefox, предназначенных для борьбы со слежкой методом блокировки и фальсификации данных, которые собирают различные трекинговые скрипты. Privacy Possum предотвращает прием файлов cookies, блокирует HTTP-заголовки set-cookie и referrer , а также искажает «отпечаток» браузера, что затрудняет фингерпринтинг.

INFO Сайты могут отслеживать пользователя не только с помощью куков, но и благодаря так называемому отпечатку браузера (browser fingerprint). Причем, помимо данных самого браузера (таких как User Agent), «отпечаток» включает сведения о версии и разрядности ОС, экранном разрешении и другие передаваемые наружу параметры аппаратной и программной конфигурации машины. Подобный «отпечаток», конечно, не уникален, но с определенной долей достоверности позволяет идентифицировать пользователя.

Продвинутых настроек у плагина нет: его можно включить или выключить, а на страничке конфигурации — запретить автоматическое обновление и разрешить ему запускаться в приватном окне.

После установки Privacy Possum мне стало крайне любопытно, что скажет о его работе тест Panopticlick, который мы использовали в прошлый раз для проверки защищенных браузеров. Тест показал, что плагин и вправду блокирует cookies и рекламные трекеры, а с помощью сайта Webkay удалось выяснить, что при включенном расширении браузер оставляет о себе значительно меньше информации, чем без него, — фактически, кроме IP-адреса, наружу утекла только разрядность процессора, версия ОС и самого Firefox. Результат, прямо скажем, вполне на уровне какого-нибудь Comodo Dragon.

Trace

Еще один плагин, который «ломает» механизм фингерпринтинга, подменяя отправляемые на удаленные серверы данные, в том числе изменяя HTTP-заголовки. Лилово-алый с оранжевым оттенком фон страницы настроек как бы намекает нам на то, что авторы аддона шутить не любят — тут все серьезно!

Trace работает со списками доменов, разделенных на категории, однако в бесплатной версии плагина доступен только базовый список, набор поддоменов Facebook и перечень сайтов, майнящих криптовалюты с использованием JavaScript. Все остальные категории — вроде видеотрекеров, сайтов, любящих отправлять push-уведомления и ресурсов, рассылающих спам, — доступны только премиум-подписчикам.