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В общем случае эскалация привилегий — это получение прав в системе выше, чем у тебя уже есть. Но чаще всего имеется в виду получение доступа к учетной записи root в Linux или system/administrator в Windows.
Почему становится возможным повысить права в системе, казалось бы призванной предотвращать подобное? Причин много. Вот, как мне кажется, основные:
- уязвимости в приложениях/скриптах;
- неверная конфигурация ОС и приложений;
- забытые критически важные данные (пароли, логины, бэкапы и прочее);
- уязвимости в ядре ОС.
Ну а основная причина всегда одна и та же — людские ошибки. В идеальной вселенной, скорее всего, повысить привилегии не удалось бы. Но человеческий фактор делает это возможным, поэтому наслаждаемся.
С чего начать?
Прежде чем что-то делать, нужно понять, с чем мы будем иметь дело. Конечно, кое-что мы узнаем о системе, изучив ее на этапе проникновения, но теперь нужно подробнее выяснить, что именно нам может помочь подняться до root.
Какие-то вещи мы можем узнать вручную. Например, получить сведения о ядре:
uname -a 2>/dev/null
Или о процессоре:
cat /proc/version 2>/dev/null
Или релиз ОС:
cat /etc/*-release 2>/dev/nul
Можно, конечно, и дальше собирать информацию с помощью терминала, но это долго. Гораздо проще и эффективнее использовать специальные тулзы. Самые распространенные из них:
- privilege-escalation-awesome-scripts-suite (linPEAS);
- LinEnum;
- PXEnum;
- linuxprivchecker;
- SysEnum;
- linux-smart-enumeration.
Все они работают примерно по одному принципу: последовательно запускают команды bash или короткие скрипты, а вывод отправляют в stdout или лог-файл в зависимости от параметров.
Так примерно выглядит вывод подобной тулзы.
Куда смотреть?
Давай теперь разберем несколько примеров уязвимостей и посмотрим, как можно их эксплуатировать.
Всякое забытое
Первое, что стоит проверить, — это забытые критические данные. Ничего не стоит заглянуть в домашние папки юзеров и посмотреть, не хранит ли кто-то на рабочем столе файл с паролем или ключами от чего-нибудь нужного. Это случается редко, но все же случается. Иногда учетные данные хардкодят в скриптах и конфигах. Стоит также проверить историю шелла, там тоже могут найтись длинные команды, содержащие учетные данные. А иногда бывает, что пользователь набрал пароль, когда консоль его не запрашивала, и он тоже сохранится в истории.
SUID/GUID
Флаги setuid и setgid позволяют пользователю запускать программы от имени владельца. Например, когда надо запускать программу от рута, а пользователь рутом не является. Чаще всего встречается SUID. Устанавливается этот бит легко:
chmod +s /bin/script
Подразумевается, что программа с таким флагом не сможет делать ничего, кроме того, для чего она предназначена. Но так как все мы люди и ошибаемся, то
это хорошо порой ошибки позволяют скомпрометировать систему. Чаще всего к возможности повысить привилегии приводит возможность программы производить запись в файловую систему или каким-то образом выполнять код.
В первую очередь нас интересуют файлы, владелец которых — root. Найти их можно руками, такой командой:
find / -user root -perm -u=s -type f 2>/dev/null
Как вариант — можно поискать в выводе тулз, которые я перечислил выше. Так или иначе, если найдешь файлы с подобными разрешениями, значит, у тебя есть шанс подняться до максимальных привилегий.
Вот вывод таких файлов из
LinEnum.sh.
Из интересных файлов —
find. LinEnum даже услужливо его подсветил отдельно.
Это позволит довольно легко получить привилегии.
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