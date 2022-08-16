В этом рай­тапе мы рас­кру­тим уяз­вимость локаль­ного вклю­чения фай­лов, что поможет нам при написа­нии экс­пло­ита на осно­ве ROP + mprotect. Поборов про­вер­ку лицен­зии, мы повысим при­виле­гии при помощи рут­кита binfmt_misc. Пре­пари­ровать будем машину Retired с пло­щад­ки Hack The Box . Задач­ка клас­сифици­рова­на как слож­ная, хотя я бы так не ска­зал.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся толь­ко через VPN. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10. 10. 11. 154 retired. htb

И запус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Он поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции выбира­ется сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. На­ибо­лее извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи сле­дующе­го скрип­та. #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- --min-rate = 500 $1 | grep ^[ 0- 9] | cut -d '/ ' -f 1 | tr '\ n' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное ска­ниро­вание, с исполь­зовани­ем име­ющих­ся скрип­тов (опция -A ).

Что же мы наш­ли? Порт 22 — служ­ба OpenSSH 8.4p1, порт 80 — веб‑сер­вер Nginx. Так­же из резуль­татов ска­на Nmap видим редирект, в котором стра­ница переда­ется в качес­тве парамет­ра.

Точка входа

LFI

При таком зап­росе стра­ниц сай­та нуж­но сра­зу про­верить, получит­ся ли отоб­разить не тот файл, который был встав­лен раз­работ­чиком. Поп­робу­ем зап­росить / etc/ passwd , вос­поль­зовав­шись обхо­дом катало­гов.

curl 'http:// retired. htb/ index. php?page=/../../../../../../../ etc/ passwd'

Уяз­вимость под­твержде­на, поэто­му перей­дем к экс­плу­ата­ции. Нам нуж­но знать, какие фай­лы читать, поэто­му поищем на сай­те скры­тые стра­ницы. Так как мы уже стол­кну­лись с фор­матами PHP и HTML, то такие стра­ницы и будем искать. Для это­го вос­поль­зуем­ся ска­нером ffuf.

Справка: сканирование веба c ffuf Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch и DIRB. Я пред­почитаю лег­кий и очень быс­трый ffuf. При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры: -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists);

— сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists); -t — количес­тво потоков;

— количес­тво потоков; -u — URL;

— URL; -fc — исклю­чить из резуль­тата отве­ты с кодом 403.

Ко­ман­да сле­дующая:

ffuf -u 'http:// retired. htb/ FUZZ. php' -t 256 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

ffuf -u 'http:// retired. htb/ FUZZ. html' -t 256 -w directory_ 2. 3_ medium_ lowercase. txt

Наш­ли все­го одну новую стра­ницу — beta. html .

На стра­нице нуж­но заг­ружать файл лицен­зии, который будет отправ­лен на сле­дующий адрес:

http:/ / retired. htb/ activate_ license. php

Пос­мотрим, что про­изой­дет с фай­лом даль­ше. Для это­го получим код най­ден­ного обра­бот­чика.

curl 'http:// retired. htb/ index. php?page=activate_license. php'

Та­ким обра­зом, заг­ружен­ный через фор­му файл будет отправ­лен при­ложе­нию, которое работа­ет на локаль­ном пор­те 1337. Поп­робу­ем выяс­нить, что это за при­ложе­ние, с помощью LFI. Я запус­тил Burp Intruder и передал ему спи­сок информа­тив­ных фай­лов из Unix.

В резуль­тате ска­ниро­вания узна­ем, что нам дос­тупен в том чис­ле и файл / proc/ sched_debug , где и находим про­цесс activate_license и соот­ветс­тву­ющий ему иден­тифика­тор про­цес­са (PID) — 487.

Зная PID про­цес­са, мы можем получить пол­ную коман­дную стро­ку, что даст нам путь к фай­лу.

curl 'http:// retired. htb/ index. php?page=/ proc/ 487/ cmdline'

По­луча­ем пол­ный путь к фай­лу обра­бот­чика, а так­же видим, что порт для прос­лушива­ния переда­ется в качес­тве аргу­мен­та. Ска­чива­ем этот файл на локаль­ный хост для ана­лиза.

wget 'http:// retired. htb/ index. php?page=/ usr/ bin/ activate_license'

Точка опоры

Переполнение буфера

Те­перь перей­дем к ана­лизу при­ложе­ния. Каж­дый выбира­ет для себя более удоб­ный инс­тру­мент, но я оста­юсь при­вер­женцем IDA Pro. Закиды­ваем бинарь в деком­пилятор и ищем фун­кцию main .

Итак, при­ложе­ние стан­дар­тным спо­собом откры­вает порт, ожи­дает соеди­нения, и, если оно про­исхо­дит и если фун­кция fork выпол­нена успешно, оно запус­кает фун­кцию activate_license .

В фун­кции activate_license про­исхо­дит бес­кон­троль­ное чте­ние в буфера раз­мером 512 байт.

Та­ким обра­зом, мы наш­ли мес­то для перепол­нения буфера, оста­лось опре­делить­ся со сме­щени­ем наг­рузки и методом экс­плу­ата­ции. Для это­го нуж­но запус­тить прог­рамму в уда­лен­ном отладчи­ке, перепол­нить буфер и пос­мотреть, на каком сме­щении от начала буфера будет вер­шина сте­ка, ког­да прог­рамма упа­дет.

Но при отладке мы не попада­ем в фун­кцию activate_license , поэто­му мне приш­лось запат­чить инс­трук­цию условно­го перехо­да ( jnz ).

Те­перь сге­нери­руем пос­ледова­тель­ность де Брёй­на, которая поможет быс­тро опре­делить сме­щение.

От­прав­ляем эти дан­ные нашей прог­рамме и пос­ле ошиб­ки выпол­нения смот­рим дан­ные в регис­тре RBP .

echo aaabaaac... | nc 127. 0. 0. 1 1337

Кон­верти­руем получен­ное зна­чение и вычис­ляем сме­щение — 520.

Вы­бирать метод дол­го не приш­лось. Мы можем получить дос­туп к области неис­полня­емой памяти.

Для успешной экс­плу­ата­ции мы отпра­вим вмес­те с дан­ными шелл‑код, с помощью ROP-цепочек сде­лаем этот сег­мент памяти исполня­емым и переда­дим управле­ние на шелл‑код.